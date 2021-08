Berlin

Der ehemalige Innen- und Verteidigungsminister des Bundes, Thomas de Maizière (CDU), ist betroffen von den Ereignissen in Afghanistan. „Was in diesem Land passiert, ist bitter und macht mich traurig“, sagte er der LVZ. „Die mangelnde Stärke der afghanischen Armee, die viel besser ausgestattet ist als die Taliban, macht mich wirklich fassungslos“, so de Maizière. „Ich war 13 Mal in Afghanistan, und das nicht nur in den Camps, sondern an vielen Orten“, sagte der Politiker. Er habe dort begeisterte junge Polizisten und Soldaten erlebt, die von der Bundeswehr ausgebildet worden seien. „Jetzt zu sehen, dass die alle übergelaufen sind oder nicht gekämpft haben, erschüttert mich.“

Dennoch sagt de Maizière: „Der Einsatz in Afghanistan war nicht sinnlos, aber er war nicht erfolgreich. Es war sicher ein Fehler von Donald Trump, konditionslos raus zu gehen. Sie können einem Land aber nur helfen, wenn es sich helfen lassen will.“ Wenn eine Regierung wie die afghanische korrupt sei und keine Nähe zur eigenen Bevölkerung habe, dann könne man ihr nicht helfen.

„Es sollten jetzt alle geholt werden, die man noch rausholen kann“

Zur Diskussion darum, welche Fehler die Bundesregierung bei der Evakuierung der Ortskräfte gemacht hat, sagte de Maizière: „Es ist von außen sehr schwer zu beurteilen, ob und was man früher hätte machen müssen“. In der derzeitigen Lage sei es aber nicht realistisch, Kontingente zu bilden, wer noch ausgeflogen werden soll. „Es sollten jetzt alle geholt werden, die man noch rausholen kann“, sagte de Maizière.

Der CDU-Politiker findet die Sorge vor einer neuen Flüchtlingsbewegung aus Afghanistan berechtigt. „Es ist richtig, dass sich die Bundesregierung jetzt Gedanken darüber macht, wie man mit Hilfen vor Ort eine neue Flüchtlingswelle wie 2015 verhindert“, sagte er. De Maizière war 2015 Bundesinnenminister. Er kündigte an, dass beim Umgang mit aus Afghanistan flüchtenden Menschen auch unangenehme politische Verhandlungen nötig sein könnten. „Man wird auch mit Staaten reden müssen, vielleicht Geschäfte machen, die nicht das gleiche Menschenrechtsverständnis haben, wie wir. Außenpolitik muss zwar immer wertegeleitet sein, aber sie hat vor allen Dingen mit Interessen zu tun.“

Von Kai Kollenberg und Denise Peikert