Seit Freitag arbeitet das Portal des DRK in Sachsen und vergibt Impftermine. Die neue Impf-Infrastruktur des DRK sieht vor, dass Impfpunkte oder Impfzentren nur noch mit vorheriger Terminvergabe Impfwillige annehmen und bei Sonderimpfaktionen weiterhin ohne Terminvereinbarung geimpft wird – oder eine anderweitige Terminvereinbarung notwendig ist. Nachfolgend beantworten wir in Zusammenarbeit mit dem DRK wichtige Fragen, für alle, die sich noch impfen lassen wollen.

Für welche Impfungen kann ich einen Termin buchen?

Sie können für Erst- Zweit- oder Auffrischungsimpfungen einen Termin über das Buchungsportal reservieren.

Kann ich mir den Impfstoff auswählen?

Im Terminportal ist es möglich einen Wunsch-Impfstoff auszuwählen. Jedoch hat die impfende Ärztin bzw. der impfende Arzt die Letztentscheidung über den Impfstoff der verwendet werden soll. Außerdem ist es aktuell so, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer nicht in den bestellten Mengen geliefert wird. Daher kann es sein, dass Ihnen der gleichwertige Impfstoff von Moderna angeboten wird, auch wenn Sie eigentlich Biontech/Pfizer bei der Terminbuchung ausgewählt haben. Der impfende Arzt, bzw. die Ärztin werden Sie im Aufklärungsgespräch ausführlich informieren.

Wo kann ich telefonisch einen Termin buchen?

Derzeit ist keine telefonische Reservierung eines Impftermins möglich. Termine für die Impfpunkte sind nur online buchbar. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben online Termine zu buchen, sprechen Sie Bekannte, Freunde oder Nachbarn an, ihnen zu helfen. Ohne vorherige Terminbuchung kann man weiterhin zu Sonderimpfaktionen kommen. Eine Übersicht findet sich hier auf der Website von www.drksachsen.de.

Warum wird mir bei der Terminbuchung nicht mein gewünschter Impfpunkt angezeigt.

Die Logik der Terminvergabe wurde beim Start des Impfportales verändert. Das neue Portal fragt zuerst nach dem Zeitpunkt bzw. Zeitfenster in welchem eine Impfung gewünscht ist. Daraufhin werden alle Impfpunkte angezeigt, die bezogen auf die Zeitvorgabe noch freie Termine haben. Sind für diese Zeit alle Termine ausgebucht, wird der gewünschte Impfpunkt nicht angezeigt. Wird an dem gewünschten Impfpunkt festgehalten, muss daher zu einem späteren Zeitpunkt erneut nach freien Terminen auf dem Portal gesucht werden. Neue Termine werden von dem Impfpunkten auch kurzfristig freigeschaltet.

Gibt es eine Übersicht darüber, wo freie Impftermine vorliegen?

Aktuell gibt es noch keine Übersicht über freie Impftermine der einzelnen Impfpunkte. Eine solche Übersicht ist in Planung.

Was sind kommunale Impfangebote?

Die Impfkampagne in Sachsen basiert auf mehreren Säulen. Die zahlenmäßig stärkste Säule sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und damit das reguläre Gesundheitssystem. Zur Entlastung des Gesundheitssystems wurde das DRK beauftragt, eine staatlich organisierte Impf-Infrastruktur zu erreichten. Dies sind die Impfpunkte, Impfzentren oder die Sonderimpfaktionen. Zusätzlich können auch Kommunen und Gemeinden selbstständig und eigenverantwortlich Impfangebote organisieren. Diesen Kommunen und Gemeinden wurde die Möglichkeit gegeben, ebenfalls das Online- Terminbuchungssystem des Freistaates Sachsen zu nutzen.

Warum habe ich keine Bestätigung des Impftermins per E-Mail erhalten?

Warum Sie keine E-Mail erhalten, kann sehr viele Gründe haben, die nicht immer mit dem Terminbuchungssystem zusammenhängen. Am besten ist es, sich in diesem Fall mit seiner Vorgangsnummer und Passwort auf dem Portal anzumelden und sich dort die Terminbestätigung aktiv herunterzuladen. Sollte auch das nicht möglich sein: Bitte nehmen Sie mit der Vorgangsnummer und dem Personalausweis den Termin entsprechend wahr.

Wohin kann ich mich wenden, wenn es technische Probleme gibt?

Sollten Sie technische Probleme mit dem Impfportal haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@mobiles-impfen.de. Eine telefonische Beratung ist leider nicht möglich.

Kann ich meinen gebuchten Termin stornieren?

Ja und es wird bei Nichtwahrnehmung des Termins auch eindringlich darum gebeten. So kann dieser Termin anderen interessiert Mitmenschen angeboten werden. Bitte melden Sie sich dafür mit ihrer Vorgangsnummer und dem Passwort auf dem Portal an.

Erhalte ich nach meiner Erstimpfung gleich den Termin für die Zweit- und/oder Drittimpfung?

Nein, dies ist im aktuellen Ausbau des Terminbuchungsportals noch nicht vorgesehen. Es wird darum gebeten, sich nach dem Impftermin erneut anzumelden und einen Termin für die Zweitimpfung bzw. die Auffrischungsimpfung zu reservieren. Aktuell werden die Termine zwei Wochen im Voraus geplant, es werden Termine nur in diesem Zeitfenster freigeschalten.

Was ist der Warteraum? Warum bin ich nur im Warteraum?

Das Portal für die Terminbuchungen ist so aufgebaut, dass es auch bei einer sehr großen Nachfrage bzw. bei vielen gleichzeitigen Nutzern stabil läuft. Um das zu gewährleisten, wird der Warteraum vorgeschaltet. Dieser schützt das System davor, bei zu vielen gleichzeitigen Nutzern zusammenzubrechen. Wenn Sie sich also in dem Warteraum befinden heißt das, dass gerade sehr viele Personen versuchen sich zu registrieren oder einen Termin zu buchen. Haben Sie bitte Geduld. Sie werden aus dem Warteraum weitergeleitet.

Gibt es noch Impfmöglichkeiten ohne Terminvereinbarung?

Ja. Ohne vorherige Terminbuchung kann man weiterhin die Sonderimpfaktionen wahrnehmen. Eine Übersicht findet sich ebenfalls auf der Website www.drksachsen.de .

Können Sich bereits Kinder U12 Jahren registrieren und ein Termin vereinbaren?

Aktuell können keine Impfungen von Kindern unter 12 Jahren bei den mobilen Impfteams oder den Impfpunkten/Impfzentren durchgeführt werden. Das DRK bereitet sich darauf vor, an ausgewählten Impfstellen ein solches Angebot zu schaffen. Auch das Portal wird dann Registrierungen für Kinder ab 5 Jahren ermöglichen. Es wird rechtzeitig darüber informiert, sobald die letzten Vorbereitungen abgeschlossen sind.

Warum wird mir im Impfpunkt Moderna angeboten, obwohl ich Biontech/Pfizer ausgewählt habe?

Aktuell wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer nicht in den bestellten Mengen geliefert. Daher kann es sein, dass Ihnen der gleichwertige Impfstoff von Moderna angeboten wird, auch wenn Sie eigentlich Biontech/Pfizer bei der Terminbuchung ausgewählt haben. Der impfende Arzt, bzw. die Ärztin werden Sie im Aufklärungsgespräch ausführlich informieren.

Was bedeutet „Maximaler Zeitpunkt überschritten“?

Wer eine Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson und Johnson wünscht, muss beachten: bitte bei der Terminvereinbarung die Impfart „Auffrischungsimpfung“ auswählen. Dieser Impftermin kann nicht als Zweitimpftermin ausgewählt werden. Da für eine Grundimmunisierung bei diesem Impfstoff eine Impfung ausreicht, ist die nächste notwendige Impfung eine Auffrischungsimpfung daher Drittimpfung.

Kann ich meinen gebuchten Termin an eine andere Person weitergeben?

Nein, das ist leider nicht möglich. Termine können nicht weitergegeben werden, sondern müssen storniert werden. Die Vorgangsnummer ist personengebunden.

Was muss ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

In diesem Fall gehen Sie bitte auf das Buchungsportal. Melden Sie sich mit der Vorgangsnummer an und klicken Sie bitte „Passwort vergessen“.

