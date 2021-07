Leipzig

Das Fernstraßenbundesamt in Leipzig ist seit einem halben Jahr am Start. Präsidentin Doris Drescher spricht im Interview über Autobahn-Baustellen, Bauvorhaben und dringend benötigtes Personal.

Frau Drescher, warum wird eigentlich immer in den Sommerferien auf den Autobahnen gebaut?

Na, weil man einfach an die wenigen Monate gebunden ist, in denen man sicher bauen kann. Wenn es gut läuft, ist das die Zeit von Ostern bis Oktober. Außerdem braucht der Straßenbaulastträger zunächst das Geld aus dem Haushalt, dann folgt die Ausschreibung und dann ist man bereits im April. Kurz: In den Sommerferien wird immer gebaut, weil die Sommerferien nun mal im Sommer liegen.

Das Fernstraßen-Bundesamt ist seit 1. Januar am Start. Sind Sie mit dem Auftakt zufrieden?

Ja, es ist ein sehr guter Start gewesen. Wir haben ja sehr viele unterschiedliche Aufgabenbereiche. Im Bereich Straßenrecht/Anbauverbot beispielsweise geht es unter anderem um private oder auch kommunale Bauvorhaben, die problematisch sein können, wenn sie der Autobahn zu nahe rücken. Dort haben wir seit Januar mittlerweile 2200 Anträge. Da haben wir inzwischen einen guten Arbeitsstand erreicht, 80 Prozent sind abgearbeitet und es kommen kontinuierlich neue Anträge rein. Damit bin ich sehr zufrieden.

„Kompromiss im Gesetzgebungsverfahren“

Wie laufen denn jetzt die Planfeststellungsverfahren?

Die Bundesländer, die das bisher gemacht haben, führen die laufenden Verfahren auch noch zu Ende. Neuanträge treffen also alle mit einer zeitlichen Verzögerung bei uns ein. Bis Jahresende sind etwa 18 bis 20 Anträge angekündigt. Personell sind wir dort schon einigermaßen gut aufgestellt. Planfeststellungsverfahren werden nicht nur in Leipzig, sondern auch in den Standorten Hannover, Gießen und Bonn durchgeführt.

Bei den Planfeststellungsverfahren sind Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen ausgeschert. Macht das Sinn?

Das war ein Kompromiss im Gesetzgebungsverfahren. Die Länder konnten erklären, dass sie die Planfeststellung weiter selbst wahrnehmen wollen. Von dieser Option haben diese vier Länder Gebrauch gemacht.

Wie läuft das dann in der Praxis?

So, dass die Autobahn GmbH dort die Planungen macht und die Planfeststellung dann in den vier Ländern bei den jeweiligen Landesbehörden läuft. Fürs Straßenbaurecht/Anbauverbot beispielsweise sind wir als FBA aber bundesweit zuständig.

„Pläne aus ,Kohlepaket’ gehen über unseren Tisch“

Hat Ihre Behörde etwas mit dem Strukturwandel in der Braunkohleregion zu tun?

Ja, auch die Pläne für Bundesautobahn-Bauvorhaben aus dem „Kohlepaket“ gehen über unseren Tisch. Das FBA wird hier die baurechtlichen Voraussetzungen prüfen und dem Bundesverkehrsministerium für eine entsprechende Beschlussvorlage an den Bundestag zuarbeiten. Die für manche Projekte eröffnete Option, das Baurecht durch den Bundestag durch Gesetz zu schaffen, wird in jedem Einzelfall zu würdigen sein.

Dabei ist der Ausbau der A 4 zwischen Dresden und polnischer Grenze gekippt worden. Erleichtert das Ihre Arbeit?

Das Projekt A 4 ist nicht vom Tisch. Bereits begonnene Voruntersuchungen werden qualifiziert abgeschlossen. Bei uns laufen mehrere Verfahren zur Festlegung der umwelterheblichen Unterlagen, als Teil der Umweltverträglichkeitsprüfung. Bis zu einer Planfeststellung wird es aber noch einige Jahre dauern.

„Wir suchen Spezialisten“

Haben Sie mittlerweile alle Mitarbeiter an Bord?

In 2021 stehen dem FBA insgesamt 359,5 Planstellen zur Verfügung. Von 147 derzeit Beschäftigten arbeiten 92 am Hauptsitz in Leipzig. Die übrigen teilen sich auf die Standorte in Bonn, Hannover und Gießen auf. Lediglich 44 der Stellen, die für 2021 zur Verfügung stehen, wurden noch nicht ausgeschrieben. Alle anderen sind entweder besetzt oder in Besetzung. In der Planfeststellungsabteilung beispielsweise arbeiten 59 Mitarbeiter. Im Moment reicht das. Am Ende sollen es in dieser Abteilung aber mal 190 sein. Ich hoffe, dass wir bis Ende 2022 alle Einstellungen erledigt haben.

Welche Leute brauchen Sie denn noch?

Spezialisten – Bauingenieure, Verkehrsingenieure, Landschaftsplaner, Landschaftsbauer, Juristen, IT-Spezialisten und Verwaltungswirte. Woher auch immer, der Umzug nach Leipzig oder Bonn, Hannover und Gießen lohnt sich allemal.

„Unterstützung bei der BIM-Methode“

Wie ist das Zusammenspiel mit der Autobahn GmbH in Halle?

Wir haben die Rechts- und Fachaufsicht über die Autobahn GmbH, wenn diese hoheitlich tätig wird. So gehen etwa Beschwerden von Bürgern bei uns ein, beispielsweise über die Verkehrsführung bei Baustellen. Wir gehen dann der Sache nach.

Womit beschäftigen Sie sich noch?

Wenn Straßen von Landes- zu Bundesstraßen hochgestuft werden (oder umgekehrt) sind wir gefragt, oder wenn es darum geht, den Verlauf einer neu zu bauenden Bundesfernstraße festzulegen. Der fachliche Begriff dafür ist „Linienbestimmung“. Nur bei Ortsumgehungen ist das nicht notwendig. Auch in der Abteilung Bau- und Verkehrstechnik laufen die Aufgaben an. Wir sind ja auch Tunnelverwaltungsbehörde und Untersuchungsstelle. Wir übernehmen außerdem die Bund/Länder-IT-Koordinierungsstelle, die bisher beim Bundesverkehrsministerium angesiedelt war. Wir unterstützen das BMVI bei der Einführung der BIM-Methode bei Planung, Bau und Betrieb auf den Bundesfernstraßen. „BIM“ steht für „Building Information Modeling“ und ist eine Arbeitsmethode mittels Software.

„Bund fördert private LKW-Parkplatz-Investoren“

Was hat der Bürger davon?

Die Bürger können dann bei Informationsveranstaltungen zu geplanten Vorhaben fiktiv und in 3 D um eine Brücke oder über eine Autobahn gehen. Auch, wenn Bürger eigene Vorschläge einbringen, können diese beim Erörterungstermin virtuell durchgespielt werden, um zu sehen, welche Folgen daraus beispielsweise für die Kosten, für die Umwelt oder auch für andere Bürger erwachsen. Das wird uns künftig ermöglichen, Bauten auch virtuell zu zeigen.

Ein großes Problem sind die fehlenden Stellplätze für LKW an den Autobahnen. Wie geht es da weiter?

Sie sprechen da ein wichtiges Thema an. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie haben wir erlebt, wie entscheidend ein funktionierender Warenverkehr ist. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer wäre der nicht aufrecht zu erhalten. Damit sie diese Leistung bringen können, müssen sie Pausen machen. Und dafür brauchen wir Stellplätze. Der Bund investiert seit Jahren massiv in den Aus- und Neubau von Rastanlagen sowie in Parkleitsysteme und Telematikanlagen, um vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Aber der Bedarf steigt einfach noch schneller. Daher probiert der Bund jetzt etwas Neues: Nächste Woche startet ein Förderprogramm, das erstmals private Investoren an Bord holen will. Ziel ist, dass zum Beispiel Spediteure ihre Betriebshöfe öffnen oder Firmen ihre Parkplätze. Auch private Autohöfe werden unterstützt, ihre Lkw-Stellplätze auszubauen. Wichtig ist dabei nur, dass dies im Drei-Kilometer-Radius rund um Autobahnanschlussstellen geschieht. Dafür investiert der Bund 90 Millionen Euro.

„Anspruchsvolle Erörterungstermine“

Wie stellen Sie sich Ihre künftige Arbeit vor?

Wir wollen eine neue Erörterungskultur pflegen, die offener und zugewandter zum Bürger sein soll. Auch den Umgang mit den Naturschutzverbänden wollen wir auf neue Füße stellen. Ich sehe sie nicht als Gegner eines Vorhabens, sondern als diejenigen, die ihren Bereich engagiert vertreten. Man kann bessere Lösungen finden, wenn man offen kommuniziert. Ich freue mich deshalb auch schon auf die ersten großen Verfahren, in denen wir uns beweisen können.

Welche wären das beispielsweise?

Mit hoher Wahrscheinlichkeit die A 100 in Berlin, der Umbau des Autobahndreiecks am Funkturm. Er muss erfolgen, weil die Straße nicht mehr den heutigen Maßstäben entspricht. Das wird dort aber ein Stück weit in die Fläche gehen müssen. Neben der Autobahn liegen auf einem Streifen Kleingärten – dort wird es Betroffenheiten geben. Schon jetzt engagieren sich Bürgerinitiativen. Wir erwarten anspruchsvolle Erörterungstermine.

„Versuchen, Ausgleich herzustellen“

Kann man das im Guten lösen?

Ein Planfeststellungsverfahren ist ein Konfliktverfahren. Es ist ja gerade deshalb erforderlich, weil es so viele einander widersprechende Interessen gibt. Da ist auch nicht vermeidbar, dass man am Ende eine Entscheidung hat, die nicht alle glücklich macht. Doch man muss versuchen, so weit wie möglich einen Ausgleich herzustellen.

Gibt es in Mitteldeutschland noch größere Projekte?

Herausragende Lückenschlüsse wie die A 14 von Magdeburg zur Ostsee, die A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig sowie die A 143 bei Halle gilt es zügig zu vollenden. Das ist ein baulicher und finanzieller Kraftakt, die Rechtsverfahren sind hier überwiegend abgeschlossen.

„Westen musste eine Weile zurückstecken“

Liegt das daran, dass die Autobahnen im Osten besser als im Westen sind?

Tendenziell ist das schon so, im Osten wurde ja auch schon nach neuerem Regelwerk gebaut, übersichtlichere Anschlussstellen, mehr Raum, gute Sichtweiten. Dabei sind die Autobahnen, die ich in meinem Berufsleben im Regierungspräsidium Dresden vor 25 Jahren genehmigt habe, aber jetzt schon wieder in der Erneuerung. In den westlichen Bundesländern musste man eine Weile zurückstecken, bis die Infrastruktur in Ostdeutschland aufgebaut war. Mittlerweile gibt es wieder mehr Baustellen im Westen.

Was halten Sie vom gerade mal wieder diskutierten Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen?

Das wäre dann eine politische Entscheidung. Wenn sie so getroffen würde, hätten wir nur mit dem Vollzug zu tun.

„In der Regel fahre ich Tempo 130, 140“

Fahren Sie als FBA-Präsidentin nicht auch Auto?

Ja, ich fahre mit meinem kleinen Opel Corsa. Aber Sie werden von mir keine politische Stellungnahme erhalten.

Das Auto spräche dann doch für Tempo 130?

In der Regel fahre ich Tempo 130, 140. Persönlich finde ich es anstrengend, schneller zu fahren. Ich nutze auch oft Bus oder Bahn. Aber meine Wohnung in Leipzig erreiche ich zu Fuß vom Fernstraßen-Bundesamt aus.

„Leipzig ist eine attraktive Stadt“

Wohnen viele Ihrer Mitarbeiter in Leipzig?

Rund zwei Drittel der Leipziger Belegschaft. Die anderen pendeln – beispielsweise aus Markkleeberg, Grimma oder Halle. Es gibt auch Rückkehrer in den Osten. Das freut mich besonders. Menschen, die nach der Wende in den Westen gegangen sind und die jetzt wieder zurückgefunden haben. Leipzig ist schon eine attraktive Stadt.

Woran machen Sie das persönlich fest?

Wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir können durch die Stadt bummeln. Es gibt schöne Gaststätten. Es gibt Connewitz und es gibt auch die Villen. Kulturell findet viel statt. Auch für die Liebhaber der klassischen Musik, zu denen ich gehöre.

Seit wann wohnen Sie in Leipzig?

Seit Februar vergangenen Jahres. Ich konnte mich noch persönlich beim Einwohnermeldeamt anmelden, bevor dann die Corona-Pandemie ausbrach.

Von Roland Herold