Chemnitz hat am Sonnabend der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg gedacht. Rund 1500 Menschen kamen zum „Friedenstag“ auf dem Markt zusammen, aber auch Rechtsextreme der „Freien Sachsen“ marschierten durch die Stadt.

