Leipzig

Bundesweit hat seit dem 8. März jeder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. In Sachsen sogar auf bis zu drei Tests. Doch wer trägt die Kosten? Überprüft jemand, wie oft ich mich testen lasse? Hier gibt es die Antworten auf wichtige Fragen rund um Antigen-Schnelltests in Sachsen.

Jeder in Deutschland hat Anspruch auf einen Schnelltest pro Woche, in Sachsen sogar auf bis zu drei. Um welche Tests handelt es sich dabei?

Dabei handelt es sich um Antigen-Schnelltests. Sie können nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zum PCR-Test aber direkt vor Ort. Ferner gibt es die Selbsttests, die – wie der Name sagt – von jedem selbst vorgenommen werden können. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate, wobei laut Untersuchungen die Fehlerquote von Selbsttests höher ist. Generell soll nach jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden.

Wo sind überall Testzentren?

Vorgenommen werden die Schnelltests in den Testzentren der Gesundheitsämter vor Ort oder von beauftragten Dritten. Das können Apotheken, Ärzte oder von Organisationen oder von privaten Betreibern eingerichtete Testzentren sein. Eine Auswahl von Testmöglichkeiten in Sachsen hält das Gesundheitsministerium bereit. Ferner listet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen ärztliche Schwerpunktpraxen auf.

Wie viele Testzentren gibt es in Leipzig?

In Leipzig gibt es nach Auskunft der Stadtverwaltung aktuell 64 Testzentren. Die LVZ hat einen Überblick über die Testmöglichkeiten samt Öffnungszeiten und Telefonnummern erstellt und aktualisiert diesen ständig. Im größten Testzentrum im Neuen Rathaus wurden jetzt laut Stadtverwaltung die Öffnungszeiten aufgrund von arbeitszeitrechtlichen Vorschriften angepasst, sprich verkürzt. Konnte man sich bislang wochentags von 8 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr testen lassen. Ist die Einrichtung ab sofort von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr (16 Uhr letzter Einlass) sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Sonntags bleibt das Testzentrum geschlossen. Eine Voranmeldung ist auch weiter nicht nötig. Getestet wird hier übrigens an vier Stationen. „Pro Stunde können bis zu 120 Personen getestet werden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wie viele Tests wurden bisher vorgenommen?

Sachsenweite Zahlen liegen noch nicht vor. Die KV Sachsen teilt mit, dass eine Abrechnung quartalsweise erfolgt. In Leipzigs sind nach Auskunft der Stadtverwaltung im Zeitraum vom 8. März bis zum 4. April 2021 mehr als 26.000 Bürgerinnen und Bürger auf Covid19 getestet worden. Davon seien mehr als 15.000 Tests im Testzentrum in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses durchgeführt worden.

Gibt es einen Anspruch auf einen PCR-Test bei einem positiven Schnell- oder Selbsttest?

Ja, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Fällt ein Schnell- oder Selbsttest positiv aus, sollte das Ergebnis unbedingt durch einen PCR-Test bestätigt werden. „In den Testzentren soll dafür unmittelbar die Möglichkeit bestehen, nach einem positiven Schnelltest die Probe für einen PCR-Test abnehmen zu lassen“, heißt es. Wer beim Selbsttest ein positives Ergebnis erhalten hat, sollte einen Termin beim Hausarzt machen oder sich unter der Telefonnummer 116 117 melden, um sich dann mit einem PCR-Test testen zu lassen. „Bis zum Bestätigungstest, sollte man zuhause bleiben“, so das Ministerium.

Ist ein Schnelltest auch ohne Voranmeldung möglich?

Leser berichten von langen Schlangen vor dem Testzentrum im Neuen Rathaus in Leipzig. Das liegt daran, dass man hier ohne Voranmeldung zum Testen kommen kann. In Leipzig kann man sich auch im Uni-Klinikum, auf dem Flughafen und in Arztpraxen testen lassen, ohne vorab einen Termin vereinbart zu haben. Die meisten anderen Testzentren und Apotheken beugen einem zu hohen Kundenandrang vor, indem sie Kunden auffordern, einen Termin zu vereinbaren. Das kann telefonisch oder per Internet erfolgen. Der Präsident der Sächsischen Landesapothekenkammer, Friedemann Schmidt, bittet Kunden um Verständnis, dass wegen der hohen Nachfrage die Liste der Testwilligen groß und eine Terminvergabe am selben Tag nicht immer möglich ist.

In manchen Einrichtungen ist zu hören, dass man sich pro Woche nur ein Mal testen lassen darf – ist das richtig?

Es gibt Einrichtungen, die darauf hinweisen, dass man sich nicht häufiger als in der gültigen Testverordnung vorgegeben gratis testen lassen darf. Im Testzentrum Karli 12 in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße wird zum Beispiel zugleich gewarnt, dass man den Kunden sonst nachträglich den Test in Rechnung stellt. Von 35 Euro ist die Rede. Während bundesweit die Regelung von mindestens einem Test pro Woche gilt, hat allerdings Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verkündet, dass sich jeder in Sachsen drei mal pro Woche testen lassen kann. Angesprochen darauf, antwortet die KV Sachsen, dass sich jeder Einwohner im Freistaat „mindestens ein Mal wöchentlich“ kostenlos testen lassen darf. Von einer Begrenzung will die KV nichts wissen. Mit Verweis auf die Corona-Testverordnung teilt sie weiter mit: Generell seien Bürgertestungen „kostenlos für den Bürger“. Kontrollen durch den Bund gebe es übrigens nicht.

Wer zahlt für die Tests und was kostet das?

Die Kosten erstattet das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS). Die Testzentren reichen ihre Rechnungen an die KV Sachsen ein, die sie an das BAS weiterleitet. Das Amt zahlt ab dem 1. April sechs Euro Sachkosten pro Test. Für nicht-ärztlich geführte Einrichtungen werden zusätzlich zwölf Euro Abstrichkosten oder für ärztlich geführte Einrichtungen 15 Euro Abstrichkosten erstattet.

Von Andreas Dunte