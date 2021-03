Leipzig/Dresden

Was gilt ab April und was nicht? Was darf wann öffnen und was bleibt zu? Nach den Bund-Länder-Beratungen hat Sachsens Regierung am Dienstag die Eckpunkte der neuen Corona-Regeln ab 1. April vorgestellt – und in einigen Punkten für Verwirrung gesorgt. Denn neben dem erweiterten Oster-Lockdown mit einer „Ruhezeit“ vom 1. bis 5. April bleiben bei den Plänen für die neue Corona-Schutzverordnung noch viele Fragen offen. Nicht alles ist final geklärt. Die LVZ fasst die wichtigsten Knackpunkte zusammen.

Welche Läden dürfen wann zu Ostern öffnen?

Sachsen will – anders als im Beschluss der Bund-Länder-Runde vereinbart – auch am Gründonnerstag die Öffnung von Lebensmittelläden erlauben. Zusätzlich zum Ostersamstag soll es für die Bürger damit eine weitere Einkaufsmöglichkeit bei Supermärkten, Bäckern, Fleischern und Frischemärkten geben. Gesetzt ist das aber noch nicht. „Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen“, deutete Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Klärungsbedarf an. Offen ist zudem, für welche Läden es Ausnahmen geben soll und ob dazu auch Gartencenter und Baumärkte gehören – Stand Dienstag ist Letzteres nicht geplant. Eine abschließende Liste der Branchen liegt bisher noch nicht vor. Sie soll mit dem Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung in den nächsten Tagen erarbeitet werden.

Wie läuft das mit den „arbeitsfreien“ Tagen?

Sachsen will für Gründonnerstag und Karsamstag ein Arbeitsverbot erlassen, mit Ausnahmen lediglich für systemrelevante Berufe. Viele Fragen blieben am Dienstag aber noch offen. Können Arbeitnehmer einfach zu Hause bleiben? Was wird mit Verdienst- und Einnahmeausfällen? Nach den Worten von Kretschmer will der Bund in den kommenden Tagen die Rechtsgrundlage klären. „Das kann aus meiner Sicht nur das Infektionsschutzgesetz sein“, so der Ministerpräsident. Auch Kitas sollen an diesem Tag geschlossen bleiben. Für systemrelevante Berufe soll es aber Notbetreuungsangebote geben.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten wann und wo?

Im Grundsatz bleibt alles wie bisher, jedoch sorgten widersprüchliche Aussagen in der Pressekonferenz für Verwirrung. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) stellte klar: Über Ostern sollen sich in Sachsen zwei Haushalte mit insgesamt fünf Personen treffen dürfen – Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Getrennt lebende Partner gelten als ein Hausstand. In der jetzigen Corona-Schutzverordnung ist für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz über 100 jedoch eine schärfere Kontaktbeschränkung festgelegt: Hier sind nur noch ein Haushalt plus eine weitere Person erlaubt. Nach jetziger Lesart wird diese Regelung vom 1. bis 5. April also vorübergehend gelockert.

Geht der Schulbetrieb nach Ostern weiter?

Ob alle Schulen in Sachsen nach den Ferien am 12. April wieder öffnen, ist fraglich. „Das sollten wir noch abwarten“, sagte Sozialministerin Köpping. Die Öffnung sei von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. Fest steht: Schülerinnen und Schüler sollen nach den Ferien ebenso wie Lehrkräfte zweimal wöchentlich getestet werden.Anders als bisher gilt die Testpflicht dann auch in der Grundschule. Bei Inzidenzen von über 100 will Sachsen den Schulbetrieb künftig aufrechterhalten, wenn die Schulen ausreichend testen können. Der Bund-Länder-Beschluss sieht allerdings eine Inzidenz-Obergrenze von 200 vor, die Stand Dienstag von vier Kreisen überschritten wurde (Vogtland, Nordsachsen, Zwickau und Erzgebirge). Hier könnte es weiter Beschränkungen geben, falls die Zahlen nicht sinken.

Wann dürfen Gastronomie, Hotels und Kultur öffnen?

Bis Ostern – und wahrscheinlich weit darüber hinaus – müssen Restaurants, Hotels und Kultureinrichtungen in Sachsen geschlossen bleiben. Auch Außengastronomie bleibt verboten – aber wie lange noch? Konkrete Aussagen blieben sowohl Kretschmer als auch Köpping schuldig. Eine Öffnung der Außengastronomie ist laut bisheriger Verordnung an eine 14 Tage stabile Inzidenz unter 100 in Sachsen geknüpft. Das ist derzeit nicht in Sichtweite. Am Dienstag gab das RKI die landesweite Inzidenz mit 156,1 an. Bis auf Leipzig (84,3) und Dresden (93,2) lagen auch alle Kreise und kreisfreien Städte über 100. Köpping verwies auf die Modellprojekte in Augustusburg und Oberwiesenthal, wo nun unabhängig von der Inzidenz getestet werde, wie Lockerungen in der Gastronomie möglich seien. Wann Biergärten generell wieder öffnen dürfen – derzeit völlig offen.

Was wird mit den Bundesliga-Spielen?

Ob das Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern am Ostersamstag stattfinden kann oder auch für Profisportler ein „Arbeitsverbot“ gilt, dazu wollte sich Sachsens Ministerpräsident noch nicht festlegen. „Das werden die nächsten Tage zeigen“, so Kretschmer. Gleiches gilt für die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig, die am 1. April Erlangen in der Arena empfangen wollen. Laut Kretschmer arbeitet der Bund aktuell an einer Rechtsverordnung, um Fragen wie den Umgang mit Profi-Sport über die Ostertage zu klären.

Gilt die Öffnung ohne Inzidenz-Kopplung auch für Hotspots?

Nach Ostern soll es mit Tests vorsichtige Lockerungen für viele Bereiche geben. Ob das auch für Hotspots wie das Vogtland mit einer Inzidenz von über 400 gilt und wie das im Detail ablaufen soll, ist jedoch noch nicht final geklärt. Grundsätzlich soll ab 6. April das Einkaufen mit Termin („Click and Meet“) in Sachsen sowie die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten und Zoos unabhängig vom Inzidenz-Wert ermöglicht werden. Dafür gilt künftig eine Testpflicht. Auch Kosmetik- und Tattoostudios dürfen öffnen, wenn sich Beschäftigte und Kunden testen lassen. Bisher müssen sie bei einer andauernden Inzidenz von über 100 wieder schließen.

Wie geht es jetzt weiter?

Viele der offenen Fragen werden in den kommenden Tagen zunächst mit den Landräten und Bürgermeistern diskutiert. Ende der Woche befassen sich die Landtags-Ausschüsse für Schule, Recht und Soziales mit den Entwürfen. Erst am kommenden Montag (29. März) soll die neue Verordnung dann vom Kabinett beschlossen werden. Sie soll vom 1. bis 18. April gelten.

Von Robert Nößler und Andreas Debski