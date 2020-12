Eine Stunde Ausgang und Bundeswehr: So könnte eine Abriegelung ablaufen

Dresden

„Corona-Hotspots in Sachsen müssen mit Abriegelung rechnen“, meldete die Freie Presse am Mittwochabend. Aber mittlerweile will in der Landesregierung niemand mehr etwas davon wissen. Eine Abriegelung einzelner Gemeinden stehe „aktuell nicht an“, vermeldete Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Donnerstagmorgen.

Auch das Sozialministerium, aus welchem die Information am Mittwoch stammte, verweist auf Anfrage nun nur noch auf den Landeschef: Kretschmer habe in einer Pressekonferenz „klargestellt, dass keine Ortschaften in Sachsen abgeschottet werden. Dieser sagte am Donnerstagmorgen zum Thema Abriegelung: „Ich möchte Ihnen sagen, dass es dazu keine Beschlüsse und keine Entscheidungen gibt.“ Man würde derzeitig die Wirkung der aktuell beschlossenen Maßnahmen abwarten. Dies würde zehn bis 14 Tage dauern. „Vorher ist mit keinen weiteren Einschränkungen zu rechnen.“

Eine Abriegelung mit Ansage? Das wäre wirkungslos

Sind Abriegelungen in Sachsen also gänzlich ausgeschlossen? Bereits im März wurde der Thüringer Ort Neustadt am Rennsteig innerhalb eines Tages komplett in Quarantäne versetzt. – und das nur eine Woche nachdem das Bundesgesundheitsministerium „massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens“ ausgeschlossen hatte.

Knapp 1000 Menschen waren damals in Thüringen plötzlich von der Außenwelt abgeschlossen. Die Betonung liegt auf plötzlich: Eine im Voraus angekündigte Abriegelung würde vermutlich ihr Ziel verfehlen. So wie im spanischen Madrid, wo im Oktober eine Abriegelung für 24 Stunden unterbrochen wurde – und 80.000 Fahrzeuge die Stadt verließen.

Die Bundeswehr könnte Haushalte mit Lebensmitteln versorgen

Eine Abriegelung sei die „Ultima Ratio“ erfuhr die LVZ aus sächsischen Regierungskreisen. Die Gemeinden würden vom Sozialministerium darüber informiert werden. Ausgenommen von systemrelevanten Berufen dürfte niemand mehr arbeiten gehen, Betriebe würden geschlossen werden. Die Bundeswehr würde zur Unterstützung gerufen werden – und im schlimmsten Fall Bewohner an der Haustür mit Lebensmitteln versorgen. Wahrscheinlicher ist das Berchtesgadener Modell: In der südostbayrischen Stadt durften Bewohner für eine Stunde am Tag das Haus verlassen.

Erfolgen könnte die Abrieglung in einzelnen Kommunen, in denen die Zahlen weiter stark ansteigen. Oder einzelner Ortsteile, so wie im Frühjahr in der Stadt Jessen, in Sachsen-Anhalt. Die Erzgebirgischen Stollberg (12.000 Einwohner) und Breitenbrunn (6000 Einwohner) wiesen am Donnerstag einen Inzidenzwert von mehr als 1000 auf. Zum Vergleich: Der Leipziger Corona-Inzidenzwert lag am Donnerstag erstmals bei über 200.

Ist ein kleiner Ort mit 31 Infektionen schon Corona-Hotspot?

Petra Köpping erklärte am Donnerstagmorgen, dass einzelne sächsische Kommunen bereits Inzidenzwerte von über 2.000 aufwiesen. Diese seien aber vor allem kleinere Orte. Wie schnell ein kleiner Ort in der Inzidenz-Statistik wie ein Corona-Hotspot aussehen kann, zeigt die Gemeinde Neukirchen mit 3870 Einwohnern – und 31 Neuinfektionen in der vergangenen Woche. Dies ergibt eine stolze Sieben-Tage-Inzidenz von 891.

Die Neukirchener Bürgermeisterin Ines Liebald erklärte gegenüber der LVZ am Telefon: „Wir haben keinen eigentlichen Hotspot in der Gemeinde.“ Vielmehr seien einige Familien betroffen. Ende November sei die Kindertagesstätte Bosenhof wegen Corona geschlossen worden. Aber man habe schnell reagiert und eine Notbetreuung organisiert. Die Einwohner würden bestehende Hygienevorschriften umsetzen. Die täglichen Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes bestätigten dies, meint die CDU-Politikerin. „Da ist alles auf einem guten Weg.“

Von Josa Mania-Schlegel