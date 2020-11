Flughafen Leipzig/Halle: Bald Drehkreuz für Corona-Impfstoff?

Schkeuditz

Der Flughafen Leipzig/Halle dürfte ein Logistik-Drehkreuz für den Corona-Impfstoff werden. „Wir sind bereit, wir können das und wir dürfen das“, sagte gestern Airport-Sprecher Uwe Schuhart. Tatsächlich hat der Flughafen im World-Cargo-Center bereits seit drei Jahren ein 400 Quadratmeter großes Kühllager. Es wurde im Februar vom Dachverband der internationalen Fluggesellschaften ( IATA) zertifiziert, arbeitet also nach höchsten Standards. Erfahrungen mit der Abfertigung hochsensibler Arzneimittel hat der Flughafen bereits. Regelmäßig werden zum Beispiel Impfstoffe nach Afrika umgeschlagen. Dafür werden zumeist Spezialmaschinen der Volga-Dnepr-Tochter Airbridge Cargo eingesetzt.

Einer von drei möglichen Airports in Deutschland

Ein weiterer Punkt spricht dafür, dass ein Gutteil der für Deutschland vorerst geplanten 100 Millionen Dosen Impfstoff von Nordsachsen aus verschickt wird. Der Airport ist bundesweit einer von drei Flughäfen, die dazu überhaupt logistisch in der Lage sind. „Außerdem haben wir rund um die Uhr offen“, sagte Schuhart und verwies damit auf einen Vorteil gegenüber Frankfurt/Main und Düsseldorf. Oben drauf kommt die zentrale Lage. „Von hier aus erreicht ein Lkw in acht Stunden 15 europäische Länder“, betonte Schuhart. Zudem beherberge der Flughafen das europäische Frachtdrehkreuz von DHL, sei also weltweit vernetzt.

Extrem hohe Anforderungen

Die Anforderungen an derartige Arzneimittel-Transporte sind extrem hoch. So müssen die Impfdosen bei minus 80 Grad transportiert und gelagert werden. Das erfordert eine aufwändige Lieferkette, die bei der Fertigung beginnt. Auch hier kommt Mitteldeutschland ins Spiel. Bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff ist der Mainzer Firma Biontech gemeinsam mit ihrem US-Partner Pfizer offenkundig ein Durchbruch gelungen. Vorbehaltlich der endgültigen Zulassung soll der Impfstoff in Sandersdorf-Brehna produziert werden. 600 Mitarbeiter des Münchner Pharmaunternehmens Dermapharm und seiner Tochter Mibe sind hier in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Dermapharm hat den Auftrag für die Herstellung des Corona-Impfstoffes übernommen. Von dort ist der Weg zum Flughafen Leipzig/Halle nicht weit. So können dann die Impfzentren - 60 sind in der Bundesrepublik geplant - rasch beliefert und auch andere Länder in kurzer Zeit versorgt werden..

DHL verfügt ebenfalls über ein Arzneimittel-Kühllager

In der Region Leipzig verfügt DHL ebenfalls über ein Kühllager für Arzneimittel. Über das 2014 eröffnete Logistikzentrum in Flughafennähe werden Medizinprodukte vorrangig für Deutschland, Polen und die Slowakei umgeschlagen. Auch diese Arzneimittel müssen zuverlässig, schnell, zeitgenau und ohne Temperaturschwankungen zu den Kunden gelangen. Die Lagerfläche beträgt knapp 2200 Quadratmeter und ist ebenfalls nach den IATA-Standards zertifiziert. DHL äußerte sich gestern nicht zur Frage, ob und inwieweit auch hier Corona-Impfstoffe weiterverteilt werden.

Von Ulrich Milde