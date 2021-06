Dresden/Bautzen

Nach der Streichung der schon seit vielen Jahren geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz aus dem Katalog des Strukturstärkungsgesetzes regt sich in der Oberlausitz massive Kritik. Die Auswahl der Maßnahmen für die Region sei „nicht nachvollziehbar“ und „unverständlich“, heißt es vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon). Die Oberlausitz bleibe weiter abgehängt, der Ausbau der Bahnstrecke sei wieder in weite Ferne gerückt.

Bund und Freistaat hatten sich am Freitag auf die konkreten Projekte in der Region geeinigt, um den Ausstieg aus der Kohle zu kompensieren – darunter etwa der Bau einer ICE-Strecke von Berlin nach Görlitz. Im Gegenzug war der ebenfalls mit den Kohlemillionen geplante Ausbau der Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz wieder gekippt worden. Aus Sicht der Verantwortlichen des Zvon ein Fehler. Denn: „Die Erreichbarkeit der Region muss zwingend verbessert werden“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Verweis auf zahlreiche Studien

Der Verband führt dabei eine Reihe von Studien und Untersuchungen aus den vergangenen Jahren an, die genau darauf verweisen, um der vergleichsweise strukturschwachen Region einen Schub zu verleihen. „Für die Region ist die Elektrifizierung grundlegende Voraussetzung für eine bessere Erreichbarkeit. Fernverkehrsunternehmen werden die Region nicht anbinden, solange die Strecken weiter ausschließlich im Dieselbetrieb nutzbar sind. Gleiches gilt für den Güterverkehr“, so die Einschätzung des Verbandes.

In den letzten Jahren seien in der Lausitz gemeinsam durch Akteure verschiedener Branchen, der Politik und der Aufgabenträger Themen analysiert, Konzepte erarbeitet und Handlungsaufforderungen aufgezeigt worden. Weder die Ergebnisse aus über drei Jahren gemeinsamer Arbeit in der Zukunftswerkstatt Lausitz finden ausreichend Niederschlag noch die vielen Konzepte, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden. „Viele Ideen aus gut 30 Konzepten und Strategien für die Region sind mit der Entscheidung vom Freitag vom Tisch“, lautet die Einschätzung. „Damit wird die Arbeit hunderter Experten und Bürger der Region ignoriert“, sagt Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer.

Staatsvertrag mit Polen

Bei ihrer Kritik verweisen die Verantwortlichen auf die polnische Seite, die inzwischen den Fahrdraht bis zur gemeinsamen Grenze gespannt hat. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden und Polen hatten beide Länder bereits vor knapp 20 Jahren in einem Staatsvertrag vereinbart. Allerdings hatte es das Verkehrsministerium in Berlin mit dem Vorhaben nie besonders eilig, immer wieder war das Vorhaben hinten angestellt worden. Mit den Kohlemillionen, so zunächst die Hoffnung in Dresden und allen voran in der Oberlausitz, hätte das Projekt endlich umgesetzt werden können.

Laut Verkehrsverbund könnte der Lückenschluss auch die rappelvolle A 4 entlasten – deren Ausbau bis zur polnischen Grenze ebenfalls aus dem Maßnahmenkatalog flog. Darüber hinaus könnten laut einer Studie im Rahmen des EU-Projektes „Trans-Borders“ mit einer Elektrifizierung allein im Schienenpersonennahverkehr zwischen Dresden und Görlitz jährlich bis zu 5500 Tonnen CO2 eingespart werden.

Brief an Ministerpräsidenten geplant

„In der Dresdener Staatskanzlei sollte die Bedeutung dieses Anliegens eigentlich längst bekannt sein“, argumentiert der Zvon und verweist dabei auf eine Untersuchung zur Erreichbarkeit der Region aus dem Jahr 2013 im Auftrag der Staatskanzlei. Genau dahin will sich der Zvon nun wenden. In einem Schreiben an Ministerpräsident Michael Kretschmer werde der Verband „die vielschichtigen Argumente erneut vorbringen.“

Von seko