Dresden

Sachsen kehrt allmählich zur Normalität zurück: Ab dem 31. Mai sind weitere Lockerungen in vielen Bereichen vorgesehen. Die Landesregierung hat sich am Dienstag auf einen Öffnungsfahrplan verständigt, der am Freitag im Landtag und kommende Woche im Kabinett endgültig beschlossen werden soll.

Lockerungen für Getestete, Geimpfte und Genesene

Nach LVZ-Informationen wird die aktuelle Corona-Schutzverordnung um zwei Wochen verlängert. In einigen Passagen werden zunächst nur Lockerungen eingearbeitet – ab 14. Juni soll dann eine neue „Sommer-Verordnung“ gelten, die weit reichende Freiheiten ermöglichen soll. Für jede Lockerung gilt die sogenannte 5+2-Regel: An fünf aufeinanderfolgenden Tagen (ohne Sonn- und Feiertage) muss der entsprechende Grenzwert unterschritten werden, um am übernächsten Tag öffnen zu können. Die Erleichterungen gelten für alle mit einem aktuellem Testnachweis, vollständig Geimpfte sowie Covid-19-Genesene.

Öffnungen im Freizeitbereich, von Bädern und Saunen

Ein wesentlicher Teil der Änderungen, die ab 31. Mai in Kraft treten sollen, betrifft den Freizeitbereich. Demnach sollen Saunen, Bäder und Freizeiteinrichtungen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 wieder öffnen dürfen. Zu den Freizeiteinrichtungen zählen laut Corona-Schutzverordnung aktuell beispielsweise Vergnügungsparks, Indoorspielplätze, Zirkusse, Spielhallen, Clubs, Bustouren und Prostitution. Freibäder dürfen laut des aktuellen Fahrplans bereits bei einer Inzidenz unter 100 öffnen.

Lockerungen auch im Einzelhandel und für Innen-Gastronomie

Erleichterungen soll es auch für Geschäfte im Einzelhandel geben, die momentan noch nicht öffnen dürfen, beziehungsweise für die noch der Terminkauf „Click and Meet“ gilt. Auch diese Läden sollen unter einer Inzidenz von 100 regulär öffnen dürfen. Bisher ist das erst unter 50 erlaubt. In der Gastronomie können unter dem Grenzwert 50 auch im Innenbereich Gäste bedient werden. Auch Hotels und Pensionen dürfen unter der 50-er Inzidenz wieder für Touristen starten.

Kontaktsport bei sinkender Inzidenz – Wechselunterricht soll wohl bleiben

Das Kabinett hat sich außerdem auf weitere Lockerungen für den Sport geeinigt. So soll das Training im Außenbereich auch mit Kontakt schon unter einer Inzidenz von 100 wieder möglich werden. Daneben gelten die bisherigen Regelungen aus der Corona-Schutzverordnung.

Dagegen sind für die Schulen noch keine gravierenden Veränderungen vorgesehen – den Abschied vom Wechselunterricht, der bei einer Inzidenz unter 50 im Gespräch ist, könnte es damit erst ab 14. Juni geben. Die letzte Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Aktuell soll nur eine Verordnungsklausel an die Praxis angepasst werden: Eltern sollen – genauso wie in der Kita – ihre Kinder auf dem Schulgelände im Außenbereich auch ohne Testpflicht abgeben können.

Auch Testpflicht für Kliniken und Pflegeheime soll gelockert werden

Weiterhin werden die verpflichtenden Tests für Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialwesens (u.a. Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser) bei einer Inzidenz unter 100 abgeschafft. Für Beschäftigte in Alten- und Pflegeinrichtungen sowie für Gäste von Tagespflegeeinrichtungen bleibt die dreimalige Testung in der Woche bestehen. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Testung.

Von Andreas Debski