Leipzig

Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (41) will DGB-Vize in Sachsen werden: Die Leipzigerin bewirbt sich bei der Bezirkskonferenz am 22. Januar als stellvertretende Vorsitzende. Die bisherige Vize Anne Neuendorf tritt nicht wieder an. Dagegen kandidiert der seit vier Jahren amtierende DGB-Landeschef Markus Schlimbach (56) auf der hybrid abgehaltenen Versammlung erneut.

Politik-Ausstieg stand lange vor der Bundestagswahl fest

Kolbe hat von 2009 bis zum Herbst 2021 im Bundestag gesessen. Im vergangenen Jahr war die Arbeitsmarkt- und Sozialexpertin nicht wieder angetreten. „Es war eine ganz bewusste Entscheidung, den Bundestag nach drei Legislaturperioden zu verlassen und mich neu zu orientieren, mal etwas anderes zu machen“, erklärt die 41-Jährige gegenüber der LVZ. Die zweifache Mutter spricht auch von einer privaten Entscheidung, die „vor langer Zeit“ getroffen worden sei.

Dass es nun der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) werden soll, begründet die 41-Jährige so: „Ich bin länger Gewerkschaftsmitglied als in der SPD.“ Schon als Physik-Studentin habe sie während des Jobbens einen Betriebsrat mitgegründet. „Damals habe ich mitbekommen, unter welchen Druck man geraten kann, wenn man sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt.“

„Sächsinnen und Sachsen sollen endlich vernünftig verdienen“

Mit dem neuen, hauptberuflichen Job könnte sich nun der Kreis für die SPD-Politikerin schließen. An erster Stelle steht für sie: „Die Sächsinnen und Sachsen sollen endlich vernünftig verdienen.“ Bislang ist der Freistaat bundesweites Schlusslicht bei der Tarifbindung in den Unternehmen. „Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Schon jetzt sind die Auswirkungen zu spüren, wie der Fachkräftemangel zeigt“, meint Kolbe und macht die Tarifbindung zu einer Zukunftsfrage für Sachsen: „Es geht darum, ob die jungen Menschen abwandern – oder mit guter Bezahlung hier bleiben.“

Aktuell ist der Niedriglohnbereich weit ausgedehnt: Die geplanten 12 Euro Mindestlohn werden laut Gewerkschaft etwa 389.000 Beschäftigten in Sachsen zugute kommen. Daneben will sie sich als DGB-Vize in den kommenden vier Jahren für Freistellungen bei Weiterbildungen einsetzen: „Nur in Sachsen und Bayern gibt es diese Möglichkeit noch nicht.“

Kolbe war eines der Gesichter der Sachsen-SPD

Kolbe gehörte über viele Jahre zu den Aushängeschildern der sächsischen SPD: Die gebürtige Thüringerin war unter anderem von 2015 bis 2018 Generalsekretärin der Sozialdemokraten sowie zwischen 2006 und 2014 stellvertretende Parteivorsitzende in Leipzig. Zudem gehörte sie 2017 bis 2019 dem Vorstand der Bundes-SPD an.

Im Bundestag war die diplomierte Physikerin seit 2018 Vorsitzende der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Zwischenzeitlich war Kolbe auch als neue Sozialbürgermeisterin in Leipzig gehandelt worden, was sie allerdings ins Reich der Spekulationen verwiesen hatte. Derzeit hat die 41-Jährige keine Parteiämter inne und ist ehrenamtlich Bundes-Vize der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Von Andreas Debski