Leipzig

Es ist schon einige Jahre her, dass Air France eine Direktverbindung von Leipzig nach Paris angeboten hat, also von Klein-Paris, wie Goethe Leipzig im Faust lobte, in die Stadt der Liebe.

Jetzt nimmt die Fluggesellschaft Vueling Leipzig ins Programm. Ab 2. November startet die Airline zwei Mal in der Woche von Leipzig/Halle aus zum Pariser Flughafen Orly. Geflogen wird Dienstag und Sonnabend mit einem Airbus A320.

Vueling ist eine spanische Billigflugairline mit Sitz nahe Barcelona. Sie ist ein Tochterunternehmen der international Airlines Group (IAG), zu der auch Iberia und British Airways gehören. Außer Leipzig/Halle will die Airline auch Nürnberg und Hamburg mit Paris verbinden und das anfangs zu Ticketpreisen von 9.90 Euro.

Bein Versuch im Internet zu buchen bestätigt sich, dass Vueling mit Preisen zwischen 38 und 53 Euro pro Person für Hin- und Rückflug in den Markt einsteigt.

Neue Strecken in zehn Ländern

Insgesamt nimmt die Airline 32 neue Strecken in zehn Ländern mit Beginn des Winterflugplans in Betrieb. Diese neuen Strecken werden zusätzlich zu den bereits 20 Flügen für die Wintersaison ab dem französischen Flughafen angeboten. „Vueling demonstriert damit sein großes Engagement auf dem französischen Markt, teilt die Fluggesellschaft mit. Weitere Direktverbindungen sollen folgen.

Air France flog von 2006 bis 2012 von Leipzig/Halle nach Paris - jeweils 13 Flüge pro Woche. Eingestellt wurde die Verbindung wegen eines in Paris aufgelegten Sparprogramms gestrichen. Bis 2015 flog noch Darwin Airline auf der Route.

Von ade