Dresden

„Ich kann nicht mehr zurück nach Syrien. Ich will dort weder sterben noch Menschen töten müssen“, sagt Hassan A. Der 28-Jährige flüchtete vor fünf Jahren - vor Krieg und Elend, hauptsächlich aber vor dem Armeedienst, sagt er. Bis dahin hatte der junge Mann aus einem kleinen Ort nahe der Stadt Hama in Damaskus Jura studiert, bis es nicht mehr weiterging. Über den Libanon, die Türkei, Griechenland und die Balkanroute gelangte er auf beschwerlichem Weg 2015 nach Deutschland, zunächst nach Heidelberg. In Baden-Württemberg blieb er vier Jahre. Sie sind ihm nicht in bester Erinnerung.

Viele der 2015 Neuangekommenen haben Sachsen wieder verlassen

„Ich habe viel Unfreundlichkeit erlebt, beispielsweise im Jobcenter. Außerdem war es in Heidelberg schwer, eine Arbeit zu finden, weil dort viele Studenten nebenbei jobben“, berichtet A. Deshalb sei er auf Anraten von Freunden 2019 nach Leipzig gegangen und habe dort das genaue Gegenteil erlebt: Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. In Leipzig lebte er anfangs bei Freunden, bis ihn ein Flüchtlingshelfer als Untermieter aufnahm. Hier bekam er auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zugesagt. Wegen Corona ist sie derzeit verschoben, nächstes Jahr soll es losgehen. Bis dahin hat er einen anderen Job.

Hassan A. spricht gut Deutsch. Er wünscht sich, dass Einheimische mehr mit Flüchtlingen in Kontakt treten und Verständnis haben, dass manche die Sprache nicht so schnell lernen können: „Das ist für uns eine schwere Sprache. Aber wenn man viel Kontakt mit Deutschen hat, ist es einfacher.“ Als anerkannter Asylbewerber kann er vorerst noch ein paar Jahre in Deutschland bleiben. Die Frage nach seiner Zukunft beantwortet er mit einem Wort: „ Deutschland“. Seine Familie in der alten Heimat unterstützt er. Nun hofft er darauf, irgendwann seine Angehörigen in einem Nachbarland Syriens wiederzusehen zu können.

Hassan A. hatte Glück, andere nicht. Fünf Jahre nach dem großen Treck ist es nicht leicht, ein genaues Bild über die Situation Geflüchteter zu zeichnen. Viele der damals Neuangekommenen haben Sachsen wieder verlassen, sind in andere Bundesländer gezogen oder mussten die Rückreise antreten.

Zahl neuankommender Flüchtlinge in Sachsen weiter rückläufig Die Zahl neuankommender Flüchtlinge in Sachsen ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1589 Asylsuchende in den Freistaat. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 3149, bis zum Jahresende dann 6645. Für das Jahr 2018 lauten die Zahlen 4554 (Halbjahr) und 8828 (Jahresende). Den Höchststand hatte es 2015 mit rund 69.900 gegeben. In den beiden Folgejahren sank die Zahl auf 14.860 beziehungsweise 9183. Ende Juni lebten den Angaben nach 21.626 Asylbewerber in Sachsen, 13 781 sind zur Ausreise verpflichtet. Stark verändert hat sich auch die Rangfolge der Herkunftsländer von Geflüchteten. Im ersten Halbjahr 2020 kamen die meisten von ihnen aus Venezuela (334), gefolgt von Syrien (199), Georgien (157) und dem Libanon (98). Im Vergleichszeitraum 2019 stammten die meisten Asylbewerber in Sachsen noch aus Georgien (329) vor Venezuela (300) und Syrien (269). 2018 lautete die Reihenfolge Syrien, Georgien und Libyen.

Flüchtlingsrat: „Für die große Mehrheit hat sich die Lage eher verschlechtert.“

Fünf Jahre später ist von der damaligen Stimmung im Land nicht mehr viel übrig. Orte wie Freital, Heidenau oder Clausnitz hatten Sachsen wegen ausländerfeindlicher Randale in die Schlagzeilen gebracht. Die islamfeindliche Pegida-Bewegung verspritzt auf Dresdens Straßen noch immer Hass auf Geflüchtete. Laut Innenministerium gingen die Angriffe auf Asylunterkünfte von 118 in 2015 auf 13 (2019) zurück. Bis Ende Juni 2020 wurden vier Fälle registriert. Die Zahl anderer Attacken auf Asylsuchende blieb aber hoch. 2016 waren es 314, in den Jahre danach 311 und 307. Erst 2019 ging die Zahl auf 155 zurück.

Mark Gärtner, Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrates, stellt klar, dass die Lage Geflüchteter wesentlich durch die Gesetzgebung des Bundes bestimmt wird. Diese sei in den letzten Jahren immer schärfer geworden. Als Beleg nennt er unter anderem den Bau von Einrichtungen zur Abschiebehaft, für deren Vollzug die Länder zuständig sind, und längere Aufenthalte in den Aufnahmeeinrichtungen. Die Einführung einer „Duldung light“ sei mit dem Umstand verbunden, dass Betroffene praktisch keine Rechtsansprüche mehr geltend machen könnten.

„Das sind alles Entwicklungen, die Flüchtlinge in eine prekäre Situation treiben mit erheblichen Folgen etwa für Gesundheit und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, sagt Gärtner. Etwa 60 Prozent der Geflüchteten seien bei der Ankunft traumatisiert, davon hätten 35 bis 40 Prozent posttraumatische Belastungsstörungen: „Wenn sie dann noch auf solche Schwierigkeiten stoßen, verstärkt das ihren Stress.“

Große Unterschiede gibt es bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Sachsen. Laut Flüchtlingsrat werden im Landkreis Bautzen gerade mal 25 Prozent der Asylbewerber dezentral in Wohnungen untergebracht, der Rest in Heimen. Im Vogtland liege dieser Wert dagegen schon seit Jahren bei mehr als 90 Prozent. Kommunen und Landkreise brauchten mehr Anreize, Geflüchtete dezentral unterzubringen, sagt Gärtner. „Wir bezweifeln, dass Heime kostengünstiger sind. Die Kosten sind letztlich höher, weil Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft langsamer Deutsch lernen und schleppender Arbeit finden.“

Für Gärtner hat sich die Situation Geflüchteter unterm Strich nicht gebessert: „Für die große Mehrheit hat sich die Lage eher verschlechtert.“

2015 und 2016 gehörte Sachsen zur Spitzengruppe der Abschiedeländer

Für Linke-Politikerin Juliane Nagel wirkt die Politik der sächsischen Regierung in puncto Asyl wie ein ständiger Kompromiss: „Auf der einen Seite will man eine harte Hand zeigen, zum Beispiel mit der Abschiebehaft, Rückführungen in die Heimatländer oder den langen Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahme. Auf der anderen Seite gab es kleine Schritte an Verbesserungen etwa bei den Sprachkursen und bei Bildungszugängen für Geflüchtete ohne Schulabschluss.

Sachsen habe im Bundesrat und bei Innenministerkonferenzen wiederholt darauf gedrungen, Abschiebungen auch in Länder wie Afghanistan oder Syrien wieder zuzulassen, sagt Nagel. Da habe man härter sein wollen als andere: „2015 und 2016 gehörte Sachsen zur Spitzengruppe der Länder mit den meisten Abschiebungen. Inzwischen hat sich das relativiert. Das Engagement für liberalere Bleiberechtsregelungen war dagegen nicht so ausgeprägt. Da ist Sachsen kein Spitzenreiter.“

Im Unterschied zu Ländern wie Bremen, Hamburg oder Niedersachsen sei es in Sachsen schwerer, bestimmte Hürden zu überwinden, meint Nagel, die im Landtag regelmäßig Kleine Anfragen zum Thema Asyl stellt. Es müsse endlich die Regel sein, dass Geflüchtete, die sich auf eine Ausbildung vorbereiten, vor Abschiebung geschützt werden und dass ein fehlender Pass nicht per se zum Versagen der Beschäftigungserlaubnis führe. Sachsen brauche ein Integrationsgesetz und eine einheitliche Praxis zu Entscheidungen der Ausländerbehörden.

„Das Leben Geflüchteter in Sachsen ist immer noch problematisch und mit vielen bürokratischen Hürden versehen, aber auch mit Ressentiments, die Betroffenen im Alltag begegnen“, sagt Nagel.

Von dpa, Jörg Schurig