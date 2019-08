Leipzig

André Poggenburg, Vorsitzender der rechtsnationalen Splittergruppe Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland (ADPM), ist aus seiner eigenen Partei ausgetreten. Wie Schatzmeister Mirko Schüring am Montag gegenüber der LVZ bestätigte, hatte Poggenburg am Sonntag auf dem Parteitag der Rechtspopulisten in Leipzig zusammen mit Egbert Ermer einen Antrag gestellt, den Wahlkampf seiner eigenen Partei mit sofortiger Wirkung einzustellen. Zudem solle sich die ADPM bis zum 31. August 2019 auflösen, forderten Poggenburg und Ermer. Statt weiter für ihre neue Partei zu werben mögen die Mitglieder künftig lieber die AfD unterstützen, hieß es weiter.

„Dieser Antrag kam völlig überraschend und wurde von den Delegierten mit übergroßer Mehrheit abgelehnt“, sagte Schüring gegenüber der LVZ. Aufgrund dieser Ablehnung seien Poggenburg und Ermer von allen Parteiämtern zurückgetreten und hätten auch sofort die ADPM verlassen. Als neuer Vorsitzender der Partei fungiere nun kommissarisch das bisherige Vorstandsmitglied Benjamin Przybylla, so Schüring weiter.

Parteigründung erst im Januar

Der frühere sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende und Fraktionschef André Poggenburg hatte die ADPM erst Ende Januar 2019 gegründet. Zuvor war ihm vom AfD-Bundesvorstand nach offenem Streit das Vertrauen entzogen und mit Parteiausschluss gedroht worden. Poggenburg galt bis dato als Unterstützer des völkischen-nationalen Flügels in der AfD, hatte 2015 zusammen mit Björn Höcke auch die sogenannte „Erfurter Resolution“ entworfen.

Bei den Landtagswahlen 2016 erreichte die damals von Poggenburg angeführte AfD in Sachsen-Anhalt mit 24,3 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis. In der Folge leistete sich der gebürtige Weißenfelser häufig offene Entgleisungen, nannte Mitglieder der türkischen Gemeinde „Kümmelhändler und Kameltreiber“ und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit „vaterlandsloses Gesindel“. Zuletzt gab es Vorwürfe der Volksverhetzung gegen Poggenburg nach einer Rede auf einer ADPM-Veranstaltung in Dresden. Der 44-Jährige wies die Schuldzuweisunen zurück.

Für den 21. August hat Poggenburg im Namen seiner bisherigen Partei eine Kundgebung in Leipzig-Connewitz angezeigt. Bisher ist unklar, ob diese weiterhin Bestand hat.

Von Matthias Puppe