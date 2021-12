Feuerwerksverbot: Pyrotechnik-Branche in Sachsen bleibt die Luft weg

Leipzig

Für die Pyrotechnikbranche ist es sehr symbolträchtig, dass im sächsischen Freiberg gerade die älteste Feuerwerksfabrik Deutschlands schließt. Aus einer Pulvermühle entstand sie vor über 300 Jahren. Zu DDR-Zeiten wurden im VEB Pyrotechnik Silberhütte Freiberg unter anderem Raketen und Blitzknaller hergestellt. 1991 übernahm der europäische Marktführer Weco den Standort.

Doch am Weco-Sitz in Eitorf (Nordrhein-Westfalen) herrscht seit diesen Donnerstag wieder Katastrophen-Stimmung. „Bund und Länder haben heute ein weiteres Jahr in Folge ein deutschlandweites Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk beschlossen. Nun bangen weitere 350 Menschen um ihren Job“, empörte sich Geschäftsführer Thomas Schreiber. Trotz Überbrückungshilfen, Kosteneinsparungen und standortübergreifender Kurzarbeit habe Weco durch das Verkaufsverbot zum letzten Jahreswechsel einen zweistelligen Millionenverlust erlitten. „Daher konnte leider auch die Schließung des Freiberger Produktionsstandortes nicht abgewendet werden, was die Entlassung von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedeutete.“

Werk in Freiberg schließt endgültig

Während in Freiberg diesen Monat endgültig Schluss ist – und dort auffällig viele Bürger gegen die Corona-Schutzmaßnahmen „spazieren“ gehen, hat Andreas Voigt im 40 Kilometer entfernten Marienberg noch Hoffnung. Obwohl er selbst seit 22 Monaten kein Gehalt bekommen hat. Das war bei den Überbrückungshilfen des Staates bisher nicht vorgesehen. Voigt ist Chef des Unternehmens Blackboxx. Mit elf Beschäftigten dürfte es bald der letzte Pyrotechnik-Hersteller in Sachsen sein. „Aber auch bei uns brach der Umsatz im vergangenen Jahr von sonst 3,5 bis 4 Millionen Euro auf 2 Millionen Euro ein.“

Die Hersteller und die meisten Fachhändler lebten zu etwa 90 Prozent von den Erlösen in den letzten vier Tagen des Jahres, erklärte Voigt. Schon seit Monaten seien die Waren sortiert, verpackt und in besonders gesicherte Lager gebracht worden. „Wenn die Politik nun sagt, man habe mit der Entscheidung Anfang Dezember der Branche frühzeitig Bescheid geben wollen, zeigt das nur die Ahnungslosigkeit der Politik. Unsere Gesprächsangebote dazu wurden nicht angenommen. Deshalb sind nun wieder die gleichen falschen Argumente für ein Verkaufsverbot von F2-Produkten zu Silvester zu hören. Für ein Verbot reiner Böller zum Beispiel wäre ich gegenwärtig auch, aber viele Leute können das nicht mal unterscheiden.“

Mehr Gefahr durch illegale Böller

Es stimme nicht, dass durch legal verkaufte Silvesterpyrotechnik eine zusätzliche Belastung für die Kliniken entsteht, pflichtete Bertram Bach bei. Er leitet die Firma Pyroweb, einer der drei großen Onlinehändler für Feuerwerkskörper in Deutschland. Auch die Heimat von Pyroweb liegt im Erzgebirge: in Elterlein bei Schwarzenberg. Nach einer Untersuchung der Klinikkette „Vivantes“, dem größten kommunalen Krankenhausbetreiber in Deutschland, stünden nur fünf Prozent aller Unfälle in der Silvesternacht in Zusammenhang mit Pyrotechnik. „Und da geht es vor allem um selbst gebaute Böller oder Produkte aus Polen und Tschechien, die bei uns gar nicht zugelassen sind.“

In besseren Zeiten konnte Felix Münch beim Silvester-Feuerwerksverkauf auf dem Leipziger Agra-Gelände Tausende Besucher aus ganz Mitteldeutschland begrüßen. Seit 1997 war das eine feste Größe. Inzwischen will ihm die Stadt Leipzig die Halle für diesen Zweck aber nicht mehr vermieten, bedauert er. Quelle: Andre Kempner

Bei einem Handelsverbot für die in Deutschland geprüften und sicheren F2-Produkte würden nur noch mehr Leute gefährliche Böller in polnischen Internetshops oder auf Märkten gleich hinter der Grenze ordern, so Felix Martens, Geschäftsführer vom Bundesverband Pyrotechnik. Das führe wahrscheinlich zu mehr schweren Unfällen. „Unseren Mitgliedern entstehen durch das erneute Verbot extrem hohe Kosten für die Rückabwicklung der ganzen Logistik.“ Diesen Schaden müsse der Bund durch ein Sonderhilfsprogramm für die Tausenden Beschäftigten der Branche in Deutschland vollständig ersetzen, forderte er. Sonst kämen die Produkte bald nur noch aus China und hierzulande sterbe „ein weiteres Handwerk, das eigentlich zuerst für Kunst und Lebensfreude steht“.

Leipzig gibt agra-Halle nicht mehr her

Auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter Sachsen rechnet jetzt mit mehr gefährlichen Importen, berichtete der Leipziger Feuerwerksprofi Felix Münch. Wie die meisten Fachhändler steht auch seine Firma „Fire & Magic“ eigentlich auf zwei Beinen. Das Jahr über gestaltet sie Shows und Spezialeffekte für private und öffentliche Feste, Sportevents, Theaterinszenierungen oder Filmproduktionen. In den vier Tagen vor Silvester lud sie zudem seit 1997 zu dem großen Feuerwerksverkauf auf dem Leipziger agra-Gelände ein, der Kundschaft aus ganz Mitteldeutschland anzog. Leider habe ihn die Stadt Leipzig schon 2020 von der agra verbannt und auf spätere Nachfragen „nur die kalte Schulter gezeigt“, erzählte Münch, der sich am Freitag in Leipzig mit anderen Branchenkollegen über die „extrem schwierige Situation“ beriet.

Auch die anderen Veranstaltungen hätten wegen Corona seit März 2020 kaum noch stattgefunden. „Und selbst wenn es mal Ausnahmen gab – der ganzen Kulturszene steht das Wasser bis zum Hals. Da hat niemand mehr Luft für eine auch noch so schöne Pyroshow in seinem Budget.“ Münch hoffte, diese Verluste durch den traditionellen Silvesterverkauf mildern zu können, hatte deshalb als Ersatz für die agra eine Messehalle im Schkeuditzer Globana-Zentrum organisiert und sein Stammteam schon lange für die Vorbereitung hochgefahren. „Durch das Verkaufsverbot war das nun alles umsonst. Wir werden noch mehr Verluste haben und müssen sehen wie wir überleben.“

Von Jens Rometsch