Explodierende Energiepreise: Kretschmer will über Entlastungen reden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstützt angesichts stark steigender Energiepreise die Debatten über eine Entlastung von Verbrauchern und Unternehmen. Die Mineralölsteuer, die Energiesteuern oder die CO2-Abgaben stünden „in keinem Verhältnis zu der Explosion“ der Preise, sagte Kretschmer am Dienstag in Dresden. „Deswegen ist es richtig, sich darüber zu verständigen.“ Allein damit sei das Problem aber nicht zu lösen.

„Zerstörerische Kraft von Energiepreisen“

Der Ministerpräsident führte den Kostenanstieg auf Unsicherheiten zurück, ob russisches Gas und Öl angesichts der Sanktionen wegen des Einmarschs in die Ukraine weiter verfügbar blieben. Die russische Regierung hat bereits damit gedroht, die Gas-Lieferungen über die Ostsee-Pipeline North Stream 1 einzustellen. Kretschmer sprach von „Unsicherheitsprämien“ und „Panikprämien“: „Es gibt keine faktischen Gründe dafür, die Gaslieferungen finden ja nach wie vor statt.“ Man müsse diese Sorge nehmen. „Die zerstörerische Wirkung dieser derzeit explodierenden Energiepreise ist derzeit nicht zu unterschätzen.“

Kretschmer lehnt Energieembargo ab

Abermals warb Kretschmer dafür, wirtschaftliche Beziehungen zu Russland weiterhin offen zu halten: „Russland braucht uns als Markt. Ein Russland unter welcher Regierung, unter welchem Regime und Verfassung auch immer, ist berechenbarer, wenn es auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit uns angewiesen ist und nicht völlig davon unabhängig ist.“ Aus diesem Grund lehnt er auch ein Energieembargo gegenüber Russland ab, bei dem man auf russischen Lieferungen ganz verzichtet: „Wir können nicht aus den Gasimporten, Kohleimporten und Ölimporten aus Russland aussteigen kurzfristig“, sagte er am Dienstag im Deutschlandfunk.

Debatte um Spritpreisbremse

Kretschmer ist nicht der einzige Ministerpräsident, der über die Energiepreise diskutiert. Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU), der sich momentan im Landtagswahlkampf befindet, forderte am Dienstag eine „Spritpreisbremse“. Hans hatte auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er die hohen Benzinpreise beklagt: Ein Preis für den Liter Diesel von 2,12 Euro sei „wirklich irre“. Der Preisanstieg habe sicherlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. „Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert.“

Bund will Entlastungen für Verbrauchen prüfen

Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) lehnt eine Senkung der Benzinsteuer ab. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will hingegen Optionen prüfen, um die steigenden Energiepreise abzufedern. Nach Beratungen mit den Energieministern der Bundesländer sagte er, man prüfe vor allem mit Blick auf die europäische Regelsetzung, ob „Kriegsgewinne“ von Unternehmen, die sehr günstig Energie eingekauft hätten, sie jetzt aber zu exorbitanten und nur durch den Krieg getriebenen Preisen verkauften, noch einmal besteuert werden könnten. Dies könnte einen dämpfenden Effekt auslösen. Auch weitere Entlastungen für die Verbraucher seien im Gespräch.

Günter thematisiert Reserven des Bundes

Es sei die Aufgabe, die Folgen der hohen Preise von fossilen Energien für Bevölkerung und Wirtschaft zu lindern, sagte Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne) nach dem Treffen: „Der Bund hat heute noch einmal die Rolle bekräftigt, die den strategischen Reserven von Erdgas, Öl und Steinkohle zukommt.“

