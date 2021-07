Freiberg geht als erste Stadt in Sachsen gegen Corona-Verordnung vor

Dresden/Freiberg

In Sachsen wehrt sich zum ersten Mal eine Kommune gerichtlich gegen die bestehenden Coronaregeln: Die Stadt Freiberg hat am Montag das Oberverwaltungsgericht Bautzen um eine einstweilige Anordnung im Eilverfahren gebeten, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch der Leipziger Volkszeitung bestätigte.

Bergstadtfest als Anlass

Konkret wehrt sich Freiberg gegen die Auflagen für ihr Bergstadtfest, das vom 22. bis 25. Juli stattfindet. Nach der aktuellen Coronaverordnung dürfte das Fest nur mit Terminbuchung, Kontakterfassung, tagesaktuellem Test und einer Maskenpflicht für Besucher durchgeführt werden.

„Wir haben bei uns in Mittelsachsen mittlerweile seit Tagen einen Inzidenzwert von oder um Null“, sagte der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos). „Und bei unserem Bergstadtfest, zu dem Ende Juli mehrere Tausend Besucher – und damit deutlich weniger als bisher – erwartet werden, sollen wir trotzdem eine Kontaktnachverfolgung ermöglichen und bestenfalls Zeittickets ausgeben, obwohl wir ein erprobtes Hygienekonzept haben. Das kann niemand nachvollziehen.“ Nun solle das Gericht entscheiden.

„Coronaschutzverordnung nicht mehr verhältnismäßig“

Das Oberverwaltungsgericht hat dem Sozialministerium bis Freitag Zeit eingeräumt, um eine Stellungnahme abzugeben. Wann die Eilentscheidung der Richter fällt, ist noch unklar.

Oberbürgermeister Krüger kritisierte generell die aktuelle Coronapolitik in Sachsen: „Wir halten die aktuelle Coronaschutzverordnung nicht mehr für verhältnismäßig. Der Freistaat muss aufpassen, dass er angesichts stark sinkender Inzidenzwerte nicht über das Ziel hinausschießt.“

Auch andere Kommunen fordern Umdenken

Auch andere Kommunen forderten zuletzt ein Umdenken in der sächsischen Politik. „Wir vertreten die Auffassung, dass eine Corona-Schutzpolitik, die weiter allgemein auf Inzidenzwerte abstellt, weder den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen noch der pandemischen Situation gerecht wird“, hatte der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Bert Wendsche (parteilos), in einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geschrieben. Künftige Schutzmaßnahmen „müssten sich in erster Linie an der Auslastung des Gesundheitswesens (...) orientieren.“

Die Landesregierung hatte am Dienstag Lockerungen in Aussicht gestellt. So soll die Maskenpflicht im Einzelhandel schon ab diesen Freitag wegfallen, falls in den Geschäften der Mindestabstand eingehalten werden kann. Mit der neuen Coronaschutzverordnung, die vom 16. bis 28. Juli gilt, sollen zudem neue Regeln für Großveranstaltungen gelten. Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern sollen unter bestimmten Umständen möglich sein. Eine Kontaktnachverfolgung – vorzugsweise mit personalisierten Tickets – eine Maskenpflicht und eine Testpflicht für Ungeimpfte und Nicht-Genesene sind aber weiterhin Voraussetzung.

Von Kai Kollenberg