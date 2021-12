Dresden

Der sächsische Landtag hat die Vorrausetzung geschaffen, dass aufgrund der epidemischen Lage weiterhin Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen werden können. In einer Sondersitzung des Landtags stimmten 78 Abgeordnete für die Anwendung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. 32 votierten mit Nein, neun nahmen nicht teil.

Die Landesregierung kann nun im Laufe der nächsten Tage eine neue Verordnung erarbeiten, mit der weiterhin unter anderem Kontaktbeschränkungen und der Ausschluss von Ungeimpften in bestimmten Bereiche vorgeschrieben werden.

Kretschmer: „Dynamik stellt alles in den Schatten“

Weitere Maßnahmen seien notwendig, um die Situation in den Griff zu bekommen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): „Die Dynamik der vierten Welle stellt alles in den Schatten, was vorher gewesen ist.“ Zwar merke man einen „langsamen Rückgang“ bei den Infektionszahlen im Freistaat. Die Anzahl der Neuinfektionen müsse aber „dramatisch“ gesenkt werden.

Sachsen hat aktuell eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1234,4. In einzelnen Landkreisen liegt die Inzidenz sogar deutlich darüber. In Meißen betrug der Wert am Montag 2328,1, in Mittelsachsen 2099,4. Mittlerweile werden in Sachsen 2111 Covid-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser und 601 auf den Intensivstationen behandelt.

AfD lehnt Corona-Maßnahmen ab

Lediglich die AfD stellte sich gegen den Antrag der Landesregierung. „Die Regierung möchte heute von dem Parlament die Ermächtigung zu Corona-Eindämmungsmaßnahmen, die letztendlich nichts anderes sind als dauerhafte wirtschaftsfeindliche und menschenfeindliche Grundrechtseinschränkungen“, sagte Fraktionschef Jörg Urban. „Wir sagen dazu Nein.“

Es gebe auch „genug wirksame Instrumente zur Eindämmung des Infektionsgeschehens“. Welche Mittel er damit meinte, sagte Urban nicht.

Linke kritisiert Antrag der Koalition

Die Linke kritisierte trotz ihrer generellen Zustimmung, dass die schwarz-grün-rote Koalition mit einem Änderungsantrag weitreichende Kompetenzen auf den Weg brachte. Der Landtag stellte demnach fest, dass die Ermächtigung auch Maßnahmen umfasse, die erst demnächst in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden. Die Koalition reagiert damit auf die Arbeit der Ampel-Koalitionäre in Berlin. SPD, Grüne und FDP wollen in Berlin Änderungen am Gesetz beschließen. Die Details stehen aber noch aus.

Konkrete Maßnahmen weiter offen

Fraglich ist, ob Sachsen zusätzliche Bereiche des öffentlichen Lebens – beispielsweise die Gastronomie – komplett schließen kann. Ministerpräsident Kretschmer hat vergangene Woche lediglich die Zusage erhalten, dass der Freistaat die bestehenden Maßnahmen weiterführen kann.

Momentan befindet sich Sachsen de facto in einem Teil-Lockdown. Bars und Clubs sind geschlossen, ebenso der Kultur- und Freizeitbereich. Es gelten in Hotspot-Regionen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Restaurants sowie Cafés dürfen lediglich zwischen 6 und 20 Uhr öffnen. Zudem dürfen dort – wie im Einzelhandel – nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten.

SPD lehnt Schulschließungen ab

„Wir werden uns daran gewöhnen müssen, mit gewissen Einschränkungen und Schutzmaßnahmen leben zu müssen – zumindest in den kommenden Wintern“, sagte CDU-Fraktionschef Christian Hartmann. Die Vorgaben müssten aber „auf das erforderliche Maß“ beschränkt werden. Abermals gab es Stimmen aus der Koalition, die Schulschließungen ablehnten. „Die SPD und ich werden alles dafür tun, dass Kitas und Schulen offen bleiben, wenn es irgendwie geht“, sagte der Fraktionsvorsitzende Dirk Panter.

Aus der Koalition kam die Aufforderung, die bestehenden Regeln einzuhalten. Kontrollen müssten zudem intensiviert werden – auch mit Blick auf die Demonstrationen von Corona-Leugnern. „In mir steigt die zunehmend die Wut, darüber das Tatsachsen überdurchschnittlich oft in Sachsen geleugnet werden“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert.

Von Kai Kollenberg