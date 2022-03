Leipzig

Vergessen oder Absicht? Beim Entlastungspaket der Bundesregierung für die enorm gestiegenen Energiekosten kommen ausgerechnet die über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner zu kurz. Jene Gruppe von Menschen mit meist sehr geringen Renten sei aber besonders hart von steigenden Heiz- und Stromkosten getroffen, erklärt der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke). Es sei daher völlig unverständlich und nicht hinnehmbar, dass sie gänzlich unberücksichtigt bliebe. „Anstatt Lebensleistungen auch mit der notwendigen Unterstützung anzuerkennen, werden scheinbar lieber Mineralölkonzerne hofiert“, kritisiert Pellmann.

Noch mehr Rentner rutschen in die Steuerpflicht

Mehr noch: Ab 1. Juli 2022 rutschen voraussichtlich 8000 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen zusätzlich in die Steuerpflicht, in Thüringen sind es rund 4000. „Dann müssten insgesamt 340 000 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen Steuern zahlen“, betont Pellmann. Bundesweit nimmt der Staat auf diesem Weg insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich ein. Weil nun aber die turnusgemäße Rentenanpassung höher ausfällt als zunächst angenommen, werden es wohl am Ende sogar noch mehr.

Die Renten sollen in Westdeutschland in diesem Jahr voraussichtlich um 5,35 Prozent steigen und in Ostdeutschland um 6,12 Prozent. Seit 2005 müssen Seniorinnen und Senioren auf einen Teil der Renten Einkommensteuer zahlen. Der steuerfreie Betrag reduziert sich jedes Jahr. Damit steigt der Prozentsatz des steuerpflichtigen Teils der Rente für die jeweiligen Neurentner. Wer 2040 oder später in Rente geht, muss seine Rente voll versteuern.

Die Bundes-SPD tritt nun allerdings dem Eindruck entgegen, dass nur Jüngere entlastet werden. Die Rentner profitierten auch vom Wegfall der Ökostrom-Umlage, heißt es. Ebenso bekämen sie die geplanten Einmalzahlungen von 100 Euro und einen Heizkostenzuschuss, wenn sie Grundsicherungsleistungen und Wohngeld erhielten. Außerdem profitierten sie von den geringeren Benzin- und Dieselpreisen sowie verbilligten Monatskarten für Bus und Bahn. Sachsens SPD-Chef Henning Homann räumt aber auch ein: „Besonders in Ostdeutschland sind viele Rentnerinnen und Rentner ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen. Hier gibt es in der Regel keine großen Privatvermögen oder Besitztümer.“

Verbände: Ampel-Koalition tut für Rentner nichts

Kritischer sind da die Sozialverbände. „Die Seniorinnen und Senioren wurden schlichtweg vergessen“, sagt Steffen C. Lemme, Landesgeschäftsführer der Volkssolidarität in Sachsen. Es sei nicht zu akzeptieren, dass ältere Menschen vom Entlastungspaket nicht erfasst werden. „Höhere Kosten für Heizung und Strom belasten die Rentnerinnen und Rentner im Zweifel mehr als Beschäftigte, die tagsüber ihrer Arbeit nachgehen“, erinnert Lemme. Es sei daher unakzeptabel, ältere Menschen von staatlichen Unterstützungsleistungen auszuschließen. Gerade Pflegebedürftige hätten mit immer höheren Eigenanteilen in den Pflegeeinrichtungen auch höhere Beiträge zu entrichten. „Davon auszugehen, dass die Erhöhung der Renten zum 1. Juli für Rentner und Rentnerinnen ausreicht, ist nicht hinnehmbar“, sagt der Landesgeschäftsführer.

Auch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen bemängelt, die fehlende Unterstützung für Rentnerinnen und Rentner sei nicht nachvollziehbar. „Auch die schon länger angekündigte Rentenerhöhung im Juli wird die Last der Kostensteigerungen nicht abfedern“, fürchtet Sprecher Thomas Neumann. „Die Preissenkung an der Tanksäule nutzt den Rentnerinnen und Rentnern ebenfalls nur bedingt – ebenso wie das günstigere Monatsticket für Bus und Bahn.“ Über die Beweggründe der Bundesregierung könne man nur mutmaßen, meint er. Fest stehe jedoch, dass Menschen mit einer geringen Altersrente stark unter den steigenden Lebenshaltungskosten litten.

Die Präsidentin des Verbandes VdK, Verena Bentele, sagt in Richtung Ampel-Koalition: „Für Rentnerinnen und Rentner tut sie nichts.“ Der VdK halte darum einen Aufschlag auf die Rente, der direkt ausgezahlt wird, für angemessen. Der Präsident des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Adolf Bauer, bekräftigt: „Rentner kommen im Entlastungspaket eindeutig zu kurz. Das ist eine grobe Ungerechtigkeit.“ Auch für Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes, erhalten Rentner „keinen wirklichen Zuschuss“.

Senioren-Union: Herbe Enttäuschung

Bei den Betroffenen selbst herrscht deshalb Unmut. Die Leipziger Senioren-Union zweifelt am sozialen Charakter des Maßnahmenpakets der Ampelkoalition. „Das Entlastungspaket soll sozial sein. Daran bestehen aus unserer Sicht erhebliche Zweifel“, heißt es. Berufstätige erhielten eine Einmalzahlung von 300 Euro unabhängig vom Einkommen, Rentner gingen dagegen leer aus, kritisieren die Senioren. Das für Bus und Bahn geplante Ticket im Wert von 9 Euro für die Dauer von drei Monaten nütze jenen wenig, die ein Jahres-Abonnement abgeschlossen haben.

Völlig unberücksichtigt blieben die stark steigenden Heizkosten, obwohl Rentnerinnen und Rentner überwiegend zu Hause seien, wo gekocht und in der kälteren Jahreszeit geheizt werden müsse. „Wir werten diese Vernachlässigung der Seniorengenerationen als Altersdiskriminierung in reinster Form.“ Ergo: „Für uns Senioren ist das beschlossene Entlastungspaket eine herbe Enttäuschung“, sagt Konrad Riedel, Vorsitzender der Senioren-Union Leipzig.

Von Roland Herold