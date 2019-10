Erste Runde für Kenia-Koalition: Zum Auftakt geht es ums Geld

Dresden

In Sachsen haben die Verhandlungen für eine Regierung aus CDU, Grünen und SPD begonnen: Am Montag trafen sich die Parteispitzen in Dresden, um den Fahrplan für eine künftige Kenia-Koalition festzulegen. „Es geht voran“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), der allerdings auch betonte: „Vor uns liegt der schwierige Teil der Arbeit.“ Die drei beteiligten Parteien hätten naturgemäß „einen unterschiedlichen Zugang“ zu den Themen.

Zuvor hatten sich CDU, Grüne und SPD seit Mitte September in drei großen Sondierungsrunden auf ein 13-seitiges Papier geeinigt, das die Leitlinien für ein mögliches Bündnis vorgibt. Die jeweiligen Parteigremien hatten daraufhin grünes Licht für weitere Verhandlungen gegeben. Allerdings war vor allem aus den Reihen der Grünen die Forderung erhoben worden, dass „wir noch nachlegen müssen“, sagte deren Spitzenkandidatin Katja Meier. Auch SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig betonte: Die vereinbarten Ziele müssten nun mit Maßnahmen untersetzt und insbesondere der Staat stark gemacht werden. Wichtig seien „Solidaritätserlebnisse über Generationen hinweg“, so Dulig.

Zum Auftakt der Koalitionsrunde hatte Finanzminister Matthias Haß ( CDU) einen Einblick in die sächsische Haushaltslage gegeben und die Prognosen für die nächsten Jahre erläutert. Kretschmer betonte danach, dass die soliden Finanzen weiterhin „der Markenkern“ der Regierung bleiben müssten. Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther hielt dagegen: Die Zahlen seien das Eine - „es geht aber auch um die Frage, wie der Haushalt strukturiert ist“. Aktuell diskutiere man politische Ziele, deren Umsetzung „Geld kosten“ werde, fügte Günther hinzu. Die potenziellen Koalitionäre schließen deshalb Umschichtungen sowie einen Nachtragshaushalt nicht aus.

Daneben gelten als größte Konfliktpunkte das Polizeigesetz sowie konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz, für den Strukturwandel und in der Verkehrs- und Agrarpolitik. Auch über die Ausgestaltung der neuen Gemeinschaftsschule, die als Option eingeführt werden soll, gibt es noch Differenzen. „Mir liegt sehr daran, dass wir ein konkretes Vertragswerk bekommen und nicht nur Überschriften“, stellte Kretschmer klar. Über allem stehe das Prinzip der Nachhaltigkeit - und zwar in allen Bereichen.

Die potenziellen Koalitionäre wollten sich zwar noch nicht auf einen genauen zeitlichen Ablauf für die weiteren Gespräche festlegen, doch es gilt als ausgemacht, dass der Koalitionsvertrag bis Ende November vorliegen soll. Bis dahin wird in neun Arbeitsgruppen verhandelt. Die Ergebnisse werden dann zwischenzeitlich jeweils in großen Koalitionsrunden wie am Montag, zu denen die drei Parteien jeweils zehn Vertreter entsenden, besprochen. Bei den Grünen und bei der SPD muss letztlich eine Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag befinden, bei der CDU wird dies ein Parteitag entscheiden.

Laut der sächsischen Verfassung muss spätestens am 1. Februar 2020 ein Ministerpräsident gewählt sein - ansonsten würde es Neuwahlen geben. „Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen“, erklärte Katja Meier, allerdings sei den Beteiligten ebenso klar, dass Neuwahlen verhindert werden sollten. Kretschmer erklärte, es gehe um eine stabile Regierung, die „ohne vermeidbaren Streit dem Land dient“.

Von Andreas Debski