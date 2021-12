Dresden

Die Resonanz auf den Corona-Notruf der sächsischen Krankenhäuser ist gewaltig: Innerhalb von nur einer Woche haben sich 1940 Freiwillige gemeldet, um in den Kliniken zu helfen. Davon sind 313 medizinisches Fachpersonal – unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Notfallsanitäter, Medizinstudierende, Pflegekräfte und Hebammen.

Weitere 1627 Menschen wollen Serviceleistungen übernehmen, etwa Mahlzeiten reichen oder Transporte bestreiten. Darunter sind Rentnerinnen und Rentner, Studierende sowie Arbeitslose, aber auch viele Menschen, die neben ihrem Job stundenweise das überlastete Klinikpersonal unterstützen wollen (71 Prozent).

Gesundheitsministerin: Hilfsbereitschaft ist überwältigend

„Die Hilfsbereitschaft der sächsischen Bevölkerung überwältigt mich. Es tut dem aufopferungsvoll arbeitenden Personal sehr gut, dass sich die Menschen mit ihnen solidarisieren. Sie sehen, dass sie nicht allein sind“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) der LVZ. Gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Landesärztekammer hatte sie den Corona-Notruf gestartet. „Das Personal arbeitet schon lange an der Grenze der Erschöpfung. Diese Menschen brauchen Ihre Unterstützung, unser Land braucht Ihre Unterstützung. Helfen Sie, wo immer Sie können“, appellierte Kretschmer an die Bevölkerung.

Freiwillige können sich auf Online-Portal anmelden

Angesichts der Corona-Lage sind alle 78 sächsischen Kliniken dringend auf personelle Hilfe angewiesen. Der Freistaat hat auf einem Online-Portal unter dem Stichwort „Ärzte- und Pflegepool Sachsen“ ein entsprechendes Anmeldeformular freigeschaltet: www.buergerbeteiligung.sachsen.de. Dort können nicht nur mögliche Einsatzbereiche angegeben werden, sondern kann auch die gewünschte Region ausgewählt werden. Daneben können sich Helferinnen und Helfer auch direkt in den Kliniken melden. Bislang haben 455 Freiwillige für das Krankenhaus-Cluster Leipzig ihre Hilfe zugesagt, für Dresden sind es 921 und für Chemnitz 564.

Bislang wurden vorwiegend Fachkräfte vermittelt

Die Daten werden an die jeweiligen Krankenhaus-Koordinatoren weitergeleitet, die dann die Helferinnen und Helfer kontaktieren. „Die ersten Bürgerinnen und Bürger wurden schon vermittelt. Denn die Krankenhäuser sind dringend auf ihr Engagement angewiesen. Nur zusammen können wir die Pandemie bewältigen“, sagte Köpping. Das betrifft momentan vor allem Fachkräfte, das nicht medizinische Personal dagegen zunächst nur in geringerem Umfang. Im Einzelfall könne es auch sein, „dass aufgrund der großen Resonanz nicht jede Unterstützung in Anspruch genommen werden kann“, bittet das Sozialministerin um Verständnis – dennoch solle sich weiterhin über das „Ärzte- und Pflegepool Sachsen“ angemeldet werden.

Ärzte-Chef: Brauchen jede helfende Hand

Sachsens Krankenhaus-Koordinator Professor Michael Albrecht hatte bei der Vorstellung des neuen Online-Portals erklärt: „Aufgrund des Personalmangels mussten wir die Intensivstationen mit Personal aus anderen Bereichen verstärken. Um die entstandenen Lücken auszugleichen und die Patientenversorgung zu gewährleisten, bitten wir um freiwillige Unterstützer und Helfer aus der Bevölkerung.“ Auch Erik Bodendieck, der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, mahnte: „Sachsen erlebt gerade eine schwere Zeit. Deshalb kommt es jetzt darauf an zu helfen, wo immer eine helfende Hand gebraucht wird.“

Krankenhäuser prüfen noch, wo sie Helfer einsetzen

In den Krankenhäusern wird die Hilfe schon erwartet. Vor allem benötigt wird medizinisch ausgebildetes Personal, wie etwa eine Sprecherin des Klinikums Chemnitz sagte. Dort haben sich auch Freiwillige direkt gemeldet – zusätzlich zu denen, die über das Sozialministerium vermittelt worden sind. „Momentan sind die betreffenden Stellen im Haus noch dabei, zu sichten, wer welche Fertigkeiten hat und wie zeitlich und örtlich einsetzbar ist“, sagt die Sprecherin. Es stehe also noch nicht fest, wer wo eingesetzt werde.

Auch andere Kliniken in Sachsen sind noch dabei, die Freiwilligen zu kontaktieren und auf ihren Einsatz vorzubereiten. Teilweise müssten die Menschen erst eingearbeitet werden. Bei manchen dürfte das schnell gehen: So berichtet etwa das Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig, dass ich viele ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik sowie frühere Schülerinnen und Schülern der angeschlossenen Krankenpflegeschule gemeldet hätten.

Von Andreas Debski und Denise Peikert