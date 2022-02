In der Gründerszene ist Constantin Schwaab schon seit Jahren kein Unbekannter mehr. Jetzt mischt der Unternehmer, der sich gern mit Baseballkappe und Hoodie zeigt, den Markt der Ladesäulenbetreiber auf. In Sachsen stellt er jedem, der will, kostenlos eine Säule hin – und so soll das gehen.