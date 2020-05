Sächsische Forscher wollen Corona-Virus im Abwasser nachweisen

Leipzig/Dresden

Falls es zu einer zweiten Welle von Corona-Infektionen kommen sollte, wollen Forscher aus Sachsen darauf mit einem Frühwarnsystem reagieren können, das durch Signale aus dem Abwasser alarmiert werden kann.

Die Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und der Technischen Universität Dresden arbeiten mit Kläranlagenbetreibern der Städte Leipzig, Dresden, Köln und weiteren 20 Städten daran, aus Abwasserproben unterschiedlich stark betroffener Bevölkerungsgruppen den tatsächlichen Infektionsgrad zu erfassen. Noch im Mai soll dazu eine Testphase starten.

Lob von Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow

„Die von den sächsischen Forschern und ihren Kooperationspartnern angewandte Methode, die tatsächliche Infektionsrate der Bevölkerung festzustellen, klingt sehr vielversprechend“, lobte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU). „Wenn das Abwassermonitoring funktioniert und landesweit umsetzbar ist, steckt darin ein riesiges Potenzial für den Umgang mit der aktuellen Sars-CoV-2-Pandemie – und perspektivisch auch für vergleichbare zukünftige Pandemien, weil damit valide Daten zur sogenannten Durchseuchung der Bevölkerung gesammelt und aufbereitet werden können.“

Die Forscher bezeichneten es als Ziel, nicht erst bei hohen Zahlen von Infizierten verwertbare Ergebnisse bereitstellen zu können. „Erste Ergebnisse stimmen uns vorsichtig optimistisch“, sagt UFZ-Virologe René Kallies, der im Projekt für die Probenaufbereitung verantwortlich ist. Eine Gruppe des UFZ und der TU Dresden arbeitet derzeit daran, ein empfindliches Analyseverfahren zu entwickeln. Parallel dazu werden auch die Modellsysteme für einen kontinuierlichen Datenfluss aufgebaut.

Umsetzung in der Praxis noch dieses Jahr geplant

Die Schwierigkeit bestehe darin, geringste Konzentrationen an Viren und Erbgut trotz großer Schwankungen zuverlässig in den Abwasserproben zu erfassen. Deshalb arbeiten die Wissenschaftler derzeit an der Optimierung der Probenaufbereitung, um die Virenlast zuverlässig erfassen zu können. Man sei vorsichtig optimistisch, noch in diesem Jahr praxistauglich handeln zu können, hieß es.

Von Winfried Mahr