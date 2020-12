Leipzig

Nicht weniger als die Insolvenz eines gesamten Wirtschaftszweiges befürchtet Thomas Schreiber nach der am Sonntag getroffenen Entscheidung, den Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr bundesweit zu verbieten. Als geschäftsführender Gesellschafter von Weco Feuerwerk weiß er um den Ernst der Lage. Weco ist ein Branchen-Riese und Marktführer in Deutschland und Europa. „Das ausgesprochene Verkaufsverbot trifft uns hart und ohne sofortige Entschädigung für den Umsatzausfall droht nun die Insolvenz unseres Unternehmens“, erklärt Schreiber.

400 Arbeitsplätze an den drei deutschen Standorten wären davon betroffen. Darunter fallen auch die 150 Beschäftigten im sächsischen Werk in Freiberg. Einzige Möglichkeit, um die drohende Insolvenz abzuwenden, ist für Thomas Schreiber eine schnelle staatliche Unterstützung. Die Umsatzverluste im dreistelligen Millionenbereich müssten vollumfänglich ausgeglichen werden – so die Forderung des Unternehmens.

Anzeige

Bei Kommissionsware liegt das Risiko beim Hersteller

Weco beliefert rund 20.000 Verkaufsstellen des deutschen Handels mit Silvesterfeuerwerk. Ein Großteil der Ware wurde bereits ausgeliefert, nachdem bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ende November kein grundsätzliches Feuerwerksverbot zu Silvester beschlossen wurde. „Da es sich um ein Kommissionsgeschäft handelt, liegt das Risiko vollständig bei der Industrie, das heißt wir müssen die Ware auf eigene Kosten zurückholen“, erklärt Schreiber die schwierige Situation. Die laufenden Sendungen seien nun vollständig gestoppt und bereits ausgelieferte Ware wieder abgeholt worden. Deren Lagerung birgt jedoch das nächste Problem: Die Lagerstandorte müssen für ein Jahr finanziert werden.

Silvester ist nur einmal im Jahr

Im Feuerwerks-Geschäft wird der Jahresumsatz zu 95 Prozent an den drei Tagen rund um Silvester gemacht. „Wir holen unseren Umsatz nicht einfach Ende Januar wieder nach, Silvester ist nur einmal im Jahr“, erklärt Thomas Schreiber. Wie die LVZ berichtete ist auch der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) in Ratingen ernstlich um die Feuerwerks-Branche besorgt. Dessen Geschäftsführer Klaus Gotzen betonte, dass bis zu 3000 Arbeitsplätze bundesweit vom Branchen-Aus betroffen wären.

Unterstützung seitens der Politik sieht das Unternehmen Weco jedoch nicht. Bislang seien dessen Gesprächsversuche unbeantwortet geblieben. Dabei ist eine schnelle finanzielle Unterstützung für den Pyrotechnik-Hersteller überlebensnotwendig. „Ich betone es noch mal ganz deutlich, ohne finanzielle Hilfe in zweistelliger Millionenhöhe, gibt es uns nächstes Jahr nicht mehr“, versucht Geschäftsführer Schreiber den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Auch für die Beschäftigten im Sächsischen Werk bleibt die Lage weiterhin ungewiss.

Von Lilly Günthner