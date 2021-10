Leipzig

Im Fall Gil Ofarim mehren sich die Zweifel an der Darstellung des Sängers. Dieser hatte behauptet, Anfang Oktober im Leipziger „Westin“-Hotel antisemitisch diskriminiert worden zu sein. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtet, dass keiner der acht Zeugen, die von einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Hotels befragt wurden, an dem fraglichen Abend eine antisemitische Beleidigung gehört habe. Die „Zeit“-Redakteure zitieren aus dem Abschlussbericht der Ermittlungen die das Hotel in Auftrag gegeben hatte. Der Bericht sage aus, dass Gil Ofarims Version der Vorfälle von keinem der befragten, in der Hotellobby anwesenden Zeugen bestätigt worden sei. „Ferner ergebe sich aus den Überwachungskamera-Videos, dass Ofarim die Kette mit dem Davidstern in der Hotellobby sehr wahrscheinlich nicht sichtbar getragen habe – und dass er selbst sich unangemessen verhielt“, berichtet das Blatt.

In der vergangenen Woche hatte das Hotel seine internen Untersuchungen beendet und mitgeteilt, dass die beauftragten Rechtsanwälte „unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel“ zum Ergebnis gekommen seien, dass keine „objektivierbaren“ Anhaltspunkte vorlägen, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten.

Staatsanwaltschaft liegt Bericht vor

Der Sänger Gil Ofarim hatte Anfang Oktober in einem Video geschildert, dass ihn ein Mitarbeiter von „The Westin Leipzig“ aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Den im aktuellen Bericht zitierten Zeugenaussagen zufolge soll Ofarim vielmehr mit einem Mitarbeiter des Hotels in Streit geraten sein, weil dieser andere Kunden bevorzugt behandelt haben soll. Der Prominente habe dem Mann daraufhin gedroht, ein Video bei Instagram zu veröffentlichen, das „viral gehen“ werde.

Der Staatsanwaltschaft Leipzig liegen zu dem Vorfall mehrere Anzeigen vor, sowohl von Ofarim, als auch von dem beschuldigten Hotelmitarbeiter. „Unsere Ermittlungen dauern an“, teilte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Mittwoch auf Anfrage mit. Die aktuelle Berichterstattung zu dem Untersuchungsbericht der vom Hotel beauftragten Anwaltskanzlei wolle man nicht kommentieren. Der genannte Bericht liege der Staatsanwaltschaft allerdings vor.

Digital-Forensiker wertet Videomaterial aus

Die Behörde hatte zur Auswertung der Überwachungsvideos aus dem Hotel ein eigenes Gutachten bei einem Digital-Forensiker in Auftrag gegeben. Dabei geht es auch um die Vermutung, dass Ofarim zum Zeitpunkt des Check-Ins gar keine Davidstern-Kette getragen haben soll. Die LVZ konnte die Aufnahmen einsehen und berichtete darüber. Der Sänger bestreitet das und behauptete, durchgängig seine Kette getragen zu haben. Ergebnisse zu diesem Gutachten liegen ebenfalls noch nicht vor, so Oberstaatsanwalt Schulz. Zudem seien die Zeugenvernehmungen der Ermittlungsbehörden noch nicht abgeschlossen. Wann dies der Fall ist, sei noch offen.

Von F.D.