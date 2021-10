Leipzig

Der Freistaat Sachsen wird mit einem zunehmenden Flüchtlingsstrom an der Grenze zu Polen konfrontiert. So versuchen in diesen Tagen zahlreiche Flüchtige, über das Nachbarland in die Bundesrepublik einzureisen. Aktuelle Zahlen, die die Bundespolizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, offenbaren nun das Ausmaß der unerlaubten Grenzübertritte: Allein in den Monaten August und September hat die Behörde in Sachsen demnach insgesamt 750 illegale Einreisen festgestellt.

Vom August zum September hätten sich die Zahlen dabei nahezu verdoppelt. Im Oktober waren es mit 820 Personen noch einmal 70 illegal eingereiste oder geschleuste Personen mehr. Allein am vergangenen Wochenende versuchten 135 Menschen, unerlaubt nach Sachsen einzureisen. Den Angaben der Bundespolizei zufolge stammen diese überwiegend aus dem Irak sowie aus Syrien, dem Jemen und dem Iran.

„Es muss gehandelt werden“, fordert die CDU

Dabei handelt es sich den Behörden nach um Menschen, die über Belarus in die Europäische Union gelangen. Die Bundesregierung sowie die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen systematisch an die EU-Außengrenze zu bringen. Dieser hatte Ende Mai angekündigt, keine Menschen mehr an der Weiterreise in die EU zu hindern. Beobachter werten dieses Vorgehen als Versuch, die Europäische Union zu erpressen: Sie hatte Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen das Land verhängt.

Derweil hat die CDU-Fraktion im sächsischen Landtag am Montag Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen gefordert. „Es muss gehandelt werden und deshalb sollten bis zur Fertigstellung eines Grenzzauns an der polnischen Außengrenze zu Belarus temporäre Grenzkontrollen in Deutschland erfolgen“, sagte der Innenpolitiker Rico Anton der Deutschen Presse-Agentur zufolge. „Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen, wie immer mehr illegale Flüchtlinge ins Land kommen.“

Geflüchtete werden auf Bundesländer verteilt

Anton spielt dabei auf die Reaktion der polnischen Regierung an: Sie hat begonnen, einen Zaun an der Grenze zu Belarus zu errichten, um Flüchtlinge am Überqueren der Grünen Grenze abzuhalten. Am Montag hat zudem der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, temporäre Kontrollen gefordert. Nur mit der Einführung könne einem „Kollaps“ an den Grenzen wie 2015 vorgebeugt werden, berichtete die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Wie ein Sprecher der Bundespolizei der LVZ sagte, werden die aufgegriffenen Personen zunächst in die zuständigen Bundespolizeiinspektionen Ludwigsdorf und Ebersbach gebracht. Dort erfolge dann eine Überprüfung der mitgeführten Dokumente, eine Identifikation und eine Vernehmung. Im Anschluss obliege der Landesdirektion Sachsen eine Unterbringung der Personen, etwa in einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Lesen Sie auch An diesen Standorten stockt Sachsen die Kapazität für Flüchtlinge auf

Wie viele Geflüchtete auf die jeweiligen Bundesländer verteilt werden, regelt der Königsteiner Schlüssel. Die Durchführung der Asylverfahren fällt in die Zuständigkeit des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

Von Florian Reinke