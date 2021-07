Ferry-Porsche-Stiftung fördert Digitalisierung – elf Schulen aus Sachsen unter den Gewinnern

Leipzig

Die Gewinner stehen fest: Von mehr als 300 Schulen aus Sachsen und Baden-Württemberg, die sich bei der zweiten Ferry-Porsche-Challenge beworben haben, wurden 31 ausgewählt. Sie werden im Gesamtwert von 1,2 Millionen Euro mit benötigten Hard-und Software unterstützt und bei der Umsetzung digitaler Projekte begleitet. Das teilt die Ferry-Porsche-Stiftung mit. Unter den Gewinnern sind auch Einrichtungen aus Leipzig und aus den angrenzenden Landkreisen.

„Mit der Ferry-Porsche-Challenge 2021 möchten wir der Digitalisierung in unseren Schulen einen Schub geben. Die Ergebnisse der Challenge zeigen, wie Digitalisierung kreativ und innovativ umgesetzt werden kann“, sagt Sebastian Rudolph, Vorstandsvorsitzender der Ferry-Porsche-Stiftung.

Schüler drehen Erklärvideos und entwickeln Lernstrategien

Die mit je 100.000 Euro dotierten drei ersten Preise gehen an die Hardbergschule Mosbach, das Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg (beide Baden-Württemberg) und das Gymnasium Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Wilsdruffer siegen mit ihrem Projekt Campus-Creater, bei dem es um einen Rollenwechsel vom Konsumenten digitaler Inhalte zum Entwickler von Lernstrategien geht. Das Projekt entstand während der Corona-Zeit. „Dies hat uns die traurigen und auch frustrierenden Momente der Pandemie für einen Moment vergessen lassen“, sagt Schulleiterin Katja Laetsch.

Einer der drei Hauptpreise geht an das Gymnasium Wilsdruff. Schulleiterin Katja Saetsch und Schülerin Maja Teichmann spiegeln sich im Pokal der Ferry-Porsche-Stiftung. Quelle: Porsche

Die Ludwigsburger haben eine Schülerhelpdesk AG gestartet, die in die Nutzung von Multimediatechnik und Netzwerke einführt. In Mosbach war die Jury begeistert von interaktiven und mehrsprachigen Selbstlernkursen in Mathematik. Die hilfreichen Erklärvideos werden, wie es heißt, gemeinsam mit den Schülern entwickelt.

Jury lobt digitale Lernhilfen für Blinde und Sehschwache

Sonderpreise von je 75.000 Euro gehen an die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz sowie die Staatliche Sonderpädagogische Schule Luise von Baden (Neckargemünd in Baden-Württemberg). Gewürdigt wird das außergewöhnliches Engagement beider Schulen, wie die Jury mitteilt. So erstellen die Chemnitzer digitales Werkzeug, um den Lernprozess für Blinde und Sehbehinderte der Klassen 5 bis 10 zu erleichtern. Das Projekt in Neckargemünd heißt „Luise lauscht“. Entwickelt wurde eine Lernplattform, um die Hör-Sprach-Entwicklung zu fördern.

Ursprünglich war die diesjährige Ferry-Porsche-Challenge mit einer Million Euro dotiert. Um die Digitalisierung auch bei den nominierten Schulen maßgeblich voranzutreiben, wurde die Spendensumme von 5000 Euro je Schule auf 15.000 Euro erhöht. Zusätzlich weitete die Stiftung ihr soziales Engagement um die zwei Standortpreise aus. Quelle: Porsche

Weiterhin vergibt die Ferry-Porsche-Stiftung sechs zweite Plätze mit je 50.000 Euro und acht dritte Plätze mit je 25.000 Euro. Zu den Zweitplatzierten gehört die Grundschule Bildungszentrum Püchau in Machern (Landkreis Leipzig), die sich mit ihrem Projekt zur digitalen Früherkennung von Rechenschwierigkeiten beworben hatte. Zu den Gewinnern gehört auch das Bernhard-von-Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf (Mittelsachsen). Hier werden Schüler zu Medienscouts ausgebildet, die ihre Erkenntnisse an Mitschüler, Lehrer und Eltern weitergeben sollen. Einen Preis in Höhe von 50.000 Euro erhielt ferner das Lessing-Gymnasium in Döbeln (Mittelsachsen), wo in einem eigenständigen Fach Medienkompetenz vermittelt wird.

Zu den Drittplatzierten gehören die Arwed-Rossbach-Schule in Leipzig und die Grundschule Markranstädt (Kreis Leipzig). Als Nominierte dieser Kategorie ausgezeichnet und mit einem Geldpreis bedacht wurden auch die Oberschule in Leipzig-Mölkau, die Schule in der Leipziger Georg-Schwarz-Straße und die Oberschule Bad Düben (Nordsachsen).

Die beiden Standortpreise (je 50.000 Euro) gehen nach Stuttgart und an die Schule Hans-Christian Andersen in Leipzig. Mit dem Geld soll die Digitalisierung an gering ausgestatteten Schulen verbessert werden.

29 Projekte schafften es ins Finale

Knapp 300 Bewerbungen sind vom 9. November 2020 bis zum 16. April 2021 bei der Stiftung eingegangen, wie Stiftungsvorsitzender Rudolph mitteilt. Unter dem Motto „Schule Digital gestalten“ waren Schulen aufgefordert an der Challenge teilzunehmen. Je Bildungsstätte konnten bis zu zwei Digitalisierungsprojekte eingereicht werden. Aus den eingegangenen Bewerbungen traf die Ferry-Porsche-Stiftung eine Auswahl von29 Projekten für das Finale. Dort präsentierten die Teams ihr Konzept in einem digitalen Elevator Pitchformat dem Expertenkreis.

Über die Platzierungen entschied anschließend in einer weiteren Auswahlrunde eine Jury. Dieser gehörten neben den Kuratoriumsmitgliedern der Ferry-Porsche-Stiftung die Oberbürgermeister von Stuttgart und Leipzig sowie die Chefredakteure der Medienpartner Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung und Leipziger Volkszeitung an.

Von Andreas Dunte