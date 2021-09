Niesky

Lange Gesichter bei Sachsens Bauern: Die hohen Ernteerwartungen von Anfang Juli haben sich nicht erfüllt. Spätestens seit Ende August ist klar, dass die Ernte für das Jahr 2021 unterdurchschnittlich wird. Landesbauernpräsident Torsten Krawczyk sagte am Freitag zur Vorstellung der Bilanz in Niesky (Landkreis Görlitz) bei der Agrargenossenschaft See: „Nach drei Dürrejahren hat das sehr nasse Jahr deutliche Einbußen gebracht.“

Ernte im Erzgebirge noch immer nicht abgeschlossen

„Wir haben hohe Erwartungen an die Ernte gehabt, die nicht erfüllt wurden. Enttäuscht sind wir aber nicht“, sagt der Landesbauernpräsident und verbreitet Zweckoptimismus. Die mehr als acht Wochen währende Erntezeit habe freilich Nerven gekostet. Die Zeitfenster seien aufgrund des Wetters sehr schmal gewesen. Schlimmer noch die Lage im Erzgebirge, wo selbst jetzt, Mitte September, die Ernte noch nicht abgeschlossen ist. Rund ein Fünftel stehe dort noch aus, schätzt Krawczyk. Mittlerweile erwarte man sogar weit unterdurchschnittliche Ergebnisse.

Am stärksten sind die sachsenweiten Einbußen beim Roggen feststellbar. Ein Ertrag von knapp 47 Dezitonnen pro Hektar entspricht in etwa einem Viertel weniger gegenüber dem Vorjahr. Krawczyk spricht von „einer großen Enttäuschung“. Auch rund 15 Prozent weniger beim Winterraps sind der schlechteste Wert seit zehn Jahren. Weiterhin stehen Sommergeste (minus 14 Prozent) und Winterweizen (minus 7 Prozent) auf der Verliererseite. Lediglich die Wintergerste (plus 12 Prozent) konnte zulegen.

Weniger Getreide zum Backen

Doch auch qualitativ gibt es laut Erntebilanz deutliche Einbrüche. Bei Getreide und Raps hat die Hitzeperiode Anfang Juni deutliche Spuren hinterlassen. Dadurch wurde weniger Stärke und mehr Protein eingelagert. Denn es gelte der Grundsatz: Je später die Ernte, desto schlechter die Qualität. Im Klartext bedeutet es, dass nicht mehr alles Getreide zum Backen geeignet ist. Es wandert damit ins Futtergetreide.

Torsten Krawczyk (von links), Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes, Erntekönigin Wibke Frotscher, Andreas Graf, Vorstand Agrargenossenschaft See, und Wolfram Günther (Grünen), Umweltminister von Sachsen, hocken am Rande einer Pressekonferenz zur Erntebilanz im Freistaat in Niesky auf einem Lavendelfeld. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

All das hat zwangsläufig Folgen für die Preise. Für Raps liegen sie mehr als ein Drittel über denen des Vorjahres, bei Getreide immerhin noch zwischen einem Viertel und einem Fünftel darüber. Schlechte Nachrichten auch für Tierproduzenten, die für Futter künftig tiefer in ihre Tasche greifen müssen.

„Klimawandel auf Feldern angekommen“

Wie sich das in den kommenden Monaten in den Läden und Supermärkten für Verbraucher auswirken wird, mag Krawczyk nicht spekulieren. „Der Bierpreis wird sich wegen uns jedenfalls nicht verdoppeln“, versichert er. Weltweit aber könne der Abbau der Getreidebestände zu einer Stabilisierung beitragen.

Was bedeute, dass sich die Preise für die Bauern trotz steigender Betriebsmittel- und Saatgutkosten in Richtung gesundes Maß bewegten, „in der es wieder Spaß macht zu arbeiten“. Der Bauer finde sich allmählich als Unternehmer wieder und nicht als Bittsteller, sagt der Landesbauernpräsident.

Das betreffe zum Beispiel Weizen, wo nach 165 Euro pro Tonne im Vorjahr nunmehr rund 220 Euro aufgerufen werden. Andererseits aber seien gerade die Preise beim Raps von rund 370 Euro pro Tonne auf 150 Euro gesunken, was das Bild der Branche eben inhomogen mache.

Günther: „Klimawandel ist angekommen“

Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sagt: „ Der Klimawandel ist mit voller Wucht auf Sachsens Feldern angekommen.“ Wetterextreme seien ein Thema, dem man sich nun dauerhaft stellen müsse. Er legte parallel zur Erntebilanz einen neuen Agrarbericht für Sachsen vor. Der listet nicht nur die Schwierigkeiten der Branche wegen Trockenheit, Afrikanischer Schweinepest und Corona auf. Er verzeichnet zugleich ein Wachstum des Marktes für Biolebensmittel. Seit 2015 hat sich die Fläche dafür nahezu verdoppelt.

Laut Deutschem Wetterdienst war der vergangene Sommer jedenfalls insgesamt zu warm, die Niederschläge lagen über dem Durchschnitt. In einer guten Nachricht sind sich dennoch alle Beteiligten einig: Die wochenlange Nässe hat dafür gesorgt, dass die Grundwasserbestände sind nach drei Jahren Trockenheit endlich wieder aufgefüllt sind.

Von Roland Herold