Bautzen/Chemnitz

Die Postkarten sprechen eine deutliche Sprache: Kratzbürste, Meckerziege, Dramaqueen, Kaffeetante oder Mannsweib steht auf den bunten Rechtecken. Entscheidend ist allerdings das Kleingedruckte. Da steht unter der Kratzbürste „Danke, dass Du kritisch bist“ und „Klasse, dass Du den Mund aufmachst“ unter der Meckerziege. „Diese Sprüche spielen ganz bewusst mit weiblichen Klischees“, sagt Fränzi Straßberger.

In 21 sächsischen Gemeinderäten sitzt keine einzige Frau

Die 35-Jährige ist Chefin der Bautzener Fraueninitiative und eine der Macherinnen des parteiübergreifenden „Frauen.Wahl.LOKAL.“ in der Oberlausitz. Das Ziel dahinter: Frauen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz fit zu machen, damit sie bei den Kommunalwahlen Ende Mai die Hälfte der Sitze holen.

Denn die Fakten sprechen bislang eine andere Sprache: Im Landtag beträgt der Frauenanteil aktuell 31,7 Prozent. In den rund 430 Gemeinderäten Sachsens sind derzeit vier von fünf Vertretern männlich. Ganze zwei dieser kommunalen Gremien sind paritätisch besetzt: Obergurig im Landkreis Bautzen und Seifhennersdorf im Nachbarkreis Görlitz, wie Zahlen des Statistischen Landesamts anhand des endgültigen Wahlergebnisses von 2014 zeigen. In 21 sächsischen Gemeinderäten (rund fünf Prozent) sitzt keine einzige Frau.

„Wir machen über die Hälfte der Bevölkerung aus, aber in den Gremien sitzen überwiegend alte Männer und bestimmen über die Verteilung von Mitteln“, sagt Diana Schieback (36). Gemeinsam mit Straßberger hat die Kandidatin der Grünen für den Gemeinderat in Hochkirch ( Landkreis Bautzen) das Frauen.Wahl.LOKAL. nach den Erfolgen der AfD im Mai 2018 auf den Weg gebracht. „Immer, wenn die Demokratie wackelt, geht auch die Gleichberechtigung der Frau unter“, fürchtet Straßberger, die für die SPD im Bautzener Stadtrat kandidiert.

Weibliches Miteinander statt männlicher Machtkämpfe

Eine, die bereits weiß, wie man Politik macht, ist Franziska Schubert. Mit 32 Jahren wurde die gebürtige Neugersdorferin in den sächsischen Landtag gewählt. Als finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion hat sich die Grünen-Politikerin im Ausschuss für Haushalt und Finanzen längst Gehör verschafft. Jetzt hat sie das nächste Ziel im Visier: Als gemeinsame Kandidatin der Bürger für Görlitz, der Bündnisgrünen und von Motor Görlitz will sie ins Görlitzer Rathaus einziehen - und zwar als Oberbürgermeisterin. „Wenn man in die Politik geht, braucht man das Handwerkszeug“, ist Schubert überzeugt. Es sei daher wichtig, dass sich Frauen in Netzwerken zusammenschließen würden.

Die Initiative der „Kratzbürsten“ und „Meckerziegen“ in der Oberlausitz trägt derweil erste Früchte. Nach einem Treffen mit den Frauen.Wahl.LOKAL-Macherinnen stellt sich für den Kamenzer Stadtrat nun eine überparteiliche Frauenliste zur Wahl. Bislang sind von 22 Kamenzer Stadträten nur vier weiblich. Das soll sich ändern.

Eine der Kandidatinnen ist Citymanagerin Anne Hasselbach. „Wir sehen uns gesellschaftlich und beruflich in Positionen, die Dinge gern anschieben und miteinander auf dem Plan haben. Wir wollen schauen, dass wir Ziele gemeinsam aushandeln“, sagt die 44-Jährige. Weibliches Miteinander statt männlicher Machtkampf, laute die Devise. Insgesamt stellen sich neun Frauen zur Wahl, darunter eine Friseurin, eine Wissenschaftlerin, eine Geschäftsführerin oder eine Polizistin.

Nicht nur weiblicher, auch jünger und bunter

Auch am anderen Ende von Sachsen tut sich etwas. So tritt beispielsweise die Chemnitzerin Konstanze Wolter für einen Kulturwandel in ihrer Heimatstadt an. Die FDP-Kandidatin hat dabei weniger ihr Frau-Sein im Blick als vielmehr eine lebendigere Diskussionskultur. „In der Politik tun alle so, als gäbe es nur einen richtigen Schuh. Das halte ich für falsch“, meint die 40-jährige Kunsthändlerin und Galeristin.

Konstanze Wolter steht vor dem Rathaus in der Chemnitzer Innenstadt. Als Kandidatin der FDP will die 40-jährige Kunsthändlerin in den Stadtrat einziehen. Quelle: dpa/Claudia Drescher

Wie in der Kunst gehe es ihr darum, immer miteinander ins Gespräch zu kommen und andere Meinungen auszuhalten, insbesondere auch in der Auseinandersetzung mit dem rechten Rand. Das habe ihr in Chemnitz nach den Ereignissen von August 2018 gefehlt. Die Demonstrationen und die Stimmung in der Stadt nach dem Tod von Daniel H. seien das letzte i-Tüpfelchen gewesen. „Das war der Punkt, an dem ich beschlossen habe, dass ich selbst aktiv werden muss.“

Weiblicher, aber auch insgesamt jünger und bunter soll Sachsens Kommunalpolitik werden. Aufgewachsen mit elf Geschwistern, jahrelang von der Hand in den Mund gelebt, aber immer engagiert für seine Wahlheimat Zwickau: Chris Schlüter gehört zu den Menschen, die so gar nicht ins Klischee des Politikers passen wollen. Gerade deshalb dürfte er im Falle seiner Wahl den Zwickauer Stadtrat mit seiner unbedarften „Einfach-mal-machen-Art“ aufmischen.

Chris Schlüter sitzt auf einem Palettenmöbel in der Zwickauer Kunstplantage, ein Kreativzentrum, das der 32-Jährige mit aufgebaut hat. Als Kandidat für Die Linke bewirbt er sich um ein Stadtratsmandat in Zwickau Quelle: Claudia Drescher/dpa

„Viele verstehen nicht mehr, was in der Politik passiert. Wir brauchen ein Umdenken“, begründet der 32-jährige Linke-Kandidat seinen Entschluss zur Kommunalwahl anzutreten. Ob als Organisator einer lokalen Konzertreihe mit dem vielsagenden Titel „Vagabunt“ oder Mitbegründer der Zwickauer Kunstplantage - einem bunten Kulturort für noch buntere Ideen - sich einbringen und die eigene Stadt mitgestalten, das könne jeder. „Man muss es einfach nur wagen und dann sehen, was auf einen zukommt.“

Von Miriam Schönbach/ Claudia Drescher