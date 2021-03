Annaberg-Buchholz

Vor dem Landratsamt in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) haben erneut mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Bis zu 550 Teilnehmer hätten sich an dem angemeldeten Protest am Dienstagabend beteiligt, teilte die Polizei mit. Der Veranstalter habe die Versammlung gegen 18.00 Uhr nach etwa einer Stunde beendet.Störungen oder Straftaten gab es laut Polizei nicht.

Schon am Montag hatten Hunderte Menschen in Annaberg-Buchholz und in weiteren Städten Sachsens gegen die coronabedingten Einschränkungen demonstriert.

Von dpa