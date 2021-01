FFP2- oder OP-Maske: Das sind die neuen Regeln in Sachsen

Leipzig

Bayern hat es vor gemacht, jetzt ziehen die anderen Bundesländer nach – auch Sachsen: Künftig reicht das Tragen normaler Stoffmasken in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr aus. Stattdessen werden FFP2-Masken oder sogenannte OP-Masken zur Pflicht. Die sollen für sinkende Inzidenzwerte in der Bundesrepublik sorgen.

Bereits vor einer Woche machte Bayern in einer neuen Verordnung klar, dass die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs nur noch mit dem Tragen einer FFP2-Maske gestattet ist. Gleiches gilt in Bayern auch für den Einkauf im Supermarkt – und ab kommender Woche in ganz Deutschland, wenn auch in abgeschwächter Variante.

Wichtig für Sachsen ist: Die Maßnahme gilt erst ab dem 28. Januar, also kommende Woche Donnerstag. Wer dann bei der Nutzung des Nahverkehrs wie Bus, Straßen- oder S-Bahn und beim Einkaufen im Supermarkt keine FFP2- oder OP-Maske trägt, kann Probleme bekommen. Ohne solche Masken ist die Nutzung der Verkehrsmittel und der Zutritt zum Einzelhandel dann nicht mehr gestattet. In allen weiteren Bereichen mit Maskenpflicht gilt weiterhin: Ein sicherer Mund-Nasen-Schutz ist ausreichend. Bei einem Spaziergang in der Stadt beispielsweise kann die Stoffmaske getragen werden. Die erweiterte Pflicht zum Tragen von FFP2- und OP-Masken ist ein Punkt der neuen Corona-Schutzverordnung des Freistaates, die am kommenden Dienstag beschlossen werden wird und ab Donnerstag, dem 28. Januar, gilt. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 14. Februar bestehen.

Anders als die Nachbarn in Sachsen-Anhalt haben die Bürger im Freistaat zudem noch über eine Woche Zeit, sich einen ausreichenden Vorrat der vorgeschriebenen Masken zuzulegen. In Sachsen-Anhalt gilt die Pflicht einer FFP2-Maske bereits ab Montag.

Wo sind FFP2- oder OP-Masken erhältlich?

Diese Woche wird für viele Sachsen auch nötig sein, denn bisher galt in den meisten Lebensbereichen lediglich das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes: Das konnte von einer Stoffmaske bis hin zu einem festen Tuch variieren und war somit auch kostengünstiger als die nun verordneten Masken. Viele Bürger haben noch keinen Vorrat der künftig geltenden Masken. Zudem können sie nicht, wie beispielsweise Stoffmasken, gewaschen und beliebig wieder verwendet werden. Sie haben eine limitierte Verwendbarkeit – empfohlen wird zum Beispiel bei den FFP2-Masken, für jeden Tag der Woche eine zu haben. Ist die Maske feucht, sollte sie sofort gewechselt werden. OP-Masken sind als Einwegprodukte gedacht.

Beide Maskensorten sind, wenn vorrätig, in Apotheken, gut sortierten Supermärkten, Drogerien oder online erhältlich. Beim Kauf sollte besonders auf die Kennzeichnung geachtet werden. OP- und FFP2-Masken, die eine CE-Kennzeichnung haben, gelten als medizinische Produkte. FFP2-Masken haben zusätzlich eine Kennnummer.

