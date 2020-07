Das dritte Jahr in Folge müssen Sachsens Bauern extreme Ernte-Einbußen verkraften. Neben anhaltender Trockenheit gab es sehr spät im Jahr noch Frost. Es geht nicht allein um Klima-Erwärmung, sondern um Wetterkapriolen. Der sächsische Landesbauernverband nimmt die Politik in die Pflicht. So soll der Freistaat helfen.