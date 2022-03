Flüchtlingsunterkünfte in Sachsen: Bund soll Sanierung leerer Wohnungen fördern

Leipzig

Aus der Not vieler Vermieter in Mitteldeutschland werde plötzlich eine Tugend. „Viele leerstehende Wohnungen können den Menschen aus der Ukraine bei uns schnell und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden“, erklärte Mirjam Luserke für die Spitzenverbände der Wohnungsunternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Allein die sächsischen Wohnungsgenossenschaften, deren Verband die Juristin leitet, hätten sofort 2150 freie Wohnungen für Flüchtlinge gemeldet. Wenn die Frage der Kostenabsicherung für größere Sanierungsarbeiten geklärt werde, lasse sich die Zahl auf 8000 Wohnungen steigern.

7284 Wohnungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Ähnlich sei die Situation bei den anderen Verbänden. So habe der sächsische Verband der Wohnungswirtschaft (VDW), der vor allem kommunale Vermieter vertritt, unverzüglich 1975 freie Wohnungen angeboten. In Sachsen-Anhalt und Thüringen waren es insgesamt 7284.

„In der humanitären Katastrophe zeigt der Osten, dass Hilfsbereitschaft und Unterstützung eine Selbstverständlichkeit sind“, sagte Luserke. Allerdings hätten Metropolen wie Leipzig oder Dresden nur noch geringe Spielräume bei sehr preisgünstigen Unterkünften. Erst am Dienstag rief deshalb die Stadt Leipzig dazu auf, ihr freie Objekte mit Kaltmieten möglichst unter 5,50 Euro pro Quadratmeter zu melden. Die Messestadt prüfe auch gern den Kauf geeigneter Gebäude, hieß es.

Verbilligte Kredite helfen den Vermietern nicht

„In den Regionen und Städten außerhalb der Metropolen gibt es nicht nur ein herzliches Willkommen, sondern auch Wohnungen und Arbeit“, betonte Luserke. „Man muss den Zustrom auf Bundes- und Landesebene nur geschickt koordinieren. Daran hapert es noch vielfach.“

Unverständlich bleibe, warum sich Bund und Länder erst am 7. April auf verbindliche Regeln zur Verteilung und Kostenübernahme einigen wollen. Auch klemme es in den Kommunen bei der Koordination zur Ausstattung von Quartieren. Statt verbilligter Kredite solle die Regierung Zuschüsse anbieten, wenn leerer Wohnraum zeitnah für Flüchtlinge saniert wird. Im Gegenzug könne der Bund Neubau-Programme kürzen.

