Leipzig

Sie steht seit Dienstagmorgen im App Store für iPhone-Nutzer (iOS-System) und im Google Play Store für Android-Smartphones zum Herunterladen bereit. Und über sieben Millionen Deutsche haben die Corona-Warn-App bereits auf ihrem Handy installiert, was als Erfolg gilt. Kritik gibt es aber daran, dass die Anwendung nur auf neueren Handy-Modellen möglich ist, ärmere Bevölkerungsschichten seien deshalb von der Anwendung ausgeschlossen, beklagen Sozialverbände.

Die in Leipzig ansässige und aufstrebende Multimediaagentur Appsfactory (Gewinner des sächsischen Unternehmerpreises 2020) hat die Corona-Warn-App drei Tage nach dem Start einem Faktencheck unterzogen und verteilt überwiegend gute Noten. „Insgesamt beurteilen wir die Umsetzung der App als gelungen“, sagte Marketing Managerin Isabel Kick gegenüber LVZ.de. „Es gibt natürlich Optimierungspotenzial, es fanden aber bereits eine Vielzahl von Vorschlägen Berücksichtigung.“ Das habe zu einer deutlichen Verbesserung geführt.

Anzeige

iOS-Umsetzung und Android im Check

Appsfactory überzeugt die iOS App für das iPhone in Hinsicht auf Architektur und Sicherheit. „Vor allem die verwendeten Technologien und Tools beurteilen wir als positiv“, sagte Kick. „Die schnell wachsende Anzahl automatisierter Tests sowie die Optimierung des Codes als Reaktion auf die Meinungen der Nutzer schätzen wir ebenfalls positiv ein.“

Weitere DNN+ Artikel

Weniger gut kommt bei den Leipziger IT-Experten dagegen der architektonischen Aufbau der App und die Textlastigkeit weg. Das könne leicht zu Abbrüchen seitens der Nutzer führen. Es fehle eine klare Navigationsstruktur, so die Appsfactory-Managerin. Positive Noten gab es von den Leipzigern auch für die Android-Version, die als „funktionstüchtig und ohne große Mängel“ bewertet wird. „Hinsichtlich Architektur und Struktur stellen wir jedoch Defizite fest“, schätzte Kick ein.

Fazit der Leipziger App-Entwickler

„Die App überzeugt bei Datenschutz und Funktionalität, kleine architektonische Schwächen sind nicht weiter störend“, lautet das Fazit von Managerin Kick. Kritik gab es aber an den Kosten. „Vor dem Hintergrund der überschaubaren Entwicklungsdauer von 30 bis 40 Tagen halten auch wir die von Telekom und SAP veranschlagten Gesamtkosten von 20 Millionen Euro für absolut überdimensioniert“, sagte Roman Belter, einer der drei Geschäftsführer von Appsfactory.

Der Mitgründer verwies darauf, dass in den letzten Tagen die Gesamtkosten der Corona-Warn-App noch einmal deutlich nach oben korrigiert wurden – auf insgesamt 69 Millionen Euro. „Völlig überdimensioniert für eine App, die auf bereits vorhandenen Schnittstellen von Apple und Google zurückgreifen konnte.“ In den nächsten Wochen müsse jetzt noch die Frage geklärt werden, ab wann die Nutzer von Huawei-Handys die App installieren können. Mit Verweis auf die Entwicklung einer eigenen App für den Schweizer Kanton Aargau sollten auch Vertreter des Gesundheitssektors bestätigte Fälle von Covid-19 über die App melden können.

Wer steckt hinter Appsfactory ?

Vor zehn Jahren gründeten Alexander Trommen (52), Roman Belter und Rolf Kluge (beide 39) die Leipziger Spezialagentur Appsfactory mit Hauptsitz in der Nikolaistraße. Der Firmenname ist sicher noch nicht jedem geläufig: Auf dem Handy und Tablet des ein oder anderen hat das Unternehmen aber seine Spuren hinterlassen. Wer mit Jörg Pilawa Quizduell spielt oder bei der Deutschen Bahn nach Routen sucht, greift auf Apps der Leipziger zurück.

Für die Tagesschau hat das Unternehmen die bereits bestehende App weiterentwickelt. Mittlerweile über 600 Applikationen haben Appsfactory zur führenden Spezialagentur Deutschlands für kundenzentrierte digitale Transformation gemacht – eine unternehmerische Leistung, für die drei Gründer und Geschäftsführer am 5. Juni in Dresden mit dem Sächsischen Unternehmerpreis ausgezeichnet wurden. Die Firma gehört zudem zu einer der am schnellsten wachsenden Multimediaagenturen im Freistaat: Innerhalb von zehn Jahren ist das Unternehmen auf 220 Mitarbeiter, verteilt auf inzwischen vier Standorte, angewachsen. Bereits in der Vergangenheit gewann die Agentur namhafte Preise wie den Webby Award und den Daimler Supplier Award ein.

Von André Böhmer