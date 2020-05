Sachsen gedenkt in Fort Zinna

Torgau

Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten erinnert am Freitag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Die nichtöffentliche Gedenkstunde findet um 14 Uhr am Erinnerungsort für die Opfer der Militärjustiz im Zweiten Weltkrieg in Torgau am Fort Zinna statt, teilte die Stiftung vorab mit.

Ursprünglich hatte die Gedenkstättenstiftung ihre zentrale Feierlichkeit anlässlich des Kriegsendes als öffentliche Veranstaltung in großem Rahmen durchführen wollen. Aufgrund der Corona-bedingten Situation musste sie aber abgesagt werden. Die Gedenkstunde am 8. Mai soll nun in kleinem Kreis stattfinden und anschließend auf den Onlinemedien der Stiftung als Videostream abrufbar sein.

Stiftung würdigt Befreiung Europas

Kulturministerin Barbara Klepsch will als Vorsitzende des Stiftungsrates gemeinsam mit Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (beide CDU) sowie mit weiteren Vertretern aus Politik und Gesellschaft das Ende des Zweiten Weltkriegs am 75. Jahrestag würdigen. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten erinnert mit der Zeremonie an das Leid, das der Zweite Weltkrieg für Millionen Menschen mit sich brachte. Sie würdigt die Befreiung Deutschlands und Europas von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft.

Besonderes Gedenken gelte den Opfern der nationalsozialistischen Militärjustiz, hieß es. Während des Zweiten Weltkriegs war Torgau das Zentrum der Wehrmachtsjustiz im besetzten Europa. Hier befanden sich das Reichskriegsgericht und zwei große Wehrmachtgefängnisse – Fort Zinna und Brückenkopf. Unter den Zehntausenden Häftlingen der Wehrmacht in Torgau waren Deserteure und Widerstandskämpfer aus ganz Europa. Mehrere hundert Gefangene wurden in Torgau oder in Halle hingerichtet. Viele Tausende verloren in Straf- und Bewährungseinsätzen an der Front ihr Leben.

Unrecht mit Befreiung nicht vorbei

Mit dem Zusammentreffen von amerikanischen und sowjetischen Soldaten auf der Elbbrücke am 25. April 1945 waren die Wehrmachtgefängnisse in Torgau befreit. Das Unrecht der gnadenlosen Militärjustiz endete jedoch für viele Torgauer Wehrmachthäftlinge, die zu diesem Zeitpunkt auf gewaltsamen und aufreibenden Märschen durch das Land getrieben wurden, erst mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 – oder noch später.

Gleichzeitig erinnert die Stiftung auch an die Folgen des Zweiten Weltkriegs im Osten Deutschlands und in den osteuropäischen Ländern. Dort wurden unter Vorherrschaft der Sowjetunion Diktaturen eingerichtet, die erneut politische Verfolgung und Leiden für viele Menschen mit sich brachten. In Torgau befanden sich ab 1945 hintereinander zwei sowjetische Lager. Die Transporte in die Straf- und Arbeitslager in der Sowjetunion gingen zentral von Torgau ab. In der DDR wurde ab 1950 das Gefängnis Fort Zinna mit einer erheblichen Zahl an politischen Häftlingen belegt, dessen unrühmliche Geschichte erst mit der Friedlichen Revolution 1989/90 ein Ende finden sollte.

