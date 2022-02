Einkaufen mit Maske statt Kontrollen: Sächsischer Einzelhandel sieht Teilerfolg

Leipzig

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Mittwoch beschlossen, die 2G-Regel im Einzelhandel vorerst zu den Akten zu legen. „Der Zugang zum Einzelhandel soll bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen möglich sein“, erklärten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder in einem gemeinsamen Beschluss. Sachsen will kommende Woche die Regeln lockern, kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer anschließend an. Ein genaues Datum, ab wann die Maske beim Einkauf reicht, blieb allerdings am Mittwoch noch offen.

Sachsens Einzelhandel sieht das zumindest als Teilerfolg. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) und der Handelsverbandes hatten erst in dieser Woche gefordert, die G-Regelungen für den gesamten Einzelhandel komplett abzuschaffen. Jeder Kundin und jedem Kunden soll künftig wieder der Zutritt in Geschäften lediglich mit FFP2-Maske und obligatorischen Mindestabstand erlaubt sein. Aufwändige Kontrollen im Eingangsbereich fielen demzufolge komplett weg.

In vielen Bundesländern ist die G-Regel bereits gefallen

Seit dem 6. Februar und bis einschließlich 6. März gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung im Freistaat und damit im sächsischen Einzelhandel die 3G-Regel. Geimpfte, Genesene, aber auch Getestete dürfen zumindest wieder in Geschäften über den Grundbedarf hinaus einkaufen. Aus Sicht der IHK und des Handelsverbandes ist das aber noch zu wenig. Ihre Argumente: „Zum einen hat der zur Grundversorgung zählende Einzelhandel mit Blick auf das Infektionsgeschehen bewiesen, dass der Einkauf mit Maske völlig unproblematisch verläuft, zum anderen haben mittlerweile alle Bundesländer diesen Weg eingeschlagen oder angekündigt.“ Tatsächlich reicht bereits jetzt in Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, dem Saarland und Schleswig-Holstein das Tragen einer FFP2-Maske, um Einkaufen gehen zu können.

Händler beklagen Umsatzeinbrüche von 50 Prozent

Dass sich der Druck auf die Politik gerade in Sachsen so erhöhte, hat triftige Gründe: Der nicht zur Grundversorgung zählende stationäre Einzelhandel verzeichnete unter der 2G-Regelung Umsatzrückgänge von bis zu 50 Prozent. Und eine deutliche Verbesserung von Kundenfrequenzen und Umsätzen lasse sich auch unter 3G an den weitaus meisten Standorten nicht verzeichnen, klagen die Kammern.

IHK fordert „sofortige Öffnung“ in allen Bereichen der Wirtschaft

Laut IHK seien nach fast zwei Jahren Einschränkungen die Folgen für die Handelslandschaft und vor allem die sächsischen Innenstädte deutlich zu sehen und würden immer dramatischer. Umso wichtiger sei nun eine schnelle und pragmatische Vorgehensweise. Leipzigs IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann fordert sogar „eine konsequente und sofortige Öffnung aller Betriebe im Handel, in der Gastronomie, im Übernachtungswesen sowie in allen anderen Segmenten der Wirtschaft“. Und dies unter geringstmöglichen Auflagen und Einschränkungen.

Für den Landestourismusverband (LTV) Sachsen hatte dessen Präsident, Jörg Markert, erklärt: „Die Tourismusbranche braucht eine verlässliche Perspektive und Planbarkeit für das Frühjahr – mit entsprechendem Vorlauf.“ Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Omikron-Welle und einer geringeren Gefahr einer Überbeanspruchung der Krankenhäuser müsse es jetzt auch Entlastungen für den Tourismus geben.

Umsatzverlust im Gastgewerbe bei 60 Prozent

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) drängte massiv auf Lockerungen. „Das sächsische Gastgewerbe ist nach wie vor fest im Griff der Verordnungen“, klagte der Verband in der vergangenen Woche. Der Umsatzverlust habe im Januar bei 60 Prozent im Vergleich zum Januar 2019 gelegen. 2G und 2Gplus seien dafür verantwortlich gewesen. Mittlerweile sähen sich zwei Drittel der Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet. Ein triftiges Argument: Mehr als vier von fünf Unternehmen haben im Januar Kurzarbeitergeld beantragt, vier von fünf planen das auch für den Februar.

Sachsens Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt warnte denn am Mittwoch auch, dass noch viele Baustellen offen blieben. Es fehlten beispielsweise Regelungen, um arme Haushalte von den pandemiebedingten Mehrkosten zu entlasten. „Das gilt insbesondere für viele Solo-Selbstständige auch und vor allem in der Kulturbranche sowie im Einzelhandel“, so Gebhardt. Die bisherige Unterstützung des Bundes für die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes reiche nicht aus.

Köpping: „Die Menschen sind erschöpft“

Bereits am Wochenanfang hatte sich Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) geäußert. „Fakt ist: Die Krankenhaus-Auslastung war immer unser entscheidender Maßstab.“ Nach derzeitigem Stand sei in der nächsten Zeit keine Überlastung zu erwarten. Gleichzeitig anerkannte sie, dass die Menschen im Freistaat eine Perspektive brauchten. „Wir dürfen neben gesundheitspolitischen Erwägungen den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht aus dem Auge verlieren. Denn die Menschen sind erschöpft“, so die Ministerin.

Von Roland Herold