Reichenbach

Lost Places werden sie genannt – vergessene Orte. In früheren Epochen der Industriegeschichte pulsierte in ihnen die Produktion, schufteten tagtäglich Tausende für das Bruttosozialprodukt. Irgendwann kam der Niedergang, Fabrikhallen leerten sich, Unkraut eroberte die bröckelnden Gemäuer. Manchmal kommt heute noch ein Fotograf vorbei, der morbid-romantische Motive für einen neuen Bildband sucht. Ansonsten hat die Natur das Sagen.

In Sachsen gibt es überall solche vergessene Orte, nicht nur in den Zentren, auch in den Landkreisen. Im Bahnbetriebswerk in Reichenbach (Vogtland) fuhren 100 Jahre lang Lokomotiven ein und aus, arbeiteten bis zu 1500 Eisenbahner gleichzeitig für deren Fahrtüchtigkeit. 1999 endete die letzte Schicht. Nun, zwanzig Jahre später, erwacht das Gelände wieder zum Leben – dank eines viel beachteten Kunstfestivals.

Künstler aus aller Welt

Industriebrachenumgestaltung – kurz ibug – nennt sich seit 2006 eine Initiative, die in Westsachsen nach solchen vergessenen Orten sucht, um diese zu reaktivieren. Anfänglich nur rings im Meerane, dann auch in anderen Städten. Diesmal ist Reichenbach dran. „Seit einer Woche sind Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt hier im Bahnbetriebswerk, um es zu einer riesigen begehbaren Ausstellung umzugestalten. Bis zum Wochenende werden Urban-Art-Kunstwerke wie Graffiti, Paste-Ups, Malereien, Skulpturen, Raum- und Multimedia-Installationen entstehen", schwärmt Sprecherin Klara Zeitz.

Ein Bild von Donald Trump ist schon auf einer Mauer zu erkennen, an anderer Stelle wurden zugemauerte Fenster mit farbenfrohen Portraits übermalt. An einer Hauswand scheint ein riesiger Kormoran über das Mauerwerk hinweg gerade in die Lüfte zu steigen. „Das Gelände ist das bisher größte in unserer 14-jährigen Geschichte“, sagt Zeitz und erzählt von der wechselhaften Geschichte des Standortes, an dem erstmals 1874 auf der Strecke zwischen Hof und Leipzig ein Haltepunkt eingeplant wurde.

Die 100 Kreativen aus Brasilien, Mexiko, Schweden, und den USA und einem Dutzend anderer Länder haben dieses frühere Wirken am Reichenbacher Gleis im Hinterkopf, „lassen sich von der Geschichte und den vorgefundenen Gegebenheiten auf der alten Industriebrache inspirieren“, sagt Zeitz. Mitunter erfordert das auch Mut. „Die ibug ist immer auch ein Abenteuer für die Künstlerinnen und Künstler, die beispielsweise ihre Höhenangst überwinden, um auf Steiger zu gehen, um zehn Meter hohe Kunstwerke an die Wände zu bringen.“

Ehrenamtliches Team mit Mut zum Risiko

Ein Drahtseilakt ist das Festival auch für das ehrenamtliche Organisationsteam – je größer die Ausstellung wird, um so komplexer sind die Planungen. Im vergangenen Jahr in der ehemaligen Nadel- und Platinenfabrik in Chemnitz kamen 18.000 Besucher. Nicht immer scheint alles reibungslos zu gelingen. Vor einigen Tagen kündigte das Kulturtragwerk Sachsen als bisheriger Trägerverein dem Team die Zusammenarbeit auf. „Wir hatten schon länger geplant, uns auf eigene Füße zu stellen“, sagt ibug-Projektleiter Thomas Dietze und spricht von gewissen Risiken, die der alte Träger nicht mehr eingehen wollte. Die Kündigung jetzt komme zwar zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. „Aber die Ausstellung in Reichenbach ist nicht in Gefahr. Es betrifft eher unsere Arbeit in Zukunft“, so Dietze weiter.

Am kommenden Freitag (23. August) müssen alle Vorbereitungen und Pinselstriche zumindest fertig sein, um 15 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Bis zum Sonntag sind nicht nur umgestaltete Brachen zu erleben, sondern stehen auch Konzerte, Vorträge, Filme und Diskurse auf dem Programm. Am folgenden Wochenende (30.8. bis 1.9.) öffnet die ibug in Reichenbach dann noch einmal die Pforten des vergessenen Bahnbetriebswerks.

Weitere Infos: ibug-art.de

Von Matthias Puppe