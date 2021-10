Einhaltung der Corona-Regeln in Sachsen – am Ende der Geduld?

Leipzig

Am kommenden Dienstag wird Sachsens schwarz-grün-rote Landesregierung die nächste Corona-Schutzverordnung beschließen. Schon in der vergangenen Woche waren Eckpunkte bekannt geworden – so die Ausnahmen für Weihnachtsmärkte und Bergparaden und das 2G-Optionsmodell, das Veranstaltern einräumt, mehr als 5000 Zuschauer zuzulassen. Die neue Landesverordnung tritt dann am Donnerstag (21. Oktober) in Kraft und wird bis zum 17. November gelten. Seit März 2020, seit den ersten Corona-Fällen in Mitteldeutschland, reguliert damit bereits die 39. Corona-Schutzverordnung das Leben mit der Pandemie im Freistaat.

Studie sieht Pandemiemüdigkeit in Sachsen und Thüringen

Doch nach 19 Monaten Leben mit Verordnungen, Vorschriften und Verboten wächst auch in Mitteldeutschland bei immer mehr Menschen eine Pandemiemüdigkeit. Das zeigen aktuelle Daten einer Studie, die die psychologische Lage der Bevölkerung während der Pandemie nachzeichnet. Seit März 2020 werden in der Cosmo-Studie (der Name steht für „Covid-19 Snapshot Monitoring“) bundesweit 1000 Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 74 Jahren alle zwei Wochen repräsentativ befragt. So wurde für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Studie auf einer Skala von 1 bis 7 Ende Dezember ein „Müdigkeitswert“ von 3,25 ermittelt; jetzt liegt er bei 4. Der wesentliche Anstieg fand allerdings bereits zwischen Dezember und März statt. In der Tendenz sind die Befragten in Sachsen und Thüringen pandemiemüder als die bundesdeutsche Bevölkerung, das gilt auch für jüngere die Befragte.

Pandemiemüde tragen weniger Maske

Zur Ermittlung des Wertes dienten unter anderem Fragen nach Überdruss bezüglich einschränkender Maßnahmen sowie nach dem Elan zur Pandemiebekämpfung und nach medialer Übersättigung. „Das gefühlte Risiko für eine Covid-19-Erkrankung ist bei den Pandemiemüden niedriger ausgeprägt“, konstatiert Dr. Lars Korn, der die Cosmo-Studie an der Universität Erfurt begleitet. „Sie suchen weniger Informationen als diejenigen mit einer niedrigen Pandemiemüdigkeit, sie tragen weniger Maske, sie halten weniger Abstand und waschen sich weniger die Hände.“

Chemnitzer Infektiologe warnt vor Nachlässigkeit

Eine „gewisse Gewöhnung“ an die Pandemie konstatiert auch Infektiologe Dr. Thomas Grünewald, Vorsitzender der sächsischen Impfkommission und Chef der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. Zugleich warnt der Mediziner vor einem Nachlassen beim Kampf gegen Corona. „Die Gefahr wird mit zunehmender Dauer einer Bedrohung unterschätzt und wir werden nachlässiger“, sagte er. So sind eben Menschen gestrickt. „Da helfen auch die strengsten Regeln kaum noch.“ Es liege zwar in der Natur des Menschen, dass wir uns an solche Zustände wie die Pandemie gewöhnen. „Doch es erkranken immer noch viele Menschen an Covid-19 und es sterben auch nach wie vor Menschen“, sagte Grünewald mit Blick auf die möglichen Folgen der Pandemiemüdigkeit.

Ministerin: Normalität hätte ich auch gern wieder

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat durchaus Verständnis für die wachsende Ungeduld gegenüber den Corona-Regeln. „Nach den zurückliegenden langen Monaten der Pandemie ist es nur verständlich, wenn sich die Menschen wieder nach ,Normalität’ sehnen und vielleicht auch unvorsichtiger werden“, sagte die Ministerin der LVZ. „Normalität, das hätte ich persönlich auch gerne wieder!“ Dabei, so Köpping, zeigen die Infektionszahlen sowie die Zahlen der COVID-19-Patienten in den Kliniken, dass der Freistaat noch nicht über den Berg sei. „Es gilt daher auch weiterhin und gerade mit Blick auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate für uns alle wachsam zu bleiben, aufeinander Acht zu geben und die Corona-Regeln einzuhalten“, machte sie klar. Das wichtigste Instrument dabei für die Ministerin? „So viel zu impfen wie möglich. Nur dann können wir die Pandemie überwinden.“

