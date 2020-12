Leipzig

Singen ist gefährlich in Zeiten der Pandemie, könnte es zumindest sein. So ganz einig sind sich die einschlägigen Studien zum Thema nicht. Aber vorsichtshalber fällt der Gesang auch im Gottesdienst unter das Corona-Verdikt. Darum hat die aktuelle Corona-Verordnung die Leipziger Thomaner auch in den Gottesdiensten der Weihnachtszeit zum Schweigen verurteilt. Das gab es seit der Gründung des Chores im Jahr 1212 überhaupt noch nie. Dabei erlebten die Thomaner über die Jahrhunderte bewegte Zeiten.

Im Jahr 1494 etwa war Nikolaus Zehler, der spätere Direktor der Leipziger Universität, Thomaskantor. In der Vesper zum Fest des Heiligten Thomas am 21. Dezember sangen die Thomaner gerade unter seiner Leitung das Magnificat, als unter ihnen die Schülerempore in der Thomaskirche zusammenbrach. Er selbst und einige der Knaben wurden zum Teil schwer verletzt. Aber dass sie nach notdürftigen Aufräumarbeiten wenige Tage später die musikalische Ausgestaltung der Weihnachtsgottesdienste wieder übernahmen, das stand zu keinem Augenblick in Frage.

Anzeige

Sechs Belagerungen in zehn Jahren

Das geschah erst rund anderthalb Jahrhunderte später, als die Stadt Leipzig die längste und tiefste Krise ihrer Geschichte durchlitt: Zwischen 1631 und 1641 wurde die stolze Bürgerstadt im Laufe des Dreißigjährigen Krieges sechs Mal belagert und fünf Mal eingenommen – abwechselnd von kaiserlicher und schwedischer Soldateska. Noch bis 1650, da war der Westfälische Friede bereits zwei Jahre alt, machten es sich schwedische Truppen innerhalb der Stadtmauern bequem, was für die Stadtbevölkerung bedeutete, dass sie ständiger Willkür und fortgesetzter Plünderung ausgesetzt war. Hungersnöte und Feuersbrünste gehörten zum traurigen Alltag diese trostlosen Zeit. Dazu zog die Pest in immer neuen Wellen über das verwüstete Land.

Weihnachtsoratorium aus dem Keller und im Bachfest Ganz aufs Weihnachtsoratorium müssen die Leipziger trotz der Absage des Thomaner-Streams auch im Corona-Jahr 2020 nicht verzichten: Bachfest-Intendant hat gemeinsam mit der Elbphilharmonie Hamburg einen Stream des „Wohnzimmer-WO“ des Ensemble Resonanz eingerührt. Das Weihnachtsoratorium in Minimalbesetzung und 70 Minuten. Den Live-Stream aus einem Hamburger Keller gibt’s am 25. Dezember ab 16 Uhr über die Facebook-Seite des Bachfestes. Auch Thomaskantor Gotthold Schwarz bekommt in seinem letzten Jahr im Amt noch eine Chance: Im Rahmen des Bachfestes 2021 dirigiert er das Weihnachtsoratorium am 12. Juni. www.bach-leipzig.de

In der Folge sank die Einwohnerzahl von gut 17 000 im Jahr 1623 auf 12 000 zehn Jahre später. Man sollte meinen, man hätte angesichts all dieses Elends größere Sorgen gehabt als die Musik in St.Thomas und den anderen Kirchen der Stadt. Zumal den Thomanern auch ihre eigenen Einnahmequellen weggebrochen waren: Bei Leichenbegängnissen wurde kaum noch gesungen, die meisten Toten wurden sang- und klanglos verscharrt. Zu feiern gab es längst nichts mehr. Und erst wegen der Pest, dann weil das Alumnat in die Verteidigungsanlagen der Stadt einbezogen wurde, mussten die Thomaner immer wieder ihr Zuhause verlassen.

„Choral und deützsche Lieder“

Doch der Fortbestand des bereits 400-jährigen Chores stand ebenso wenig zur Disposition wie seine Verpflichtung zum allsonntäglichen Figural-, zum mit Instrumenten begleiteten Gesang im Gottesdienst. Darum erging im August 1633 aus dem Leipziger Rathaus der eindringliche Appell an die Einwohner, sich freiwillig als „Speiseherrn“ für die „armen verlassenen Singe-Schüler“ zu verpflichten, deren Versorgungslage mittlerweile so prekär geworden war, dass der Hunger zum alltäglichen Begleiter der Thomasser geworden war und unter diesen Umständen nur „schlecht Choral und deützsche Lieder“ gesungen werden könnten. Was „der vornehmen Handelßstatt“ gewiss „nicht zu geringen Schimpf und Verkleinerung gereichen wurde“.

Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach - Kantaten 1-3 - Konzert in der Thomaskirche am 13.12.2019 in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Zum ersten Male im Laufe der Geschichte dergestalt bei ihrem Kultur- und Bürger-Stolz gepackt, ließen die Leipziger sich nicht lange bitten. Zu Dutzenden meldeten sie sich als „Speiseherrn“, und für die nächsten Jahrzehnte wurde die Verpflegung der Thomaner zur vornehmen Bürgerpflicht. Dazu kamen Stiftungen, Schenkungen, Erbschaften, die 287 Jahre lang dafür sorgten, dass die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste nie mehr ernsthaft gefährdet schien. Dann kam Corona.

Ursprünge im Nebel

Und kappte einen weiteren, allerdings recht jungen Traditionsstrang. Dennoch verlieren sich seine Ursprünge bereits im Nebel. Selbst Michael Maul, Intendant des Leipziger Bachfestes und als Bachforscher eine weltweit gefragte Koryphäe, kann nicht wie aus der Pistole geschossen sagen, seit wann die Thomaner in Leipzig regelmäßig das Weihnachtsoratorium ihres größten Kantors Johann Sebastian Bach aufführen: „Jährliche Aufführungen mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester“, vermutet er, „gab es wohl erst seit dem frühen 20. Jahrhundert“.

In der Zeit der Umbrüche nach dem Ersten Weltkrieg stand den Menschen der Sinn nach verlässlichen Ritualen. Und so wurden Vorbehalte gegenüber der heute so populären Sammlung der sechs Bach-Kantaten für den Weihnachtsfestkreis, von deren geschlossener Aufführung Albert Schweitzer 1905 noch dringend abriet, beherzt beiseitegeschoben, und die von Bach aus allerlei weltlichen Gelegenheitswerken zusammenparodierte Musik zum unverzichtbaren Höhepunkt im Jahreskreis. Michael Maul: „Inzwischen ist ,Jauchzet, frohlocket’ das Leipziger ,Urbi et orbi’ – kein Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium.“

In Grimma im Exil

Tatsächlich haben die Thomaner die Sache seit spätestens 1920 durchgezogen. Zwar mit wechselnder Auswahl aus den sechs Kantaten, aber konsequent. Selbst zu den letzten beiden Weihnachtsfesten des Zweiten Weltkriegs: 1943, das Thomasalumnat in der Hillerstraße war nach einem Bombentreffer vom 4. Dezember unbewohnbar geworden und der Thomanerchor in die Fürstenschule nach Grimma ausquartiert, fanden die Aufführungen der dortigen Stadtkirche Unserer Lieben Frauen statt. 1944 begleitete Thomaskantor Günther Ramin in Ermangelung des Gewandhausorchesters den Chor und die Solisten selbst am Klavier. 1945 kehrten die Thomaner nach Leipzig zurück, und seither gab es keine Adventszeit ohne „Jauchzet, frohlocket“ in den Konzerten mit Leipzigs berühmten Knabenchor und dem Gewandhausorchester, deren Veranstalter längst übrigens das Gewandhausorchester ist und nicht die Thomaskirche oder gar der Thomanerchor. Bis zu diesem Jahresende, an dem Konzerte aller Art wegen der Corona-Pandemie ausnahmslos verboten sind.

Von Peter Korfmacher