Wie lange halten die Kinder in Sachsen noch die coronabedingte Schließung von Kindergärten und Schulen durch? Nicht mehr lange, befürchtet der Kinderschutzbund Sachsen und fordert von der Landesregierung ein Konzept zur Chancengerechtigkeit für alle Kinder sowie die baldige Öffnung der Einrichtungen. „So, wie es jetzt in Kindertagesstätten und insbesondere auch im schulischen Bereich für Grundschüler und Grundschülerinnen ist, kann und darf es nicht weitergehen“, sagt Christina Koch, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Sachsen. Ihre Befürchtung: „Die gravierenden Einschränkungen für Kinder aus armen und sozial schwachen Familien lassen die Bildungsschere immer weiter auseinander gehen.“

Es reicht nicht, nur Jugendliche durch Prüfungen zu bringen

Die Teilöffnung der Schulen für Abschlussklassen in Sachsen reiche bei weitem nicht. Ziel der Bildungspolitik könne nicht nur sein, Jugendliche durch die Prüfungen zu bringen. „Es muss vielmehr an die vielen Kinder in den Kindertagesstätten und Grundschulen gedacht werden, denen kein flächendeckendes Erziehung- und Bildungsangebot unterbreitet wird“, sagt Koch. So befürchte unter anderem die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin „langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit der heranwachsenden Generation, wenn Einschränkungen in dieser Strenge lange Zeit fortbestehen“.

Unterricht in Kunst, Sport und Musik nicht verzichtbar

Die Coronakrise wirke sich durch die Schließung von Kitas und Schulen immer stärker auf den Alltag der Jüngsten aus. „Je länger den Kindern das Recht auf Bildung genommen wird, desto größer wird die Belastung. Da helfen auch nicht die Aufgaben der Grundschulen, die den Kindern auf ganz unterschiedliche Weise gestellt werden“, kritisiert Koch. Viele Familien und Alleinstehende kämen an ihre Grenzen oder seien nicht in der Lage die Aufgaben den Kindern zu erklären. „Ganz zu schweigen, dass Fächer wie Kunst, Sport oder Musik bei der Aufgabenstellung keine Rolle spielen, bei der Entwicklung von Kindern aber unverzichtbar sind.“

Forderung: Kitas und Schulen als Begegnungsräume offen halten

Die Folge seien immer größere Lerndefizite – mit fatalen Auswirkungen insbesondere auf Kinder aus einem bildungsfernen Umfeld. „Sie werden immer mehr ausgegrenzt und es gibt für sie keine Chancengerechtigkeit“, beklagt die Kinderschutzbund-Vorsitzende. „Deshalb fordere ich, Kindertagesstätten und Schulen offen zu halten – als Gemeinschafts- und Begegnungsräume.“ Da dies aber derzeit nicht realisiert werde, müsse die Landesregierung für alle Kinder zumindest ein schlüssiges Konzept vorlegen, wie es nach der Schließung oder bei weiteren Schließungen der Einrichtungen in den Kitas und Schulen weitergehen soll.

Sie befürchtet gravierende Folgen vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien, wenn die Kitas und Schulen noch länger geschlossen bleiben: Christina Koch, Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes in Sachsen. Quelle: Kinderschutzbund Sachsen

Keine Verkürzung von Ferien, Sommerschule nur freiwillig

Dazu gehört aus Sicht des Kinderschutzbundes jedoch nicht eine weitere Verschiebung oder Verkürzung von Ferien. Wichtig sei, dass die schulische Lehrplanerfüllung nicht allein im Vordergrund stehe. Auch Kinder hätten nach der von Deutschland vor über 20 Jahren ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention das Recht auf Erholung. „Dies bedeutet, dass Ferien nicht gekürzt werden dürfen, denn auch die Kinder erleben starke psychische Belastungen in der jetzigen Zeit. Dann würde es wieder die Kinder treffen, welche in Ihren sozialen Interaktionen bereits durch den Lockdown besonders benachteiligt werden“, so Christina Koch.

Dies bedeute auch, die Sommerschule nicht verpflichtend anzubieten. Koch wünscht sich ein Angebot auf Freiwilligenbasis, zudem sollten wirklich die Kinder entscheiden, ob Sie daran teilnehmen möchten. „Das schließt nicht jedoch aus, dass die entstandenen Lerndefizite durch die Schule ausgeglichen werden müssen. Hier wäre es gut, wenn bei allen Kindern, insbesondere im Grundschulbereich eine Lernausgangsdiagnostik erstellt wird. Dann weiß man wo die Kinder stehen und es könnten Lerngruppen gebildet werden.“ Allerdings betont Koch auch, dass dann mehr Lehrerpersonal zum Einsatz kommen müsse.

Im Sommer 2020 hatte Sachsen bereits eine Sommerschule auf Freiwilligenbasis angeboten. Die Beteiligung war allerdings eher gering: Jede fünfte Schule verzichtete auf das Zusatzangebot in den ersten zwei Juli-Wochen.

Vorschulkinder brauchen spezielle Zuwendung

Problematisch sei in der Corona-Pandemie auch die Situation von Vorschulkindern: Durch die Schließung der Kitas ist die Vorbereitung auf ihre Einschulung nur eingeschränkt möglich. „Dabei brauchen gerade sie eine speziellere Zuwendung, damit sie gut im September in der Schule starten können“, betont Koch. Viele Kita- Mitarbeiterinnen seien zwar sehr kreativ, was das Erreichen der Kinder zu Hause angeht: „Es gibt beispielsweise Morgenkreise mit Videobeteiligung oder vielfältige Beschäftigungs- und Bastelanleitungen. So lassen sich einige Bereiche der Vorschulgruppen trotzdem umsetzen.“ Anderes müssten jedoch die Eltern übernehmen, wie zum Beispiel das Erkunden der neuen Lernumgebung oder des Schulweges. Auch in diesem Bereich seien viele Eltern derzeit überfordert.

