Leipzig/Magdeburg

Horst Gischer war, wie der Finanzexperte sagt, jahrelang ein „militanter Verfechter“ von Bankfilialen – auch und gerade auf dem Land. „Doch man hat mich überzeugt: Filialen sind für die Institute ein echt teurer Spaß und werden immer weniger genutzt.“

Der Professor für monetäre Ökonomie und öffentlich-rechtliche Finanzwirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg kennt die Gründe dafür genau. „Ich habe vor 40 Jahren eine Banklehre gemacht. Damals war es üblich, sich seinen Gehaltsauszug noch am Schalter ausdrucken zu lassen“, erzählt der 64-Jährige. Noch bis vor wenigen Jahren habe auch er noch alle Einzahlungen und Überweisungen am Schalter vorgenommen. „Das geht heute in vielen Gegenden gar nicht mehr.“ In Nordfriesland, wo er zu Hause ist, gebe es überhaupt keine Bankfiliale mehr auf dem Land.

Dass sich Banken und Sparkassen von Filialen trennen, sei kein neues Phänomen. Seit etwa zehn Jahren ist der Prozess wahrzunehmen. Mit Corona habe er sich aber deutlich verschärft.

Filialnetz im Osten ist viel dünner als im Westen

Im Osten sei der weitere Abbau bei den Banken und Sparkassen allerdings besonders schmerzlich. „Das Netz ist hier bei Weitem nicht so engmaschig wie im Westen“, erklärt der Professor, „denn der Aufbau erfolgte erst nach der Wende. Damals gingen die meisten Banken davon aus, bald Verhältnisse wie im Westen vorzufinden.“ Der Prozess wurde aber schnell gestoppt, als sich herausstellte, dass der Aufholprozess länger dauern werde, dass die Arbeitslosigkeit lange auf hohem Niveau bleiben sollte und die Menschen im Osten mit Geld anders umgehen.

„Ja“, sagt der Finanzprofessor, „wir haben auch 30 Jahre nach der Wende noch ein Einkommens- und Vermögensgefälle. Das drückt sich beispielsweise in den Bilanzstrukturen von Sparkassen in Ost und West aus“, so Gischer. Im Osten sei die Summe der Einlagen signifikant größer als die der Kredite. Und die Leute im Osten ließen ihr Geld weit weniger arbeiten als im Westen, sprich sie investierten weniger in Immobilien, Fonds oder Einzelaktien. Folglich sei auch der Beratungsbedarf ein anderer.

Wobei Gischer nicht nur ein Gefälle zwischen Ost und West ausmacht. Auch auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik gibt es nach Meinung des Bankexperten Unterschiede bei Einkommen und Vermögen. In Bayern etwa sei das durchschnittliche Einkommen höher als in Schleswig-Holstein, was mit dem höheren Industrialisierungsgrad im Freistaat zu tun habe.

Kein Wunder, dass viele Geldhäuser und ihre Manager angesichts dieses Trends glauben, dass ein Teil ihres Zweigstellennetzes entbehrlich ist – und den Abbau weiter beschleunigen. Wie aus einer Umfrage des britischen „Economist“ unter 305 Bankmanagern weltweit hervorgeht, könnte das filialbasierte Geschäftsmodell in den kommenden fünf Jahren ganz aussterben.

Viele Kunden wollen nicht auf ihre Filiale verzichten

An ein Sterben der Filiale glaubt der Magdeburger Finanzexperte Gischer allerdings nicht. „Aber insgesamt wird das Netz weiter ausgedünnt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass immer mehr Kunden ihre Geschäfte online abwickeln und dass die Beratung am Telefon und via Netz zunimmt.“

Zugleich werde der Druck auf die Kontoführungsgebühren zunehmen. „Filialen und Automaten kosten Geld. Die Girobanken haben beides nicht, profitieren aber davon, dass andere das vorhalten.“ Der Zusammenhang sei vielen nicht bewusst. Das Abwerben von Kunden zu Girobanken, weil diese niedrige oder gar keine Gebühren vorhalten, verstärke die Konkurrenzsituation weiter.

Persönliche Beratung in der Filiale bleibt wichtig

Der Trend geht zu Lasten vieler besonders langjähriger Kunden und älterer Menschen, die schwer zu kämpfen haben, wenn ihre Bank im Wohnort schließt. Sie werden künftig weite Wege zur nächsten Filiale in Kauf nehmen müssen. Gänzlich auf Filialen werden sie aber nicht verzichten müssen, so Gischer. Denn Sparkassen gehörten zur Daseinsvorsorge, was das Vorhalten von Filialen einschließt. Nicht anders sehe es bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken aus, die für ihre Mitglieder da sind.

Und auch bei anderen Banken will man sich nicht gänzlich auf das Onlinegeschäft zurückziehen. Obwohl sie aktuell ihr Filialnetz in Mitteldeutschland gerade stark ausdünnt, will die Commerzbank auf die Beratung vor Ort nicht verzichten: „Die persönliche Beratung konzentriert sich auf anspruchsvolle Themen. Filialen sind immer dann gefragt, wenn es beispielsweise zum eine Immobilienfinanzierung, die Neustruktur von Vermögenswerten oder eine umfassende Altersvorsorge geht. Hier ist und bleibt die persönliche Beratung auch zukünftig wichtig“, heißt es.

Von Andreas Dunte