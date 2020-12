Leipzig

Wo sonst Urlauber aufbrechen oder zurückkehren, landet nun künftig die Hoffnung. Der Flughafen Leipzig/Halle wird offenbar d a s Drehkreuz für den Impfstoff gegen die Corona-Pandemie. Das bestätigte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag in Dresden. „So weit ich weiß, ist der Flughafen Drehkreuz für ganz Deutschland und auch Europa.“

Leipzig punktet auf vielen Gebieten

Für Leipzig sprechen zahlreiche gute Gründe. So verfügt der Flughafen im World-Cargo-Lager über ein 400 Quadratmeter großes Kühlzentrum, dass nach den höchsten Standards arbeitet. In der Vergangenheit wurden hier bereits Impfstoffe für die Dritte Welt mit Spezialmaschinen umgeschlagen. Im nahe gelegenen Logistikzentrum betreibt DHL auch ein Kühllager. Denn der Impfstoff muss bei minus 80 Grad gelagert und transportiert werden. Insgesamt sollen rund 100 Millionen Impfstoff-Dosen für die gesamte Bundesrepublik verteilt werden.

Flughafen ist bereit für Umschlag und Transport

Der Flughafen Leipzig/Halle sieht sich für den Umschlag und Transport von Corona-Impfstoffen gerüstet. Dafür brauche es gewisse Standards, sagte vor kurzem Flughafensprecher Uwe Schuhart auf LVZ.de-Anfrage. Dazu gehörten etwa kurze Wege, zudem müsse die Sicherheit der Kühlkette ununterbrochen gewährleistet sein. Seit Anfang des Jahres ist der Airport als Europas fünftgrößtes Luftfrachtdrehkreuz dafür zertifiziert, rund um die Uhr kritische und temperaturempfindliche Pharmagüter abzufertigen. „Wir stehen bereit, sobald es einen Impfstoff gibt“, sagte Schuhart.

„Wir haben rund um die Uhr offen“

Der Airport Leipzig ist bundesweit einer von drei Flughäfen, die für diese logistische Herausforderung überhaupt in der Lage sind. „Außerdem haben wir rund um die Uhr offen“, sagte Schuhart und verwies damit auf einen Vorteil gegenüber Frankfurt/Main und Düsseldorf. Obendrauf kommt die zentrale Lage. „Von hier aus erreicht ein Lkw in acht Stunden 15 europäische Länder“, betonte Schuhart. Zudem beherberge der Flughafen das europäische Frachtdrehkreuz von DHL, sei also weltweit vernetzt.

Impfstoff wird in Sandersdorf produziert

Ein weiterer Vorteil des Flughafens in Schkeuditz: Vorbehaltlich der endgültigen Zulassung soll der Impfstoff von Biontech und Pfizer im nahen Sandersdorf-Brehna produziert werden. 600 Mitarbeiter des Münchner Pharmaunternehmens Dermapharm und seiner Tochter Mibe sind hier in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Dermapharm hat den Auftrag für die Herstellung des Corona-Impfstoffes übernommen. Von dort ist der Weg zum Flughafen Leipzig/Halle nicht weit. So können dann die Impfzentren - 60 sind in der Bundesrepublik geplant - rasch beliefert und auch andere Länder in kurzer Zeit versorgt werden.

Hier wird in Sachsens Städten und Landkreisen geimpft Wenn nach Weihnachten zunächst in Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft wurde, werden auch die 13 Impfzentren in Sachsen an den Start gehen. Deren Lage veröffentlichte das Ministerium am Dienstag erstmals: Stadt Dresden: Messe Dresden Stadt Leipzig: Messe Leipzig Stadt Chemnitz: Netto Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 6 Landkreis Bautzen: Sporthalle am Flughafen Erzgebirgskreis: Festhalle Annaberg-Buchholz Landkreis Görlitz: Messehalle Löbau Landkreis Leipzig: ehem. Aldi Markt Borna Landkreis Meißen: Sachsen-Arena Riesa Landkreis Mittelsachsen: Mittweida über Simmel (ehem. EKZ) Landkreis Nordsachsen: Stadthalle Belgern Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Aldi Pirna Jessen Vogtlandkreis: Spektrum Treuen/Eich (ehem. Baumarkt) Landkreis Zwickau: Stadthalle Zwickau

