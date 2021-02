Leipzig

Der Landrat des Erzgebirgskreises und Chef des Sächsischen Landkreistages, Frank Vogel (63, CDU), gilt als politisches Schwergewicht in Sachsen. Nun aber ist er in die Schlagzeilen geraten, nachdem die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ aufgedeckt hat, dass Vogel außer der Reihe und damit zu früh gegen Corona geimpft wurde. Danach erhielt der Landrat eine erste Impfung, die zweite dagegen steht noch aus. Da Vogel weder das 80. Lebensjahr vollendet noch zu den Mitarbeitern oder Bewohnern eines Pflegeheims zählt und auch nicht dem Rettungsdienst oder dem klinischen Risiko-Personal zugerechnet wird, sorgte der Fall rasch für Empörung.

Vogel entschuldigt sich

Nach zahlreichen Anfragen beim zuständigen Landratsamt in Annaberg-Buchholz sah sich der Landrat am Donnerstag zu einer Erklärung gezwungen. Danach habe er aus dem örtlichen Impfzentrum die Anfrage erhalten, ob er seine nichtmobilen und pflegebedürftigen Eltern (88 und 85 Jahre) zur Impfung in die Pflegeinrichtung Sosa begleiten werde. „Beim Vorort-Termin wurde ich dann darauf angesprochen, dass auch eine Verimpfung meiner Person möglich sei“, so Vogel. Er habe daraufhin seine berufliche Tätigkeit, seine notwendige Kontakthäufigkeit und eine chronische Erkrankung, an der er leide, in seine Überlegungen einbezogen und schließlich eingewilligt.

Anzeige

„Ich habe nicht proaktiv agiert und eine Impfung gefordert“, gab Vogel an. „Das, was man mir vorwerfen kann, ist, dass ich ,ja‘ gesagt habe. Das war ein Fehler, für den ich mich entschuldige.“ Das DRK, das in Sachsen für den Betrieb der Impfzentren verantwortlich ist, bestätigte die Anfrage, konnte aber auch nicht erklären, wie es zu der Impfung gekommen sei. Das müsse geprüft werden hieß es.

„Extrem unglücklich“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte zu dem Vorfall: „Mein Eindruck ist, dass der Umgang damit extrem unglücklich ist.“ Es sei aus Dresdner Sicht leicht, Urteile zu fällen und kluge Ratschläge zu geben. Vogel, so wie er ihn verstanden habe, ärgere sich am meisten über sich selbst und dass der Eindruck der Vorteilnahme entstanden ist. „Wer ihn kennt, weiß, dass das gar nicht zu ihm passt“, stellte sich Kretschmer vor den Landrat.

Er, Kretschmer, habe am Vortag mit dem Oberbürgermeister von Löbau, Dietmar Buchholz (parteilos), telefoniert, der als Folge einer schweren Corona-Erkrankung ab Mai sein Amt nicht mehr ausüben könne. „Das ist ein riesiger Verlust. Ich hätte mir gewünscht, er wäre geimpft gewesen“, sagte Kretschmer. Das sei aber nicht als Entschuldigung für Vogel zu verstehen. Es gebe eine klare Priorisierung.

Konsequenzen werden geprüft

Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ist das DRK zu einer Stellungnahme in dem Fall aufgefordert worden. Auch kommunalrechtlich werde geprüft, ob Landrat Vogel mit Konsequenzen rechnen müsse.

In den vergangenen Tagen hatten immer wieder Fälle für Furore gesorgt, in denen Personen, die nicht zur höchsten Risikogruppe gehören, geimpft wurden. So wurde beispielsweise bekannt, dass in Sachsen nach einer Panne beim Einbestellsystem des DRK über 200 Polizisten vorzeitig die Impfung erhielten.

Die sächsischen Grünen forderten eine klare Regelung der Vergabe von Restimpfungen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Kathleen Kuhfuß, sagte: „Die Impfung gegen das Corona-Virus ist der lang ersehnte Hoffnungsschimmer in dieser Pandemie.“ Die Akzeptanz in der Bevölkerung dürfe nicht durch eine intransparente Vergabe von Rest-Impfungen gefährdet werden.

Von Roland Herold