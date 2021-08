Leipzig

Der Leipziger Abgeordnete Siegbert Droese (AfD) ist am Donnerstag an die türkisch-iranische Grenze gereist, um sich selbst ein Bild von der Flüchtlingssituation vor Ort zu machen. Er sei gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Beatrix von Storch und Paul Podolay unterwegs, bestätigte Droese auf Anfrage der LVZ: „Wir wollen uns aus erster Hand ein Bild machen, was das Afghanistan-Desaster im Bezug auf zu erwartende massive Migrationsbewegung in Richtung Deutschland für Folgen hat.“

Gespräche mit Flüchtlingen

Droese berichtet, dass man mit türkischen Nicht-Regierungsorganisationen, afghanischen Flüchtlingen und Abgeordneten der türkischen AKP gesprochen habe. „Wir sind die einzigen, die hier im Gebiet beobachten“, sagte er. Man sei von Angehörigen der deutschen Botschaft begleitet worden.

Zuvor hatte sich Beatrix von Storch am späten Donnerstagnachmittag von der Grenze gemeldet. Sie teilte ein Video von der Grenze im Kurznachrichtendienst Twitter.

Türkei baut an der Grenze eine Mauer

Die Türkei ist seit Jahren sowohl Ziel- als auch Transitland für Menschen aus Afghanistan. Neben den 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrern lebt Schätzungen zufolge bis zu einer halben Million Afghaninnen und Afghanen im Land. Von einer neuen „Migrationswelle“ über den Iran spricht inzwischen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er will das nicht dulden. Man werde „Ein- und Ausreise vollständig verhindern“, betonte er kürzlich.

Dazu baut das Land an der Ostgrenze zum Iran eine Mauer. Trotz der Abriegelung schaffen es Schätzungen von Beobachtern vor Ort zufolge täglich mindestens einige Hundert Menschen aus dem Iran über die Grenze. Einheimische verdienen in dem schwer zu kontrollierenden bergigen Gebiet auch mit Schmuggel.

