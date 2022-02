Dresden

Nach knapp anderthalb Jahren Diskussionen und einem finalen Streit in der vergangenen Woche steht der lang erwartet Abschiebe-Leitfaden: Die schwarz-grün-rote Koalition einigte sich am Donnerstagabend auf Grundsätze, nach denen abgelehnte Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden sollen.

Die umstrittenen Nachtabschiebungen, die SPD und Grüne kritisiert hatten, bleiben zwar nach wie vor möglich. Auch Sammelabschiebungen via Charterflügen sind weiterhin erlaubt. Die beide kleinen Koalitionspartner hoben aber hervor, dass sie in anderen Punkten Verbesserungen erzielt hätten.

Familientrennungen sollen Ausnahme bleiben

Beispielsweise werden mit dem neuen Leitfaden die Hürden für Familientrennungen erhöht. Sie sollen im Zuge der Abschiebung eher die Ausnahme sein: „Zudem ist es künftig möglich und erwünscht, dass auch polizeifremde geeignete Personen hinzugezogen werden, die sich in der konkreten Abschiebesituation ausschließlich um die Kinder und deren Belange kümmern“, sagte SPD-Parteichef Henning Homann. „Das ist einer der Punkte, die mir und uns als SPD besonders wichtig waren.“

Die Grünen-Vorsitzende Christin Furtenbacher verwies darauf, dass man das „Maximum, das zwischen den derzeitigen Regierungsparteien möglich ist, herausgeholt“ habe. Neben den Verbesserungen für Familien erwähnte sie explizit, dass für Menschen mit Erkrankungen „eine medizinische Versorgung unmittelbar nach der Abschiebung sichergestellt“ werde.

Flüchtlingsrat: Rückführungen sind „gewalttätiger Vorgang“

Der Sächsische Flüchtlingsrat hatte noch am Donnerstag die CDU für den „Eiertanz“ rund um den Abschiebe-Leitfaden verantwortlich gemacht: Die Union versuche die Einigung hinauszuzögern. Der Flüchtlingsrat nahm Bezug auf die vergangene Woche, als Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Zustimmung zum Leitfaden wegen rechtlicher Bedenken des Innenministeriums verweigert hatte. Der Rat nannte zudem Rückführungen einen „gewalttätigen Vorgang“, bei dem Personen „aus ihrem Leben gerissen“ würden.

Die CDU verwahrte sich gegen diese Kritik an der sächsischen Abschiebepolitik. Die Vorwürfe seien „absolut unsachlich“, sagte Generalsekretär Alexander Dierks. „Es ist vollkommen klar, dass nach einem abgelehnten Asylantrag die Rückführung stehen muss, sollte keine freiwillige Ausreise erfolgen.“

Ausländerbeauftragter zufrieden

Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU) begrüßte die generelle Einigung auf den Leitfaden, der für Rechtsklarheit sorge: „Im Spannungsverhältnis von Recht und Gesetzesvollzug einerseits sowie Humanität und Sensibilität andererseits gibt der Kompromiss den Ausländerbehörden praktikable Vorgaben an die Hand.“

Von kol