Dresden

Sonnabendmorgen im Sächsischen Landtag. Blumen schmücken den Saal, vier Damen eines Streichquartetts musizieren. Durch das Fenster scheint die warme Herbstsonne über der Elbe. Man muss den Vätern der Deutschen Einheit zubilligen, dass sie einen sehr angenehmen Zeitpunkt für das historische Ereignis gewählt haben.

Zu den Vätern der Wiedergründung des Freistaats Sachsen gehört der DDR-Bürgerrechtler Arnold Vaatz, den Landtagspräsident Matthias Rößler eingeladen hat und der die Festrede hält. Vor einem Auditorium ohne Grüne, SPD und Linke. Dennoch sind die Abgeordnetenbänke gefüllt, weil der Mindestabstand freie Plätze erfordert. So sitzt der CDU-Abgeordnete Thomas de Maizière an diesem Tag auf einem Platz der Linken.

„Dankbarkeit ist eine politische Kategorie“

Vaatz erinnert in seiner Rede an die vielen vor 1989 niedergeschlagenen Aufstände in der DDR, in Ungarn, der CSSR und Polen. „Wer das erlebt hatte, wusste, dass es kein Spaziergang werden würde, wenn wir das Gleiche versuchen.“ Er schildert die Reformbestrebungen in Ländern, die „keinen Westteil hatten, der sie unterstützte“. Deshalb sei das fortlaufend herablassende Kommentieren dortiger politischer Entscheidungen fehl am Platz, rügt er. „Dankbarkeit ist sehr wohl auch eine politische Kategorie.“

Vaatz erinnert an die Rolle Michail Gorbatschows und sagt, ob Wladimir Putin die DDR-Bürger hätte kampflos ziehen lassen, halte er für unwahrscheinlich. „Die deutsche Einheit war keineswegs eine zwingende Folge unserer Herbstrevolution.“ Gleichwohl: „Nichts in der bisherigen europäischen Geschichte konnte sich mit dieser Friedlichen Revolution messen.“

„Narzisstische Kränkung“

Die Einheit sei bei weitem kein Selbstläufer und in erster Linie Männern wie dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher zu verdanken, während SPD und Grüne „verdatterte Zaungäste dieser historischen Stunde“ gewesen seien. Für manchen im Westen sei sie sogar eine „narzisstische Kränkung“ gewesen. Vaatz schildert dann den Aufbau des neuen Freistaats und die ersten wirtschaftlichen Ansiedlungen. Die blühenden Landschaften seien weit über das Maß des Vorstellbaren Wirklichkeit geworden.

Kurt Biedenkopf (CDU, r), ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen, umarmt Arnold Vaatz (CDU, M), Mitglied des Deutschen Bundestages, nach dessen Rede während einer Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit im Sächsischen Landtag. Links steht Ingrid Biedenkopf. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Vaatz fordert auch eine offenere politische Debatte im wiedervereinigten Deutschland. Es müsse möglich sein, die Energiepolitik der Bundesrepublik und den Ausstieg aus der Kernenergie infrage zu stellen, unnütze Bürokratie beim Namen zu nennen oder auch eine saubere Trennung von Asyl- und Einwanderungspolitik zu fordern. „Ohne an den Pranger gestellt zu werden und ohne an den Pranger zu stellen.“ Sonst werde das Land eine Polarisierung erleben, „zu deren Heilung Worte nicht mehr zur Verfügung stehen, denn sie wurden ja gelöscht“.

„Kapitel von 1990 nicht wieder zuschlagen“

Hetze und Alltagsrassismus, so Vaatz weiter, dürften nicht die Oberhand gewinnen. Journalisten sollten nicht mit Schaum vor dem Mund über Politiker wie den sächsischen AfD-Chef Jörg Urban, den britischen Premier Boris Johnson oder auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu berichten. Es müsse dafür gesorgt werden, dass das Kapitel, das 1990 geöffnet wurde, nicht wieder zugeschlagen wird.

Dafür gibt es immer wieder Applaus, ein Eklat bleibt aus. Und auch die Prophezeiung von Linken-Chef Rico Gebhardt, wonach Rößler hinterher verschiedene Aussagen Vaatz’ werde zurechtrücken müssen, erfüllt sich wohl nicht. Dennoch lässt Gebhardt per Pressemitteilung wissen: „Unsere Entscheidung war richtig.“ Zur Versöhnung habe das Parlament heute nicht beitragen können.

Rößler verteidigt Vaatz

Rößler indes bedauert ausdrücklich das Fernbleiben von Grünen, SPD und Linken. Er würdigt Vaatz als sächsischen Vorkämpfer der Friedlichen Revolution 1989 und wichtigen Mitgestalter der Wiedergründung Sachsens. Zweifelsohne sei jener streitbar und habe eine klare Meinung. „Das behagt nicht allen, es lässt aber keine Zweifel an seiner zutiefst demokratischen Haltung zu.“

Rößler appelliert: „Wir alle sollten uns am heutigen Tag klarmachen, welches unbeschreibliche Glück uns Deutschen im Wunderjahr 1990 zuteil wurde – auch weil wir es annahmen und gestalteten.“ Und er mahnt mit Blick auf Weißrussland: „Seien wir dankbar, dass für uns vor 30 Jahren die Geschichte so gut ausgegangen ist.“

Kretschmer : Wir im Osten sind die eigentlichen Gewinner

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) würdigt das „Wunder der deutschen Einheit“ vor den Gästen, zu denen auch Sachsens Ex-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und seine Frau Ingrid gehören. Der 3. Oktober 1990 sei „vermutlich der glücklichste Tag der deutschen Geschichte“. Die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen, und „wir die ehemaligen DDR-Bürger wollten sie beenden und wir die ehemaligen DDR-Bürger wollten den Beitritt und wir wollten das Grundgesetz“, erinnert er. „Wir hier im Osten sind die eigentlichen Gewinner der Deutschen Einheit.“

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht während einer Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit im Sächsischen Landtag. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Kretschmer beschwört auch die Fragilität der Demokratie. An die AfD gerichtet, fragt er: „Warum stehen Sie nicht auf, begehren auf, wenn bekennende Rechtsextremisten in der eigenen Partei – die Höcke, Kalbitz und andere – ihr Unwesen treiben, nach Sachsen eingeladen werden, hier hofiert werden?“

Wenn es einen Schulterschluss gebe mit einer Gruppe, die am vergangenen Montag durch Dresden lief und „Ausschwitzen, Ausschwitzen“ rief. Schweigen antwortet ihm. Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Zwerg sagt danach: „Ministerpräsident Kretschmer hat den Festakt leider missbraucht, schmutzige Wäsche zu waschen.“

„Unfaire Auseinandersetzung“

Auch er freue sich, dass Vaatz da sei, fährt Kretschmer fort. Dieser sei der letzte aktive Bürgerrechtler in der Bundespolitik. Er finde es deshalb unfair, wie die Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen gelaufen sei. Vaatz habe ihm vorab seine Rede geschickt. Er sei nicht mit allem darin einverstanden. Aber es müsse in der Demokratie ausgehalten werden, dass es verschiedene politische Positionen gibt. Kretschmer: „Die Sachsen sind klug genug, sich ihre eigene Meinung zu bilden.“

Von Roland Herold