Annaberg-Buchholz

Wer mit seinen Kindern im Urlaub etwas erleben will, kann im Erzgebirge nichts verkehrt machen. Gleich eine ganze Veranstaltungsreihe verspricht der Ort Annaberg-Buchholz. „Gestalte Deinen Zauberstab“, „Meine Glücksfee spinnt einen goldenen Faden“ oder „Diplom für Prinzessinnen und Prinzen“ heißen Programmpunkte der Reihe „Verhextes Fabulix“ „Bis zum Jahresende werden wir insgesamt rund 60 Veranstaltungen haben – Filme, Ausstellungen, Workshops“, sagt Kristin Baden-Walther vom Kulturzentrum Erzhammer. Vorher informieren (und Kurse buchen) sei aber in jedem Fall sinnvoll (www.fabulix.de).

Eine Königin lässt die Puppen tanzen

Fällt der geplante Ausflug mit der Familie aber tatsächlich auf einen Tag, an dem mal keine Veranstaltungen stattfinden, lädt die Ausstellung „Königin Juliana – Ein Jahrhundert in Puppen“ ein. Sie wird im Untergeschoss der „Manufaktur der Träume“ (täglich von 10 - 18 Uhr) gezeigt. Die niederländische Königin Juliana (1909 – 2004) sammelte Puppen und so wie es fürs Sammeln typisch ist, kann man gar nicht so genau bestimmen, wann sie damit anfing. Man kennt das ja: Nach zwei Exemplaren neigt das Umfeld oft dazu, vorher Ahnungslose als „exponierte Sammler“ einzustufen und schenkt von da an bei jeder Gelegenheit Exponate zum Thema. Irgendwann fügt sich der „Sammler“ dann ins Schicksal. So könnte es gewesen sein…

Kultobjekt „Befreiungsrock“

So sieht der „Befreiungsrock“ aus. Quelle: Roland Herold

„Die Königin Juliana war eine sehr volksnahe Monarchin“ sagt jedenfalls Museumspädagoge Sebastian Guttke. Puppen habe sie auch mitten aus dem Volk geschenkt bekommen. Sie waren ein unschätzbarer Vermittler, um mit den Untertanen ins Gespräch zu kommen. Auch Figuren aus Japan, Indonesien, oder Ungarn sind unter dem Gezeigten. Eine trägt den „Befreiungsrock“, eine bunte Patchworkarbeit aus Stoffresten, die sich bei den Holländerinnen 1945 großer Beliebtheit erfreute. Viele hätten ihn heute noch. Die ersten Gäste der Ausstellung? Holländer. Wie diese mit dem Wohnmobil durch die engen Gassen Annabergs gekommen sind, ist allerdings offen...

Wer hat, kann sich zusätzlich per Handy ins hauseigene Netz einloggen. QR-Code scannen – schon gibt es weitere Informationen und Fotos. Noch einen Blick vom „schönsten Balkon Annabergs“ (Guttke) auf den Fichtelberg, dann geht es wieder auf Achse. Vielleicht zu einem kulturellen Abstecher in die wunderschöne Kirche St. Marien, die von Bergleuten errichtet wurde. Oder in einen der vielen Volkskunstläden Annabergs, die mit Weihnachtsutensilien locken.

Opium fürs (junge) Volk

Tonnenweise Räucherkerzchen in Crottendorf. Quelle: Roland Herold

Weiter geht die Fahrt ins nahe gelegene Crottendorf. Seit Firmengründerin Freya Graupner 1936 von Hand in ihrer kleinen (Wohn)Küche Crottendorfer Räucherkerzen fertigte, hat sich viel getan. Auf dem Gelände eines einstigen Supermarktes ist 2017 ein ganzes Räucherkerzenland entstanden. Und es gibt sie in allen Sorten: Zen-Garten, Patchouli, Fire of Love und sogar Opium, um nur einige zu nennen.

Der Duft der Kumpel

Lästige Mücken suchen beim Qualm der großen Zitronella-Räucherkerzen namens „Ruhe!“ das Weite. Wer mag, kann sich auch für den „Kumpelduft“ entscheiden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Iltis-artige Duftnote, die in schlecht belüfteten Baumärkten herrscht, sondern um eine Zusammenstellung, welche von den Fußballern des FC Erzgebirge Aue kreiert wurde.

Das Museum – standesgemäß als 15 Meter hohe Räucherkerze gestaltet – erzählt die Firmengeschichte. Wer sich vorher anmeldet, kann auch an einem der Kurse zum Räucherkerzchen-Selbstkneten teilnehmen. Holzkohle, Holzmehl und Speisestärke gehören zu den Grundzutaten, bevor mit Weihrauch, Tannenduft, Sandelholz, Myrrhe oder auch Zimt selbstbewusst die eigene Duftmarke gesetzt wird. Im Sommer kostet das pro Person 10,50 Euro (Kinder: 7 Euro). Der große Spielplatz im Freigelände, unter anderem mit Labyrinth und Hüpfkissen kann hingegen kostenlos genutzt werden.

Auf dem grünen Monster zu Tale

Toni Richter (links) und Danny Lassman mit den grünen Monstern. Quelle: Roland Herold

Immer noch nicht genug? Das K1-Sporthotel in Oberwiesenthal liegt direkt am Fichtelberg und gilt als die Geburtsstätte der Monsterroller. Alles habe mit der Überlegung begonnen, das Hotel auch im Sommer zu beleben, erinnert sich Geschäftsführer Torsten Kürbis. Der Schritt, die grünen Monster am Fichtelberg anzusiedeln, sei dann für ihn, aber auch andere Touristiker im Ort eine glückliche Entscheidung gewesen.

Seit 2009 fahren nun 60 vor Ort gebaute Monsterroller mit breitem Grip von Mai bis Oktober, täglich 9 bis 17 Uhr, durchs Erzgebirge. Toni Richter und Danny Lassmann geben Roller, Schutzhelme und Anweisungen an die Gäste. Wer so kommt? „Familien mit Kindern, Leute zum Junggesellenabschied, Oma und Opa mit Enkeln“, sagt Lassmann. Ohne Vorab-Buchung übers Internet gehe aber in der Saison gar nichts.

Viele Wege führen nach unten

Nach der Fahrt mit dem Lift nach oben, führen mehrere Strecken auf meist befestigten Wegen und mit moderaten Höhenunterschieden nach unten. Empfohlene Maximalgeschwindigkeit: 20 Kilometer pro Stunde. Das Gewicht eines solchen Monsters entspricht mit rund 24 Kilogramm etwa dem eines E-Bikes.

Die Kosten schwanken je nach Tour zwischen knapp 30 Euro und 43 Euro pro Person. Kinder zwischen 1,30 bis 1,50 Meter Größe zahlen zehn Prozent weniger. Bremsen sei eher mit der rechten Hand (Hinterbremse) sinnvoll, da bei Vollbremsung links (Vorderbremse) ein jäher Abgang über den Lenker drohe, sagen die beiden. Auf jedem Fall darf nur mir Helm gefahren werden. Auch die Leipziger DHfK-Handballer haben sich in diesen Tagen angekündigt.

Wieder zurück geht es dann nach Hause. Über Landstraßen mit vielen baubedingten Umleitungen. Der Nachwuchs schläft da wahrscheinlich schon erschöpft auf der Rückbank und träumt von Puppen, exotischen Düften und rasenden Monstern. Von Terror keine Spur.

Von Roland Herold