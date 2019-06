Leipzig

Im Fall der getöteten Sophia L. hat das Landgericht Bayreuth jetzt das Hauptverfahren eröffnet. Das teilte die Behörde mit. Ab 23. Juli wird an insgesamt 12 Terminen verhandelt, die der Vorsitzende der 1. Strafkammer anberaumt hat. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth legt dem 1977 geborenen marokkanischen Angeklagten zur Last, die 28-jährige Studentin Sophia L. getötet zu haben, um zuvor begangene Straftaten zu verdecken. Die junge Frau wollte am 14. Juni 2018 per Anhalter von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen und war an einer Tankstelle an der A 9 in Schkeuditz ( Landkreis Nordsachsen) in den Lastkraftwagen des Angeklagten eingestiegen.

Der Marokkaner soll sie dann später angegriffen, in seine Gewalt gebracht und getötet haben. Sophias Leiche wurde eine Woche später im Norden Spaniens aufgefunden. Der mutmaßliche Täter konnte kurz danach von den dortigen Behörden festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert werden. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft. Er leugnet den Tathergang und behauptet stattdessen, die Studentin im Rahmen einer Auseinandersetzung getötet zu haben.

Insgesamt 17 Zeugen wurden bisher zur Vernehmung geladen. Ferner wirken zwei Sachverständige der forensische Psychiatrie und Rechtsmedizin sowie ein Brandsachverständiger des LKA München an der Hauptverhandlung mit.

Die Tat hatte im vergangenen Jahr großes Aufsehen erregt. Im September war Sophia dann im Familien- und Freundeskreis in ihrer Heimatstadt Amberg in der Oberpfalz bestattet worden. Rund 200 Freunde und Angehörige begleiteten sie auf ihrem letzten Weg. Ihr Bruder Andreas Lösche hatte die Arbeit der deutschen Ermittler wiederholt kritisiert. So sei der Fall seiner Schwester lange als Vermisstenfall eingestuft worden, obwohl klar gewesen sei, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handele. Auch habe die Kommunikation zwischen den Bundesländern nicht funktioniert.

Die Familie der Studentin wehrte sich außerdem dagegen, dass Rechtspopulisten das Schicksal der jungen Frau für ihre Zwecke missbrauchen. „Es geht hier eindeutig um Gewalt gegen Frauen und nicht um Gewalt durch Flüchtlinge“, sagte Lösche im Dezember 2018.

Von Roland Herold und Wera Engelhardt