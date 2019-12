Elefantenbaby auf Namen „Elani“ getauft

Halle

Auf den Namen „Elani“ wurde am Mittwoch im malerisch gelegenen Bergzoo der Saalestadt Halle ein Elefantenbaby getauft. „Aus mehr als 1000 Vorschlägen haben wir den Namen ausgewählt“, berichtete Zoo-Direktor Dennis Müller. Insgesamt gab es 5420 Votings. Abgestimmt wurde im Internet und im Zoo in der Reilstraße selbst. Bei der Geburt am 20. September hatte das afrikanische Elefantenmädchen rund 90 Kilogramm gewogen. Mittlerweile ist der kleine Besucherliebling mehr als 100 Kilogramm schwer.

Double für die Taufe

Aufgrund des Wetters und aus Rücksicht auf die Gesundheit des Jungtiers fand die Namenstaufe in der Innenanlage des Elefantenhauses statt. Zoobesucher konnten das ungewöhnliche Zeremoniell dennoch aus nächster Nähe verfolgen, bei dem ein Pfleger im Elefantenkostüm die von ihrer Mutter „Tana“ gut behütete „Elani“ doubeln musste. Für das Elefantenbaby gab es lediglich ein paar warme Wasserspritzer. „Wir sind bisher sehr zufrieden mit ihrer Entwicklung und erfreuen uns an ihr“, sagte der Zoo-Chef.

Von Bernd Lähne