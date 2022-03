Leipzig

Dass ihr Jubiläum einmal im Zeichen einer weltweiten Pandemie stehen könnte, haben die Organisatoren des Sächsischen Impftages sicher nicht geahnt, als sie die Veranstaltung vor 25 Jahren aus der Taufe hoben. Auch wenn Virologen und Infektiologen weltweit schon lange vor einem solchen Ereignis gewarnt hatten. So gibt es für die Veranstaltung am 19. März den im schlechtesten Sinne besten aktuellen Anlass, den man sich nur denken kann. Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal wieder rund 600 Teilnehmer dabei sein, wenn es um neue Impfempfehlungen und Aktuelles zur präventiven Bekämpfung von Krankheiten geht.

Premiere im Jahr 1997

1997 fand der erste Sächsische Impftag statt, damals noch in einem vergleichsweise kleinen Hörsaal der Universität am Augustusplatz. Maßgeblicher Geburtshelfer war Professor Wolfgang Raue, ehemaliger Vize-Direktor der Uni-Kinderklinik und damals Mitglied der Ständigen Impfkommission des Bundes (Stiko) wie auch der Sächsischen Impfkommission (Siko). Der Infektiologe und Kinderarzt Professor Michael Borte ist von Beginn an dabei. Er hält regelmäßig Vorträge beim Impftag, die wissenschaftliche Leitung hatte er seit 2008 zusammen mit seinem Kollegen Professor Volker Schuster inne. Inzwischen liegt diese Aufgabe allein bei Borte, der zwar auch schon 69, aber immer noch gut unterwegs ist: Der frühere Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Leipziger Klinikum St. Georg arbeitet dort weiterhin als Direktor des Immundefektzentrums.

Immer aktuelle Themen

Was ist die Aufgabe der Sächsischen Impftage? „Wir wollen immer wieder an die Notwendigkeit von Impfungen erinnern“, sagt Borte, der ebenfalls Siko-Mitglied ist. Und eben die wird auch immer stark mit einbezogen. Die jeweils aktuellen Empfehlungen der Siko gehören zu den Standard-Themen der Impftage. „Es geht darum, Öffentlichkeit herzustellen und mit niedergelassenen Medizinern, Betriebsärzten und mit Kollegen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst ins Gespräch zu kommen“, so Borte.

Siko als Taktgeber

Nach 200 bis 250 Teilnehmern in den Anfangsjahren hat der Sächsische Impftag immer mehr Fahrt aufgenommen; seit 2012 werden fast immer mehr als 600 Besucher registriert. Inzwischen kommen die Gäste auch aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordbayern. Als einen Grund dafür sieht Borte die Arbeit der Siko. Denn nur wenige Bundesländer haben eine eigene Impfkommission. Vor allem aber ist die Siko mit ihren Empfehlungen meist Vorreiter.

„Im Schnitt werden neue Empfehlungen in Sachsen mehr als fünf Jahre früher herausgegeben“, stellt Borte fest. Er betont: Das Ganze ist immer wissenschaftlich fundiert. Zügige Empfehlungen gab die Siko etwa zum Schutz vor Meningokokken B und Gürtelrose. Oder für die Rotavirus-Schluckimpfung für Säuglinge und den Keuchhustenschutz für Schwangere.

Die kleine Siko ist offenbar wendiger und dynamischer, als die größere und manchmal etwas schwerfällige Stiko. Das schafft in Fachkreisen Aufmerksamkeit und sorgt für mehr überregionale Besucher beim Impftag. Veranstaltungsort ist inzwischen das Audimax der Leipziger Universität; pandemiebedingt geht das Ganze seit dem vergangenen Jahr im Hybridformat über die Bühne.

HPV-Impfung ins Bewusstsein gerückt

Von der Veranstaltung gehen Impulse aus – so etwa mit Blick auf die Impfung gegen das Humane Papillomvirus (HPV), für die die Großpösnaer Gynäkologin Dr. Cornelia Hösemann seit Jahren wirbt. Das Vakzin schützt vor dominanten Formen von Gebärmutterhalskrebs, aber auch vor bestimmten Arten von Penistumoren. Schon seit 2007 empfiehlt die Siko die Spritze für Mädchen, seit 2013 auch für Jungen. Und immer wieder war HPV ein Thema bei den Impftagen – auch weil Risiken und Schutzmöglichkeiten lange selbst manchen Ärzten nicht so bekannt waren. Und die Impfraten, sagt Borte, sind weiterhin zu gering. Deshalb ist HPV auch beim 25. Sächsischen Impftag erneut ein Thema.

Impfpflicht-Debatten

Immer wieder werden bei der Veranstaltung Debatten über eine Impfpflicht geführt. Das war bei den Masern so – 2015 sprachen sich 95 Prozent der Impftagsteilnehmer für eine entsprechende Pflicht aus, die dann 2020 tatsächlich kam. Und auch aktuell bewegt das Thema noch immer – zumindest die Fachkreise. Borte hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg – er ist klarer Befürworter einer Impfpflicht gegen das Coronavirus. „Wenn wir weiter warten, wird uns die nächste Welle im Herbst wieder mit voller Wucht treffen“, prognostiziert der Infektiologe. „Mir stehen die Haare zu Berge“, sagt er mit Blick auf die Schlusslicht-Position, die der Freistaat bei der Impfquote einnimmt.

Manche Seuche ließe sich ausrotten

Manche Krankheiten ließen sich mit den zur Verfügung stehenden Vakzinen ausrotten, sagt Borte. Die Masern zum Beispiel, an denen weltweit immer noch täglich 300 Menschen sterben. „Das setzt aber voraus, dass wir uns auch um Länder kümmern, die nicht so hoch entwickelt sind – dieses Problem muss immer wieder thematisiert werden.“

Kommt bald die RSV-Impfung?

Ein weiteres aktuelles Thema sind RS-Viren, die gerade erst vor wenigen Monaten für volle Betten in vielen pädiatrischen Abteilungen gesorgt haben. „RSV ist ein Riesenproblem für manche sehr kleine Kinder“, sagt Borte. Ein Impfstoff wird derzeit entwickelt und bestimmt wieder mit als erstes von der Siko empfohlen. So werden dem Sächsischen Impftag auch in Zukunft die Themen nicht ausgehen. Da ist sich Borte sicher.

